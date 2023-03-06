Super Formula Suzuka testi 1. gün: Nojiri lider, Cem aksiyona başladı

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Mugen Takımı için Red Bull renk düzenine sahip #1 aracı süren Nojiri, iki saatlik öğleden sonra seansının kapanış aşamalarında 1:35.955'lik bir derece elde ederek en hızlı isim oldu. Ayrıca 1:36'nın altına inebilen tek isimdi.

Bu derece, önceki nesil SF19 ile geçen yıl Suzuka'da gerçekleştirilen sıralama turlarında elde ettiği zamandan da hızlıydı. Fakat Sho Tsuboi'nin geçen yıl bu zamanlarda yapılan sezon öncesi testlerde elde ettiği en iyi zamanın gerisinde kaldı.

Üç kez şampiyon olan Naoki Yamamoto, 1:36.027'lik bir zaman turu yakaladı ve yeni takım arkadaşı Ren Sato'nun önünde ikinci oldu.

Kamui Kobayashi dördüncü en iyi zamanı yaptı ve Toyota sürücüleri arasında en iyisi oldu.

Ryo Hirakawa'nın beşinci olduğu seansta, Tadasuke Makino altıncı ve Sho Tsuboi yedinci oldu.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, TGM Honda ile katıldığı ilk testi 20. sırada noktalarken, takım arkadaşı Toshiki Oyu sekizinci oldu.

Red Bull destekli Liam Lawson dokuzuncu olurken, Giuliano Alesi ancak 21. olabildi.

Testler salı günü kaldığı yerden devam edecek.

1. gün sonuçları:

Poz. No. Sürücü Takım/Motor Sabah Ö. Sonra 1 1 Tomoki Nojiri Mugen/Honda 1'37.424 1'35.955 2 64 Naoki Yamamoto Nakajima/Honda 1'37.030 1'36.027 3 65 Ren Sato Nakajima/Honda 1'37.593 1'36.083 4 7 Kamui Kobayashi KCMG/Toyota 1'37.462 1'36.266 5 20 Ryo Hirakawa Impul/Toyota 1'37.507 1'36.462 6 5 Tadasuke Makino Dandelion/Honda 1'37.485 1'36.636 7 38 Sho Tsuboi Inging/Toyota 1'37.535 1'36.640 8 53 Toshiki Oyu TGM/Honda 1'37.932 1'36.699 9 15 Liam Lawson Mugen/Honda 1'37.923 1'36.770 10 3 Ukyo Sasahara Kondo/Toyota 1'39.830 1'36.789 11 4 Kazuto Kotaka Kondo/Toyota 1'38.770 1'36.824 12 19 Yuhi Sekiguchi Impul/Toyota 1'38.290 1'36.974 13 12 Nirei Fukuzumi ThreeBond/Honda 1'37.939 1'37.092 14 37 Ritomo Miyata TOM'S/Toyota 1'37.116 1'37.273 15 6 Hiroki Otsu Dandelion/Honda 1'37.217 1'38.392 16 18 Yuji Kunimoto KCMG/Toyota 1'37.576 1'37.363 17 50 Nobuharu Matsushita B-Max/Honda 1'37.379 1'38.653 18 14 Kazuya Oshima Rookie/Toyota 1'38.223 1'37.555 19 39 Sena Sakaguchi Inging/Toyota 1'37.912 1'38.743 20 55 Cem Bolukbasi TGM/Honda 1'38.416 1'37.972 21 36 Giuliano Alesi TOM'S/Toyota 1'39.504 1'38.030 22 51 Raoul Hyman B-Max/Honda 1'39.083 1'38.214