Super Formula Suzuka testi 1. gün: Nojiri lider, Cem aksiyona başladı
Son Süper Formula şampiyonu Tomoki Nojiri, Suzuka'da gerçekleştirilen resmi sezon öncesi testlerinin açılış gününde en hızlı isim oldu.
Mugen Takımı için Red Bull renk düzenine sahip #1 aracı süren Nojiri, iki saatlik öğleden sonra seansının kapanış aşamalarında 1:35.955'lik bir derece elde ederek en hızlı isim oldu. Ayrıca 1:36'nın altına inebilen tek isimdi.
Bu derece, önceki nesil SF19 ile geçen yıl Suzuka'da gerçekleştirilen sıralama turlarında elde ettiği zamandan da hızlıydı. Fakat Sho Tsuboi'nin geçen yıl bu zamanlarda yapılan sezon öncesi testlerde elde ettiği en iyi zamanın gerisinde kaldı.
Üç kez şampiyon olan Naoki Yamamoto, 1:36.027'lik bir zaman turu yakaladı ve yeni takım arkadaşı Ren Sato'nun önünde ikinci oldu.
Kamui Kobayashi dördüncü en iyi zamanı yaptı ve Toyota sürücüleri arasında en iyisi oldu.
Ryo Hirakawa'nın beşinci olduğu seansta, Tadasuke Makino altıncı ve Sho Tsuboi yedinci oldu.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, TGM Honda ile katıldığı ilk testi 20. sırada noktalarken, takım arkadaşı Toshiki Oyu sekizinci oldu.
Red Bull destekli Liam Lawson dokuzuncu olurken, Giuliano Alesi ancak 21. olabildi.
Testler salı günü kaldığı yerden devam edecek.
1. gün sonuçları:
|Poz.
|No.
|Sürücü
|Takım/Motor
|Sabah
|Ö. Sonra
|1
|1
|Tomoki Nojiri
|Mugen/Honda
|1'37.424
|1'35.955
|2
|64
|Naoki Yamamoto
|Nakajima/Honda
|1'37.030
|1'36.027
|3
|65
|Ren Sato
|Nakajima/Honda
|1'37.593
|1'36.083
|4
|7
|Kamui Kobayashi
|KCMG/Toyota
|1'37.462
|1'36.266
|5
|20
|Ryo Hirakawa
|Impul/Toyota
|1'37.507
|1'36.462
|6
|5
|Tadasuke Makino
|Dandelion/Honda
|1'37.485
|1'36.636
|7
|38
|Sho Tsuboi
|Inging/Toyota
|1'37.535
|1'36.640
|8
|53
|Toshiki Oyu
|TGM/Honda
|1'37.932
|1'36.699
|9
|15
|Liam Lawson
|Mugen/Honda
|1'37.923
|1'36.770
|10
|3
|Ukyo Sasahara
|Kondo/Toyota
|1'39.830
|1'36.789
|11
|4
|Kazuto Kotaka
|Kondo/Toyota
|1'38.770
|1'36.824
|12
|19
|Yuhi Sekiguchi
|Impul/Toyota
|1'38.290
|1'36.974
|13
|12
|Nirei Fukuzumi
|ThreeBond/Honda
|1'37.939
|1'37.092
|14
|37
|Ritomo Miyata
|TOM'S/Toyota
|1'37.116
|1'37.273
|15
|6
|Hiroki Otsu
|Dandelion/Honda
|1'37.217
|1'38.392
|16
|18
|Yuji Kunimoto
|KCMG/Toyota
|1'37.576
|1'37.363
|17
|50
|Nobuharu Matsushita
|B-Max/Honda
|1'37.379
|1'38.653
|18
|14
|Kazuya Oshima
|Rookie/Toyota
|1'38.223
|1'37.555
|19
|39
|Sena Sakaguchi
|Inging/Toyota
|1'37.912
|1'38.743
|20
|55
|Cem Bolukbasi
|TGM/Honda
|1'38.416
|1'37.972
|21
|36
|Giuliano Alesi
|TOM'S/Toyota
|1'39.504
|1'38.030
|22
|51
|Raoul Hyman
|B-Max/Honda
|1'39.083
|1'38.214
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