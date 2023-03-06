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Super Formula Test raporu

Super Formula Suzuka testi 1. gün: Nojiri lider, Cem aksiyona başladı

Son Süper Formula şampiyonu Tomoki Nojiri, Suzuka'da gerçekleştirilen resmi sezon öncesi testlerinin açılış gününde en hızlı isim oldu.

Jamie Klein
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Çeviren:
Ezel Tan
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Super Formula Suzuka testi 1. gün: Nojiri lider, Cem aksiyona başladı
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Mugen Takımı için Red Bull renk düzenine sahip #1 aracı süren Nojiri, iki saatlik öğleden sonra seansının kapanış aşamalarında 1:35.955'lik bir derece elde ederek en hızlı isim oldu. Ayrıca 1:36'nın altına inebilen tek isimdi.

Bu derece, önceki nesil SF19 ile geçen yıl Suzuka'da gerçekleştirilen sıralama turlarında elde ettiği zamandan da hızlıydı. Fakat Sho Tsuboi'nin geçen yıl bu zamanlarda yapılan sezon öncesi testlerde elde ettiği en iyi zamanın gerisinde kaldı.

Üç kez şampiyon olan Naoki Yamamoto, 1:36.027'lik bir zaman turu yakaladı ve yeni takım arkadaşı Ren Sato'nun önünde ikinci oldu.

Kamui Kobayashi dördüncü en iyi zamanı yaptı ve Toyota sürücüleri arasında en iyisi oldu.

Ryo Hirakawa'nın beşinci olduğu seansta, Tadasuke Makino altıncı ve Sho Tsuboi yedinci oldu.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, TGM Honda ile katıldığı ilk testi 20. sırada noktalarken, takım arkadaşı Toshiki Oyu sekizinci oldu.

Red Bull destekli Liam Lawson dokuzuncu olurken, Giuliano Alesi ancak 21. olabildi.

Testler salı günü kaldığı yerden devam edecek.

1. gün sonuçları:

Poz. No. Sürücü Takım/Motor Sabah Ö. Sonra
1 1 Japan Tomoki Nojiri Mugen/Honda 1'37.424 1'35.955
2 64 Japan Naoki Yamamoto Nakajima/Honda 1'37.030 1'36.027
3 65 Japan Ren Sato Nakajima/Honda 1'37.593 1'36.083
4 7 Japan Kamui Kobayashi KCMG/Toyota 1'37.462 1'36.266
5 20 Japan Ryo Hirakawa Impul/Toyota 1'37.507 1'36.462
6 5 Japan Tadasuke Makino Dandelion/Honda 1'37.485 1'36.636
7 38 Japan Sho Tsuboi Inging/Toyota 1'37.535 1'36.640
8 53 Japan Toshiki Oyu TGM/Honda 1'37.932 1'36.699
9 15 New Zealand Liam Lawson Mugen/Honda 1'37.923 1'36.770
10 3 Japan Ukyo Sasahara Kondo/Toyota 1'39.830 1'36.789
11 4 Japan Kazuto Kotaka Kondo/Toyota 1'38.770 1'36.824
12 19 Japan Yuhi Sekiguchi Impul/Toyota 1'38.290 1'36.974
13 12 Japan Nirei Fukuzumi ThreeBond/Honda 1'37.939 1'37.092
14 37 Japan Ritomo Miyata TOM'S/Toyota 1'37.116 1'37.273
15 6 Japan Hiroki Otsu Dandelion/Honda 1'37.217 1'38.392
16 18 Japan Yuji Kunimoto KCMG/Toyota 1'37.576 1'37.363
17 50 Japan Nobuharu Matsushita B-Max/Honda 1'37.379 1'38.653
18 14 Japan Kazuya Oshima Rookie/Toyota 1'38.223 1'37.555
19 39 Japan Sena Sakaguchi Inging/Toyota 1'37.912 1'38.743
20 55 Turkey Cem Bolukbasi TGM/Honda 1'38.416 1'37.972
21 36 France Giuliano Alesi TOM'S/Toyota 1'39.504 1'38.030
22 51 United Kingdom Raoul Hyman B-Max/Honda 1'39.083 1'38.214
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