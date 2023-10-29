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Super Formula Suzuka
Yarış raporu

Super Formula Suzuka: Sezon finalini Ohta kazandı, Miyata şampiyonluğunu ilan etti

2023 Super Formula Şampiyonasının son yarışı Suzuka’da gerçekleştirildi. Yarış galibiyetine ulaşan isim, ilk turda liderliğe yerleşen Kakunoshin Ohta oldu. Şampiyonayı lider götüren Ritomo Miyata, yarışı 3. Sırada tamamlayıp şampiyonluğa ulaşırken, Cem Bölükbaşı ise, yarışı 15. Sırada tamamladı.

Editör Burak Yasul
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Ritomo Miyata, VANTELIN TEAM TOM’S

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı’nın da mücadele ettiği Super Formula’da sezonun son yarışı sabah saatlerinde Suzuka’da gerçekleştirildi.

Dün gerçekleşen kaza sonrası yarıda kalan yarışın ardından, şampiyonun belirlenmesi son yarışa kalmıştı.

Dün yarışın yarıda kalmasıyla yarışı 6. Sırada noktalayan Lawson, bu yarışa pole pozisyonundan başlarken, ilk çizgiyi paylaşan isim Ohta oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Tomoki Nojiri 3. Sırayı alırken, şampiyona lideri Miyata 4. sıradan start aldı. Cem ise yarışa 17. sıradan başladı.

Yarış başladığında daha iyi bir çekiş yakalayan Ohta, ilk virajda Lawson’ı geçerek liderliği aldı. İlk tur geride kalırken Miyata, Nojiri’yi geçip 3. sıraya yerleşti. Cem ise ilk turu 17. sırada geçti.

Pit aralığının açılmasına kadar geçen sürede sakin bir yarış izledik. Bu sırada pit aralığı geldi ve ilk hamleyi yapan isim Miyata oldu. Lawson rakibine bir tur sonra karşılık verdi ve rakibinin erken pit hamlesine rağmen yerini korudu. Bu ikiliden sonra pite gelen yarış lideri Ohta, rakiplerinden hızlı bir pit gerçekleştirerek liderdiğini de korumuş oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren diğer isim Nojiri, geç pit stop stratejisi tercih etmesine rağmen rakipleriyle istediği farkı oluşturamadı ve 23. turda pite geldi.

Ritomo Miyata, VANTELIN TEAM TOM’S

Fotoğraf: Masahide Kamio

Ritomo Miyata, VANTELIN TEAM TOM’S

Pitlerin ardından farkların sabit kaldığı ve çok fazla hareketlilik görmediğimiz bir yarış izledik.

Yarışı ilk virajda aldığı liderliği rahat bir şekilde koruyan Ohta kazanmış oldu. Lawson podyumun ikinci basamağındaki yerini alırken, Miyata 3. sırada damalı bayrağın atında geçti ve şampiyonluğunu ilan etti. Nojiri ise 4. sırada kaldı.

Temsilcimiz Cem, startın ardından pite gelene kadar 19. sıraya kadar geriledi ancak rakiplerinden erken pit yaparak yarışa başladığı sıra olan 17. sıraya geri döndü. Yarışın sonlarında doğru iki rakibini de geride bırakan Cem, yarışı 15. Sırada tamamlamış oldu.

Ritomo Miyata şampiyonayı 114.5 puanla şampiyon noktaladı. Son yarışı 2. Sırada noktalayan Liam Lawson, 106.5 puanla şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. Sonra yarışta podyumdan uzak kalan Tomoki Nojiri ise, 106 puanla sezonu 3. sırada noktaladı.

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