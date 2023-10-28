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Super Formula Suzuka: 130R'deki büyük kazadan dolayı erken bitirilen yarışı Nojiri kazandı

2023 Super Formula Şampiyonası'nın Suzuka'da gerçekleştirilen final ayağında, hafta sonunun ilk yarışı, 130R virajında yaşanan bir kaza yüzünden sadece 5 turun ardından bitirildi. Yarışın galibi ise Tomoki Nojiri oldu. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 20. sırayı aldı.

Rachit Thukral
Editör Rachit Thukral
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#36 VANTELIN TEAM TOM'S, kaza yapmış araba

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın da yarıştığı Super Formula'da sezonun son hafta sonu Suzuka'da gerçekleştiriliyor. Bu sabah ise hafta sonunun ilk yarışı yapıldı.

Bu yarışın dördüncü turunda, Hiroki Otsu ve Ukyo Sasahara 17. sıra için mücadele ediyorlardı. Otsu, Sasahara'yı geçmek için 130R'de bir geçiş denemesinde bulundu ancak iki sürücü bu yüksek hızlı virajda temas yaşadılar. Temas sonucu iki pilot da araçlarının kontrolünü kaybettiler ve bariyerlere girdiler. 

Otsu'nun aracı bariyerlere normal bir şekilde çarpsa da Sasahara'nın aracı bariyerlere çarpmasının ardından havalanarak tellere uçtu. Bu büyük etki sonucunda Sasahara'nın aracının arka tarafı tamamen koptu, yani araç ikiye bölündü. 

Otsu kazadan yara almadan kurtulurken, Sasahara'nın bilincinin açık olduğu belirtildi. Japon sürücü, sağlık kontrolleri için medikal merkeze götürüldü. 

Bu büyük kazanın ardından hemen güvenlik aracı uygulaması devreye sokuldu, sonrasında da kırmızı bayraklar çıkarıldı yarış tamamen durduruldu. 

 

Kırmızı bayrak periyodunda bariyerler onarılmaya çalışıldı ama organizatörler, bunun ne kadar büyük bir iş olduğunu kısa sürede anladılar ve yaklaşık 30 dakikalık bekleme süresinin ardından, yarışın devam etmeyeceği açıklandı zira bariyerlerin onarılması için oldukça fazla zaman gerekecekti. 

Böylelikle ilk 10'daki pilotlara yarım puan dağıtıldı ve yarış sadece 5 tur koşulabilmiş oldu. Yarış sonu klasmanı ise 3. turun sonundaki sıralamaya göre alındı. 

Bu da yarış galibiyetinin Nojiri'ye gittiği anlamına geldi. Nojiri, böylelikle Fuji ve Motegi'nin ardından bu sezonki 3. zaferine ulaştı. 

Kazaya karışan Sasahara'nın takım arkadaşı ve şampiyona lideri olan Ritomo Miyata, yarışı ikinci sırada tamamladı. 

Ota üçüncü olarak kariyerinin ilk Super Formula podyumunu aldı. Ayrıca bu, Ota'nın Fuji'de 6. bitirdiği yarıştan sonra puan aldığı ikinci yarıştı. 

Tadasuke Makino dördüncü olurken, Sho Tsuboi ilk 5'i tamamladı. 

Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN

Photo by: Masahide Kamio

Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN

Liam Lawson, dördüncü turda Tsuboi'yi geçmişti ve aslında beşinci sıradaydı ama 3. turun sonundaki klasman kabul edildiğinden Lawson final klasmanında 6. sıraya gerilemiş oldu. 

Bu, Lawson'ın bu sezonki en kötü 2. sonucu olmuş oldu. Yeni Zelandalı pilot, istediği gibi bir sıralama seansı geçirememesinin ardından yarışa 7. sıradan başlamıştı. 

Ryo Hirakawa yedinci sırayı alırken, günün son puanları sırasıyla Kamui Kobayasahi, Nirei Fukuzumi ve Ren Sato'ya gitti. 

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise bu kısa yarışı 20. sırada tamamladı. 

Kazaya karışan isimlerden Otsu, yarış sonucu 3. tura göre alındığından klasmanda 17. sırada yer aldı. Sasahara ise kazaya neden olduğundan 30 saniye zaman cezası aldı ve son sıraya geriledi. 

Bu yarışın da tamamlanmasıyla, artık geriye sadece Pazar gününün mücadelesi kaldı. Sezonun son yarışı öncesinde Miyata, son şampiyon Nojiri'nin 6.5 puanlık bir avantaja sahip. 

Lawson ise bugün sadece 2.5 toplamasının ardından artık 15 puan kadar geride yer alıyor. 

Suzuka Super Formula - yarış sonucu: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 Japan T. Nojiri Team Mugen 1 3

5'05.621

    
2 Japan R. Miyata Vantelin Team TOM'S 37 3

+0.913

5'06.534

 0.913  
3 Japan K. Ohta Dandelion Racing 6 3

+1.799

5'07.420

 0.886  
4 Japan T. Makino Dandelion Racing 5 3

+3.661

5'09.282

 1.862  
5 Japan S. Tsuboi P.MU/CERUMO･INGING 38 3

+3.989

5'09.610

 0.328  
6 New Zealand L. Lawson Team Mugen 15 3

+4.829

5'10.450

 0.840  
7 Japan R. Hirakawa ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 20 3

+5.696

5'11.317

 0.867  
8 Japan K. Kobayashi Team KCMG 7 3

+6.767

5'12.388

 1.071  
9 Japan N. Fukuzumi ThreeBond Racing 12 3

+7.860

5'13.481

 1.093  
10 Japan R. Sato TCS Nakajima Racing 65 3

+8.532

5'14.153

 0.672  
11 Japan K. Yamashita Kondo Racing 3 3

+9.529

5'15.150

 0.997  
12 Japan Y. Sekiguchi ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 19 3

+10.022

5'15.643

 0.493  
13 Japan N. Matsushita B-Max Racing Team 50 3

+10.485

5'16.106

 0.463  
14 Japan S. Sakaguchi P.MU/CERUMO･INGING 39 3

+11.734

5'17.355

 1.249  
15 Japan K. Kotaka Kondo Racing 4 3

+12.521

5'18.142

 0.787  
16 Japan Y. Kunimoto Team KCMG 18 3

+13.126

5'18.747

 0.605  
17 Japan H. Otsu TCS Nakajima Racing 64 3

+13.681

5'19.302

 0.555  
18
R. Okusa TGM Grand Prix
 53 3

+14.201

5'19.822

 0.520  
19 Japan K. Oshima docomo business ROOKIE 14 3

+14.574

5'20.195

 0.373  
20 Turkey C. Bölükbaşı TGM Grand Prix 55 3

+15.715

5'21.336

 1.141  
21 United Kingdom R. Hyman B-Max Racing Team 51 3

+16.652

5'22.273

 0.937  
22 Japan U. Sasahara Vantelin Team TOM'S 36 3

+43.353

5'48.974

 26.701  
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