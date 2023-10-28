Super Formula Suzuka: 130R'deki büyük kazadan dolayı erken bitirilen yarışı Nojiri kazandı

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın da yarıştığı Super Formula'da sezonun son hafta sonu Suzuka'da gerçekleştiriliyor. Bu sabah ise hafta sonunun ilk yarışı yapıldı.

Bu yarışın dördüncü turunda, Hiroki Otsu ve Ukyo Sasahara 17. sıra için mücadele ediyorlardı. Otsu, Sasahara'yı geçmek için 130R'de bir geçiş denemesinde bulundu ancak iki sürücü bu yüksek hızlı virajda temas yaşadılar. Temas sonucu iki pilot da araçlarının kontrolünü kaybettiler ve bariyerlere girdiler.

Otsu'nun aracı bariyerlere normal bir şekilde çarpsa da Sasahara'nın aracı bariyerlere çarpmasının ardından havalanarak tellere uçtu. Bu büyük etki sonucunda Sasahara'nın aracının arka tarafı tamamen koptu, yani araç ikiye bölündü.

Otsu kazadan yara almadan kurtulurken, Sasahara'nın bilincinin açık olduğu belirtildi. Japon sürücü, sağlık kontrolleri için medikal merkeze götürüldü.

Bu büyük kazanın ardından hemen güvenlik aracı uygulaması devreye sokuldu, sonrasında da kırmızı bayraklar çıkarıldı yarış tamamen durduruldu.

Kırmızı bayrak periyodunda bariyerler onarılmaya çalışıldı ama organizatörler, bunun ne kadar büyük bir iş olduğunu kısa sürede anladılar ve yaklaşık 30 dakikalık bekleme süresinin ardından, yarışın devam etmeyeceği açıklandı zira bariyerlerin onarılması için oldukça fazla zaman gerekecekti.

Böylelikle ilk 10'daki pilotlara yarım puan dağıtıldı ve yarış sadece 5 tur koşulabilmiş oldu. Yarış sonu klasmanı ise 3. turun sonundaki sıralamaya göre alındı.

Bu da yarış galibiyetinin Nojiri'ye gittiği anlamına geldi. Nojiri, böylelikle Fuji ve Motegi'nin ardından bu sezonki 3. zaferine ulaştı.

Kazaya karışan Sasahara'nın takım arkadaşı ve şampiyona lideri olan Ritomo Miyata, yarışı ikinci sırada tamamladı.

Ota üçüncü olarak kariyerinin ilk Super Formula podyumunu aldı. Ayrıca bu, Ota'nın Fuji'de 6. bitirdiği yarıştan sonra puan aldığı ikinci yarıştı.

Tadasuke Makino dördüncü olurken, Sho Tsuboi ilk 5'i tamamladı.

Photo by: Masahide Kamio Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN

Liam Lawson, dördüncü turda Tsuboi'yi geçmişti ve aslında beşinci sıradaydı ama 3. turun sonundaki klasman kabul edildiğinden Lawson final klasmanında 6. sıraya gerilemiş oldu.

Bu, Lawson'ın bu sezonki en kötü 2. sonucu olmuş oldu. Yeni Zelandalı pilot, istediği gibi bir sıralama seansı geçirememesinin ardından yarışa 7. sıradan başlamıştı.

Ryo Hirakawa yedinci sırayı alırken, günün son puanları sırasıyla Kamui Kobayasahi, Nirei Fukuzumi ve Ren Sato'ya gitti.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise bu kısa yarışı 20. sırada tamamladı.

Kazaya karışan isimlerden Otsu, yarış sonucu 3. tura göre alındığından klasmanda 17. sırada yer aldı. Sasahara ise kazaya neden olduğundan 30 saniye zaman cezası aldı ve son sıraya geriledi.

Bu yarışın da tamamlanmasıyla, artık geriye sadece Pazar gününün mücadelesi kaldı. Sezonun son yarışı öncesinde Miyata, son şampiyon Nojiri'nin 6.5 puanlık bir avantaja sahip.

Lawson ise bugün sadece 2.5 toplamasının ardından artık 15 puan kadar geride yer alıyor.

Suzuka Super Formula - yarış sonucu: