Kayıt Ol
Önceki / Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı
Super Formula / Sugo Yarış raporu

Super Formula Sugo: Miyata kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Erken pit stratejisinin de yardımıyla ciddi avantaj yakalayan Ritomo Miyata, bu sezonki ikinci galibiyetini aldı ve Liam Lawson'ı geride bırakarak şampiyona liderliğine yükseldi.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Ritomo Miyata, VANTELIN TEAM TOM’S

Yarışa ikinci sıradan başlayan ve tempo kaybetmemesinin ardından 13. turda Toshiki Oyu'yu geride bırakarak liderliğe yükselen Miyata, sonrasında farkı açmayı ve 22 saniye gibi büyük bir farkla galibiyete ulaşmayı başardı. 

Sugo'ya şampiyona lideri Lawson'ın iki puan gerisinde gelen Miyata, rakibinin ancak beşinci olabilmesinin ardından 12 puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi!

 

Yarış özeti

Start esnasında ön grupta bir sıkıntı yaşanmadı, Oyu ve Miyata yerlerini korurlarken, Tomoki Nojiri ile Ryo Hirakawa pek iyi start alamadılar ve Sho Tsuboi ile Lawson'a geçildiler. 

Daha geride, Miyata'nın takım arkadaşı Giuliano Alesi 5. Virajda aracının kontrolünü kaybetti ve Yuhi Sekiguchi'nin ön kanadını kırdı.

Temasın ardından Sekiguchi ve Alesi yarışa veda ederlerken, Güvenlik Aracı da piste girdi.

Beşinci turda yarış yeniden başladı, Oyu ilk anlarda Miyata ile farkı açsa da birkaç tur içinde tempo kaybetti.

12. turda rakibine iyice yaklaşan ve son virajdan harika bir çıkış yapan Miyata, start-finish düzlüğünde atağını yaptı ve daha frenlemeye gelmeden Oyu'yu geride bırakarak liderliği aldı.

Miyata'ya geçildikten sonra iyice yavaşlayan Oyu, bir sonraki turda Tsuboi'nin tehdidi altındaydı. Yanına kadar gelen rakibini savunmaya çalışan Oyu, büyük bir hata yaparak çakıl havuzuna taştı ve sekizinciliğe kadar düştü.

Miyata 17. turda pite girdi, Tsuboi ise Güvenlik Aracı çıkmasını umut ederek pistte kalmayı tercih ettti -ancak Tsuboi'nin dilekleri gerçekleşmedi ve Miyata avantajı tamamen ele aldı.

Nihayet pes eden Tsuboi 35. turda pite girdi ve Miyata ciddi bir farkla liderliğe yükseldi.

Avantajını yarışın geri kalanı boyunca koruyan Miyata, damalı bayrağa ilk sırada ulaşmayı ve bu sezon ikinci kez galibiyete ulaşmayı başardı.

Yarışın hikayesi hiç şüphesiz ki erken pit oldu, nitekim 12. turda pite giren Nojiri, böylece kötü startını telafi etmeyi ve ikinciliğe ulaşmayı başardı.

Dahası, 11. turda pite giren Tadasuke Makino da 7. başladığı yarışı üçüncü tamamlayarak podyumun son basamağında yer aldı!

Dördüncü sırada yine erken pit yapan Kazuya Oshima yer aldı, böylece ilk dört sıra erken pit yapan sürücülerden oluştu.

Pite girmek için 42. tura kadar bekleyen Lawson, bu strateji sonucu piste sekizinci sırada dönebildi, yine de kalan dokuz turu iyi değerlendirerek beşinciliğe kadar yükseldi.

Altıncı sıra Kamui Kobayashi'e giderken, stratejiden kaybeden Tsuboi yedincilikle yetindi.

Puan alan son üç isimse Kenta Yamashita, Yuji Kunimoto ve Sena Sakaguchi.

Toshiki Oyu 32. turda bir arıza sonucu yarıştan çekilirken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı 21. başladığı yarışı 17. sırada tamamladı.

Yarış sonuçları

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 37 Japan Ritomo Miyata
Vantelin Team TOM'S
2 1 Japan Tomoki Nojiri
Team Mugen 22.272
3 5 Japan Tadasuke Makino
Japan Dandelion Racing 26.961
4 14 Japan Kazuya Oshima
docomo business ROOKIE 29.077
5 15 New Zealand Liam Lawson
Team Mugen 29.223
6 7 Japan Kamui Kobayashi
Team KCMG 29.949
7 38 Japan Sho Tsuboi
JMS P.mu/cerumo-INGING 36.506
8 3 Japan Kenta Yamashita
Kondo Racing 38.864
9 18 Japan Yuji Kunimoto
Team KCMG 39.995
10 39 Japan Sena Sakaguchi
JMS P.mu/cerumo-INGING 40.377
11 20 Japan Ryo Hirakawa
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 40.418
12 65 Japan Ren Sato
TCS Nakajima Racing 41.218
13 64 Japan Naoki Yamamoto
TCS Nakajima Racing 54.394
14 4 Japan Kazuto Kotaka
Kondo Racing 59.013
15 6 Kakunoshin Ota
Japan Dandelion Racing 1'03.420
16 12 Japan Nirei Fukuzumi
ThreeBond Racing 1'04.028
17 55 Turkey Cem Bölükbaşı
TGM Grand Prix 1'06.950
18 51 United Kingdom Raoul Hyman
B-Max Racing Team 1 Lap
50 Japan Nobuharu Matsushita
B-Max Racing Team 18 Laps
53 Japan Toshiki Oyu
TGM Grand Prix 21 Laps
36 France Giuliano Alesi
Vantelin Team TOM'S 48 Laps
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı

Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı

Super Formula
Sugo

Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı

#8 Toyota lider giderken bir sincaba çarpmış!

#8 Toyota lider giderken bir sincaba çarpmış!

Le Mans
Le Mans 24 Saat

#8 Toyota lider giderken bir sincaba çarpmış! #8 Toyota lider giderken bir sincaba çarpmış!

MotoGP İtalya: İlk antrenman seansının lideri Alex Marquez, Yamaha takipte

MotoGP İtalya: İlk antrenman seansının lideri Alex Marquez, Yamaha takipte

MotoGP
İtalya GP

MotoGP İtalya: İlk antrenman seansının lideri Alex Marquez, Yamaha takipte MotoGP İtalya: İlk antrenman seansının lideri Alex Marquez, Yamaha takipte

Son Haberler

Perez: "Daha güçlü döneceğim"

Perez: "Daha güçlü döneceğim"

F1 Formula 1
Kanada GP

Perez: "Daha güçlü döneceğim" Perez: "Daha güçlü döneceğim"

Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"

Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"

F1 Formula 1
Kanada GP

Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!" Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

F1 Formula 1
Kanada GP

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu" 200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"

Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"

F1 Formula 1
Kanada GP

Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız" Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"

Super Formula Sugo: Miyata kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Super Formula Sugo: Miyata kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Super Formula
Sugo
Rachit Thukral

Super Formula Sugo: Miyata kazandı, şampiyona liderliğini aldı! Super Formula Sugo: Miyata kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı

Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı

Super Formula
Sugo
Rachit Thukral

Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı

Super Formula: Lawson kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Super Formula: Lawson kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Super Formula
Autopolis
Altay Gök

Super Formula: Lawson kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi Super Formula: Lawson kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Autopolis Super Formula: Tsuboi kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda

Autopolis Super Formula: Tsuboi kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda

Super Formula
Autopolis
Rachit Thukral

Autopolis Super Formula: Tsuboi kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda Autopolis Super Formula: Tsuboi kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda

Cem Bölükbaşı: "İşler beklediğimden daha iyi ilerliyor!"

Cem Bölükbaşı: "İşler beklediğimden daha iyi ilerliyor!"

Super Formula
Suzuka
Jamie Klein

Cem Bölükbaşı: "İşler beklediğimden daha iyi ilerliyor!" Cem Bölükbaşı: "İşler beklediğimden daha iyi ilerliyor!"

Suzuka Super Formula: Miyata kazandı, Cem dokuzuncu!

Suzuka Super Formula: Miyata kazandı, Cem dokuzuncu!

Super Formula
Suzuka
Jamie Klein

Suzuka Super Formula: Miyata kazandı, Cem dokuzuncu! Suzuka Super Formula: Miyata kazandı, Cem dokuzuncu!

Suzuka Super Formula: Oyu pole pozisyonunda, Lawson dokuzuncu

Suzuka Super Formula: Oyu pole pozisyonunda, Lawson dokuzuncu

Super Formula
Suzuka
Rachit Thukral

Suzuka Super Formula: Oyu pole pozisyonunda, Lawson dokuzuncu Suzuka Super Formula: Oyu pole pozisyonunda, Lawson dokuzuncu

Cem Bölükbaşı, Super Formula’daki üçüncü yarışına çıkıyor

Cem Bölükbaşı, Super Formula’daki üçüncü yarışına çıkıyor

TÜRK SPORCULAR
Kemal Şengül

Cem Bölükbaşı, Super Formula’daki üçüncü yarışına çıkıyor Cem Bölükbaşı, Super Formula’daki üçüncü yarışına çıkıyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol