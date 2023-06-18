Super Formula Sugo: Miyata kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Yarışa ikinci sıradan başlayan ve tempo kaybetmemesinin ardından 13. turda Toshiki Oyu'yu geride bırakarak liderliğe yükselen Miyata, sonrasında farkı açmayı ve 22 saniye gibi büyük bir farkla galibiyete ulaşmayı başardı.

Sugo'ya şampiyona lideri Lawson'ın iki puan gerisinde gelen Miyata, rakibinin ancak beşinci olabilmesinin ardından 12 puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi!

Yarış özeti

Start esnasında ön grupta bir sıkıntı yaşanmadı, Oyu ve Miyata yerlerini korurlarken, Tomoki Nojiri ile Ryo Hirakawa pek iyi start alamadılar ve Sho Tsuboi ile Lawson'a geçildiler.

Daha geride, Miyata'nın takım arkadaşı Giuliano Alesi 5. Virajda aracının kontrolünü kaybetti ve Yuhi Sekiguchi'nin ön kanadını kırdı.

Temasın ardından Sekiguchi ve Alesi yarışa veda ederlerken, Güvenlik Aracı da piste girdi.

Beşinci turda yarış yeniden başladı, Oyu ilk anlarda Miyata ile farkı açsa da birkaç tur içinde tempo kaybetti.

12. turda rakibine iyice yaklaşan ve son virajdan harika bir çıkış yapan Miyata, start-finish düzlüğünde atağını yaptı ve daha frenlemeye gelmeden Oyu'yu geride bırakarak liderliği aldı.

Miyata'ya geçildikten sonra iyice yavaşlayan Oyu, bir sonraki turda Tsuboi'nin tehdidi altındaydı. Yanına kadar gelen rakibini savunmaya çalışan Oyu, büyük bir hata yaparak çakıl havuzuna taştı ve sekizinciliğe kadar düştü.

Miyata 17. turda pite girdi, Tsuboi ise Güvenlik Aracı çıkmasını umut ederek pistte kalmayı tercih ettti -ancak Tsuboi'nin dilekleri gerçekleşmedi ve Miyata avantajı tamamen ele aldı.

Nihayet pes eden Tsuboi 35. turda pite girdi ve Miyata ciddi bir farkla liderliğe yükseldi.

Avantajını yarışın geri kalanı boyunca koruyan Miyata, damalı bayrağa ilk sırada ulaşmayı ve bu sezon ikinci kez galibiyete ulaşmayı başardı.

Yarışın hikayesi hiç şüphesiz ki erken pit oldu, nitekim 12. turda pite giren Nojiri, böylece kötü startını telafi etmeyi ve ikinciliğe ulaşmayı başardı.

Dahası, 11. turda pite giren Tadasuke Makino da 7. başladığı yarışı üçüncü tamamlayarak podyumun son basamağında yer aldı!

Dördüncü sırada yine erken pit yapan Kazuya Oshima yer aldı, böylece ilk dört sıra erken pit yapan sürücülerden oluştu.

Pite girmek için 42. tura kadar bekleyen Lawson, bu strateji sonucu piste sekizinci sırada dönebildi, yine de kalan dokuz turu iyi değerlendirerek beşinciliğe kadar yükseldi.

Altıncı sıra Kamui Kobayashi'e giderken, stratejiden kaybeden Tsuboi yedincilikle yetindi.

Puan alan son üç isimse Kenta Yamashita, Yuji Kunimoto ve Sena Sakaguchi.

Toshiki Oyu 32. turda bir arıza sonucu yarıştan çekilirken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı 21. başladığı yarışı 17. sırada tamamladı.

Yarış sonuçları