Önceki / Cem Bölükbaşı'nın yarışacağı Super Formula yarışları ne zaman, nasıl izleyebilirim?
Super Formula / Fuji Haberler

Super Formula sezonunun ilk antrenmanı iptal edildi

Bu hafta sonu Fuji Speedway'de yapılacak olan Super Formula sezonunun ilk seansı, hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Jamie Klein
Ekleyen:
Super Formula sezonunun ilk antrenmanı iptal edildi
Haberi dinle

2023 sezonunun, Cuma günü yerel saatle 13.40'ta gerçekleştirilecek 90 dakikalık bir antrenman seansıyla başlaması planlanmıştı.

Ancak Fuji'de devam eden yağmur nedeniyle seans iptal edildi.

Şartlar sürüş için çok da kötü olmasa da, takımların çoğu büyük ölçüde anlamsız bir seans için araçlarına zarar verme riskini almak istemedi.

Zira hem Cumartesi hem de Pazar günü için hava tahminleri yağmur olmayacağı yönünde.

Antrenman seansı yeniden planlanmayacak. Bundan ötürü bir sonraki seans cumartesi günü gerçekleştirilecek sıralama turları olacak.

Antrenmanların iptal edilmesi, Super Formula gridindeki 22 sürücünün tamamının Fuji'de yeni SF23 paketi hakkında hiçbir deneyime sahip olmadan sıralama turlarına katılacağı anlamına geliyor.

Seri organizatörü JRP, sıkışık programı hafifletmek amacıyla 2023 sezonu için tek bir sezon öncesi testi düzenlemişti. Bu test Mart ayı başında Suzuka'da yapıldı.

paylaşım
yorumlar

Cem Bölükbaşı'nın yarışacağı Super Formula yarışları ne zaman, nasıl izleyebilirim?

Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı

F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı

FIA F3
Melbourne

F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı

F2 Avustralya: Olaylarla dolu yarışı Iwasa kazandı!

F2 Avustralya: Olaylarla dolu yarışı Iwasa kazandı!

FIA F2
Melbourne

F2 Avustralya: Olaylarla dolu yarışı Iwasa kazandı! F2 Avustralya: Olaylarla dolu yarışı Iwasa kazandı!

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Prime
Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Son Haberler

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi" Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri" Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz" Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

F1 Formula 1
Avustralya GP

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.