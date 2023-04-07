Super Formula sezonunun ilk antrenmanı iptal edildi

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2023 sezonunun, Cuma günü yerel saatle 13.40'ta gerçekleştirilecek 90 dakikalık bir antrenman seansıyla başlaması planlanmıştı.

Ancak Fuji'de devam eden yağmur nedeniyle seans iptal edildi.

Şartlar sürüş için çok da kötü olmasa da, takımların çoğu büyük ölçüde anlamsız bir seans için araçlarına zarar verme riskini almak istemedi.

Zira hem Cumartesi hem de Pazar günü için hava tahminleri yağmur olmayacağı yönünde.

Antrenman seansı yeniden planlanmayacak. Bundan ötürü bir sonraki seans cumartesi günü gerçekleştirilecek sıralama turları olacak.

Antrenmanların iptal edilmesi, Super Formula gridindeki 22 sürücünün tamamının Fuji'de yeni SF23 paketi hakkında hiçbir deneyime sahip olmadan sıralama turlarına katılacağı anlamına geliyor.

Seri organizatörü JRP, sıkışık programı hafifletmek amacıyla 2023 sezonu için tek bir sezon öncesi testi düzenlemişti. Bu test Mart ayı başında Suzuka'da yapıldı.