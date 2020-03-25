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Super Formula / Fuji Mart testi / Test raporu

Super Formula Fuji testi: Fukuzumi testleri lider kapattı

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Super Formula Fuji testi: Fukuzumi testleri lider kapattı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Mar 2020 10:40

Honda sürücüsü Nirei Fukuzumi, Super Formula'nın Fuji Speedway'deki sezon öncesi testinin son seansını zirvede tamamladı.

Super Formula'nın Fuji'de gerçekleştirdiği test iki gün sürdü ve toplamda dört seans üzerinden gerçekleşti.

Dandelion Racing sürücüsü Nirei Fukuzumi, sabah yapılan üçüncü seansta en hızlı isimdi. Öğleden sonra da 1:21.207 yaparak en hızlı isim olmayı başardı.

Onu sadece 0.241 saniye geriden Ryo Hirakawa takip etti. 

Seans boyunca üç kez kımızı bayrak çıktı. Bunlardan ilki TOM'S adına yarışan Kzuki Nakajima'nin dördüncü virajda spin atmasıyla yaşandı.

Seans yeniden başladıktan kısa bir süre sonra KCMG sürücüsü Kamui Kobayashi'nin sol arka lastiği patladı ve aynı yerde sorun yaşadı. Ayrıca takım arkadaşı Yuji Kunimoto da dokuzuncu virajda problem yaşadı.

Tüm bunların yaşandığı seansta Renault'nun eski genç yeteneği Sacha Fenestraz 1:21.642 yaptı ve 0.435 saniye geride üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Dandelion Honda sürücüsü Naoki Yamamoto 1:21.662 ile 0.455 saniye geride dördüncü olurken onu sadece 0.014 saniye geriden Yuhi Sekiguchi takip etti.

Ayrıca Nakajima Racing'den Toshiki Oyu 1:21.691 yaptı ve Sekiguchi'den sadece 0.015 saniye yavaş kaldı.

Red Bull'un genç yeteneği Juri Vips 1:21.819 yapıp yedinci olurken, çaylak Sergio Sette Camara hızlanmaya  devam etti ve 1:21.823'le sekizinci oldu.

İlk onu Tadasuke Makino ve Kobayashi tamamladı.

Son şampiyon Nick Cassidy 11. sırada yer aldı. Onu da Kazuki Nakajima takip etti.

Drago Corse sürücüsü Tatiana Calderon sabahki derecesini geliştiremedi ve 2.268 saniye geride sonuncu oldu.

Seans sonuçları:

Poz. No. Sürücü Takım/Motor Derece Fark
1 6 Japan Nirei Fukuzumi Dandelion/Honda 1m21.207s  
2 20 Japan Ryo Hirakawa Impul/Toyota 1m21.448s 0.241s
3 4 France Sacha Fenestraz Kondo/Toyota 1m21.642s 0.435s
4 5 Japan Naoki Yamamoto Dandelion/Honda 1m21.662s 0.455s
5 19 Japan Yuhi Sekiguchi Impul/Toyota 1m21.676s 0.469s
6 65 Japan Toshiki Oyu Nakajima/Honda 1m21.691s 0.484s
7 15 Estonia Juri Vips Mugen/Honda 1m21.819s 0.612s
8 50 Brazil Sergio Sette Camara B-Max/Honda 1m21.823s 0.616s
9 64 Japan Tadasuke Makino Nakajima/Honda 1m21.832s 0.625s
10 7 Japan Kamui Kobayashi KCMG/Toyota 1m21.929s 0.722s
11 1 New Zealand Nick Cassidy TOM'S/Toyota 1m22.005s 0.798s
12 36 Japan Kazuki Nakajima TOM'S/Toyota 1m22.043s 0.836s
13 39 Japan Sho Tsuboi Inging/Toyota 1m22.077s 0.870s
14 16 Japan Tomoki Nojiri Mugen/Honda 1m22.236s 1.029s
15 38 Japan Hiroaki Ishiura Inging/Toyota 1m22.320s 1.113s
16 3 Japan Kenta Yamashita Kondo/Toyota 1m22.446s 1.239s
17 18 Japan Yuji Kunimoto KCMG/Toyota 1m22.453s 1.246s
18 14 Japan Kazuya Oshima Inging/Toyota 1m22.746s 1.539s
19 51 France Charles Milesi B-Max/Honda 1m22.892s 1.685s
20 12 Colombia Tatiana Calderon Drago Corse/Honda 1m23.475s 2.268s
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Bu Haber Hakkında

Seri Super Formula
Etkinlik Fuji Mart testi
Pilotlar Nirei Fukuzumi
Takımlar Dandelion Racing
Editör Jamie Klein

Super Formula Sıradaki seans

Autopolis

Autopolis

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