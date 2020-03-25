Super Formula Fuji testi: Fukuzumi testleri lider kapattı

Super Formula'nın Fuji'de gerçekleştirdiği test iki gün sürdü ve toplamda dört seans üzerinden gerçekleşti.

Dandelion Racing sürücüsü Nirei Fukuzumi, sabah yapılan üçüncü seansta en hızlı isimdi. Öğleden sonra da 1:21.207 yaparak en hızlı isim olmayı başardı.

Onu sadece 0.241 saniye geriden Ryo Hirakawa takip etti.

Seans boyunca üç kez kımızı bayrak çıktı. Bunlardan ilki TOM'S adına yarışan Kzuki Nakajima'nin dördüncü virajda spin atmasıyla yaşandı.

Seans yeniden başladıktan kısa bir süre sonra KCMG sürücüsü Kamui Kobayashi'nin sol arka lastiği patladı ve aynı yerde sorun yaşadı. Ayrıca takım arkadaşı Yuji Kunimoto da dokuzuncu virajda problem yaşadı.

Tüm bunların yaşandığı seansta Renault'nun eski genç yeteneği Sacha Fenestraz 1:21.642 yaptı ve 0.435 saniye geride üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Dandelion Honda sürücüsü Naoki Yamamoto 1:21.662 ile 0.455 saniye geride dördüncü olurken onu sadece 0.014 saniye geriden Yuhi Sekiguchi takip etti.

Ayrıca Nakajima Racing'den Toshiki Oyu 1:21.691 yaptı ve Sekiguchi'den sadece 0.015 saniye yavaş kaldı.

Red Bull'un genç yeteneği Juri Vips 1:21.819 yapıp yedinci olurken, çaylak Sergio Sette Camara hızlanmaya devam etti ve 1:21.823'le sekizinci oldu.

İlk onu Tadasuke Makino ve Kobayashi tamamladı.

Son şampiyon Nick Cassidy 11. sırada yer aldı. Onu da Kazuki Nakajima takip etti.

Drago Corse sürücüsü Tatiana Calderon sabahki derecesini geliştiremedi ve 2.268 saniye geride sonuncu oldu.

Seans sonuçları: