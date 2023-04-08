Super Formula Fuji: Sezonun ilk pole pozisyonu Nojiri'nin, Cem 20. oldu

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Cuma günü gerçekleştirilen antrenman turları, yoğun yağmur ve pist koşulları nedeniyle iptal edilmişti. Bundan ötürü sıralama turları öncesinde sürücüler, yeni araçları Fuji'de hiç sürememiş oldular.

Cumartesi günü gerçekleştirilen 45 dakikalık sıralama turlarında ise pist tamamen kuruydu. Bundan ötürü seans tam vaktinde başladı.

Sıralama turlarının ilk 15 dakikalık bölümünde lider Tomoki Nojiri'ydi ve bu noktada dereceler 1:22'li seviyelere gelmeye başlamıştı.

Nojiri'nin 1:22.673'lük turu bir süre zirvede kaldı. Japon pilot son 20 dakikaya doğru girilirken bu turu 1:22.062'ye çekti.

Seansın son 5 dakikasına girilirken sürücüler son bir deneme daha yapmak üzere pistin yolunu tuttular.

Fakat kimse Nojiri'yi geçemedi ve böylelikle pole pozisyonu Japon pilota gitmiş oldu.

Ritomo Miyata'nın ikinci olduğu seansa, Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson üçüncü sırada yer aldı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise kariyerinin ilk Super Formula sıralama turlarında, hem seriye hem de lastiklere alışmaya çalıştı ve 20. oldu.