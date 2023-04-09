Super Formula Fuji: Nojiri yine pole pozisyonunda, Cem 20. oldu

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Haftanın ikinci sıralama turlarında sürücüler A Grubu ve B Grubu şeklinde iki ayrıca grupta piste çıktılar. Her iki grupta da 11 sürücü vardı ve bu 11 sürücü, kendi gruplarında ilk altıya girmeye çalıştı.

İlk grupta en iyi zaman Team Mugen sürücüsü Tomoki Nojiri'den geldi. Japon sürücü, 1:22.579 yapıp, Ritomo Miyata'nın hemen önünde zirvede yer aldı.

Q2'ye kalan diğer isimler Kenta Yamashita, Sho Tsuboi, Tadasuke Makino ve Ryo Hirakawa oldu.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı da A Grubu'nda piste çıktı ve zaman turunun silinmesinin ardından ardından 11. sırada yer aldı.

B Grubu'nda ise Liam Lawson 1:22.021 yaparak Sena Sakaguchi'nin 0.036 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Toshiki Oyu üçüncü en iyi zamanı yaparken, Nirei Fukuzumi dördüncü, Kamui Kobayashi beşinci ve Naoki Yamamoto altıncı oldu.

Böylelikle Q1 seansları tamamlanmış oldu.

Q2'de Tomoki Nojiri 1:21.196 yaptı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Ritomo Miyata ikinci sırada yer alırken, Cem'in takım arkadaşı Oyu üçüncü oldu.

İlk yarışın galibi Lawson pazar günkü yarışa dördüncü sıradan başlama hakkı elde ederken, Cem de 20. cepten start alacak.