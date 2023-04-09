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Super Formula Fuji: İkinci yarışı Nojiri kazandı, Lawson ceza aldı

Fuji'de gerçekleştirilen ikinci Super Formula yarışını Team Mugen sürücüsü Tomoki Nojiri kazandı.

Rachit Thukral
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Pazar günü gerçekleştirilen ikinci yarışa Tomoki Nojiri ilk sıradan başlarken, startın ardından Toshiki Oyu liderliği aldı.

Ön tarafta tablo sekizinci tura kadar değişmezken, ilk virajda Kakunoshin Ota'nın teması sonucu spin atan Giuliano Alesi güvenlik aracına sebep oldu.

10. turun sonunda Ryo Hirakawa hariç tüm sürücüler pite girdiler ve yoğun bir pit stop savaşı yaşandı.

Nojiri, Team Mugen mekanikerlerinin hızlı pit stopuyla Oyu'yu geride bırakmayı başardı.

Son anlarda Hirakawa'nın pite girmesiyle liderlik tekrar Nojiri'ye geçti ve son şampiyon damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ilk zaferini aldı.

İkincilik son bölümde Liam Lawson'ın baskısı altına giren Sho Tsuboi'ye giderken, üçüncü sırada Lawson finiş gördü. Fakat güvenlik aracı prosedürlerine uymayan Lawson 5 saniye cezası aldı ve böylelikle beşinci sıraya geriledi.

Sonuç olarak Kenta Yamashita üçüncü, Ritomo Miyata ise dördüncü oldu.

Kamui Kobayashi, cezalı Lawson'ın ardında altıncı olurken, Nirei Fukuzumi yedinci, Tadasuke Makino sekizinci ve Ren Sato'nun dokuzuncu oldu.

Hirakawa pit stop sonrası lastiğinin yerine takılamamasının ardından yarışa veda ederken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı da deneyim kazanmaya devam ettiği yarışta 17. sırada finiş gördü.

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