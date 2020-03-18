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Super Formula / Son dakika

Super Formula, Coronavirüs nedeniyle Fuji yarışını erteledi

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Super Formula, Coronavirüs nedeniyle Fuji yarışını erteledi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Mar 2020 08:35

Super Formula, Coronavirüs'ün yayılmasını önlemek için Fuji Speedway'deki ikinci yarışı süresiz olarak erteledi.

COVID-19 pandemisi, Japonya'daki Super Formula serisi programına zarar verdi. Zaten seri yönetimi,  4-5 Nisan'da yapılması planlanan sezonun ilk yarışını sezon sonuna ertelemişti.

Bu değişikliğin ardından, 2020 sezonunun 18-19 Nisan'da Fuji'de başlaması bekleniyordu, ancak Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada ikinci yarışın da ertelendiği duyuruldu.

Duyuru, her ikisi de Super Formula yarışının alt serisi alan Super Formula Lights (eski adıyla Japonya F3) ve TCR Japonya Serisi'nin açılış yarışlarını da etkileyecek.

Hem Suzuka hem de Fuji yarışlarının ertelenmesi sonrası 2020 sezonunun ilk yarışı 16-17 Mayıs tarihlerinde Autopolis pistinde yapılacak.

Ancak Super Formula’nın Fuji'deki sezon öncesi testi, önümüzdeki Salı günü gerçekleştirilecek.

Super Formula'nın başlangıçta 9-10 Mart'ta yapılması gereken, fakat ertelenen Suzuka testini yeniden planlayıp planlamayacağı belirsizliğini koruyor.

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Editör Rachit Thukral

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