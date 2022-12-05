Super Formula çaylak testi katılımcı listesi açıklandı, Cem Bölükbaşı testte yer alacak!
Super Formula, 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek çaylak testi listesini açıkladı. Listede birçok sürpriz isim yer alıyor.
Pazartesi günü açıklanan listede toplam 24 isim yer alıyor. Altı çaylak sürücünün yer aldığı listedeki isimler, Çarşamba ve Perşembe günü pistte olacaklar.
Motorsport.com'un önceden öğrendiği üzere, Ukyo Sasahara #36 TOM's koltuğunu Giuliano Alesi ile paylaşacak. Takımın amacı, 2023'te kiminle yarışacaklarına karar vermek.
Gelecek sezon Team Mugen ile Super Formula kariyerine başlangıç yapmaya hazırlanan Red Bull akademi sürücüsü Liam Lawson da teste katılacak ve ilk kez Dallara SF19 ile piste çıkacak. Lawson'ın takım arkadaşı ve son şampiyon Tomoki Nojiri ise testte yer almadı.
Lawson'ın yanı sıra beş çaylak daha teste katılım gösterecek: Kakunoshin Ota, Raoul Hyman, Igor Fraga, Seita Nonaka ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı!
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Japonya'ya gittiğini ve iyi haberlerle dönmek istediğini söyleyen Cem, böylece önemli tek koltuk serilerinden birinde kendini gösterme şansı bulacak.
Cem'in hangi takımla piste çıkacağı henüz belli değil, fakat söylentiler kendisinin Team Goh ile anlaştığı ve test sonuçlarına göre eski Red Bull akademi üyesi Toshiki Oyu ile koltuk için koltuk mücadelesi vereceği yönünde.
Super Formula Lights ikincisi Ota, Hiroki Otsu ile birlikte Dandelion Racing bünyesinde teste çıkmaya hazırlanırken, takımın 2022 sezonundaki diğer sürücüsü Tadasuke Makino testte yer almadı.
Formula Regional Americas'ta yarışması için HPD tarafından fonlanan Hyman, 2023'te B-Max Racing koltuğuna geçecek ve Nobuharu Matsushita ile takım arkadaşı olacak.
Brezilyalı-Japon sürücü Fraga, genellikle Yuhi Sekiguchi tarafından kullanılan 19 numaralı araçta Team Impul için tam iki gün yarışacak.
20 numaralı araç ise Sekiguchi ve geçtiğimiz ay FIA WEC şampiyonluğuna ulaşmasının ardından bu hafta İtalya'da düzenlenecek FIA ödül törenine katılmaya hazırlandığı için ikinci gün piste çıkamayacak olan Ryo Hirakawa tarafından paylaşılacak.
Hyman ve Fraga'nın eş zamanlı Super Formula Lights testinde B-Max için piste çıkacakları da doğrulandı.
Super Formula çaylak testi katılımcı listesi
|Takım/Motor
|No.
|Sürücü
|Kondo Racing/Toyota
|3
|Kenta Yamashita
|4
|Kazuto Kotaka
|Dandelion Racing/Honda
|5
|Hiroki Otsu
|6
|
Kakunoshin Ota
|KCMG/Toyota
|7
|
Kamui Kobayashi (Day 1)
Seita Nonaka (Day 2)
|18
|
Yuji Kunimoto
|Drago Corse/Honda
|12
|
Nirei Fukuzumi
Atsushi Miyake
|Rookie Racing/Toyota
|14
|
Kazuya Oshima
|Mugen/Honda
|15
|
Liam Lawson
|Impul/Toyota
|19
|
Igor Fraga
|20
|
Ryo Hirakawa (Day 1)
Yuhi Sekiguchi (Day 2)
|TBD/Honda
|33
|
Cem Bolukbasi
|TOM'S/Toyota
|36
|
Giuliano Alesi (Day 1)
Ukyo Sasahara (Day 2)
|37
|
Ritomo Miyata
|Inging/Toyota
|38
|
Sho Tsuboi
|39
|
Sena Sakaguchi
|B-Max Racing/Honda
|50
|
Nobuharu Matsushita
|51
|
Raoul Hyman
|Nakajima Racing/Honda
|64
|
Naoki Yamamoto
|65
|
Ren Sato
Bold indicates driver confirmed for 2023
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