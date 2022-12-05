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Super Formula Haberler

Super Formula çaylak testi katılımcı listesi açıklandı, Cem Bölükbaşı testte yer alacak!

Super Formula, 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek çaylak testi listesini açıkladı. Listede birçok sürpriz isim yer alıyor.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Super Formula çaylak testi katılımcı listesi açıklandı, Cem Bölükbaşı testte yer alacak!
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Pazartesi günü açıklanan listede toplam 24 isim yer alıyor. Altı çaylak sürücünün yer aldığı listedeki isimler, Çarşamba ve Perşembe günü pistte olacaklar.

Motorsport.com'un önceden öğrendiği üzere, Ukyo Sasahara #36 TOM's koltuğunu Giuliano Alesi ile paylaşacak. Takımın amacı, 2023'te kiminle yarışacaklarına karar vermek.

Gelecek sezon Team Mugen ile Super Formula kariyerine başlangıç yapmaya hazırlanan Red Bull akademi sürücüsü Liam Lawson da teste katılacak ve ilk kez Dallara SF19 ile piste çıkacak. Lawson'ın takım arkadaşı ve son şampiyon Tomoki Nojiri ise testte yer almadı.

Lawson'ın yanı sıra beş çaylak daha teste katılım gösterecek: Kakunoshin Ota, Raoul Hyman, Igor Fraga, Seita Nonaka ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı!

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Japonya'ya gittiğini ve iyi haberlerle dönmek istediğini söyleyen Cem, böylece önemli tek koltuk serilerinden birinde kendini gösterme şansı bulacak.

Cem'in hangi takımla piste çıkacağı henüz belli değil, fakat söylentiler kendisinin Team Goh ile anlaştığı ve test sonuçlarına göre eski Red Bull akademi üyesi Toshiki Oyu ile koltuk için koltuk mücadelesi vereceği yönünde.

 

Super Formula Lights ikincisi Ota, Hiroki Otsu ile birlikte Dandelion Racing bünyesinde teste çıkmaya hazırlanırken, takımın 2022 sezonundaki diğer sürücüsü Tadasuke Makino testte yer almadı.

Formula Regional Americas'ta yarışması için HPD tarafından fonlanan Hyman, 2023'te B-Max Racing koltuğuna geçecek ve Nobuharu Matsushita ile takım arkadaşı olacak.

Brezilyalı-Japon sürücü Fraga, genellikle Yuhi Sekiguchi tarafından kullanılan 19 numaralı araçta Team Impul için tam iki gün yarışacak.

20 numaralı araç ise Sekiguchi ve geçtiğimiz ay FIA WEC şampiyonluğuna ulaşmasının ardından bu hafta İtalya'da düzenlenecek FIA ödül törenine katılmaya hazırlandığı için ikinci gün piste çıkamayacak olan Ryo Hirakawa tarafından paylaşılacak.

Hyman ve Fraga'nın eş zamanlı Super Formula Lights testinde B-Max için piste çıkacakları da doğrulandı.

Super Formula çaylak testi katılımcı listesi

Takım/Motor No. Sürücü
Kondo Racing/Toyota 3 Japan Kenta Yamashita
4 Japan Kazuto Kotaka
Dandelion Racing/Honda 5 Japan Hiroki Otsu
6

Japan Kakunoshin Ota
KCMG/Toyota 7

Japan Kamui Kobayashi (Day 1)

Japan Seita Nonaka (Day 2)
18

Japan Yuji Kunimoto
Drago Corse/Honda 12

Japan Nirei Fukuzumi

Japan Atsushi Miyake
Rookie Racing/Toyota 14

Japan Kazuya Oshima
Mugen/Honda 15

New Zealand Liam Lawson
Impul/Toyota 19

Brazil Igor Fraga
20

Japan Ryo Hirakawa (Day 1)

Japan Yuhi Sekiguchi (Day 2)
TBD/Honda 33

Turkey Cem Bolukbasi
TOM'S/Toyota 36

France Giuliano Alesi (Day 1)

Japan Ukyo Sasahara (Day 2)
37

Japan Ritomo Miyata
Inging/Toyota 38

Japan Sho Tsuboi
39

Japan Sena Sakaguchi
B-Max Racing/Honda 50

Japan Nobuharu Matsushita
51

United Kingdom Raoul Hyman
Nakajima Racing/Honda 64

Japan Naoki Yamamoto
65

Japan Ren Sato

Bold indicates driver confirmed for 2023

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