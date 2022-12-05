Super Formula çaylak testi katılımcı listesi açıklandı, Cem Bölükbaşı testte yer alacak!

Haberi dinle

Pazartesi günü açıklanan listede toplam 24 isim yer alıyor. Altı çaylak sürücünün yer aldığı listedeki isimler, Çarşamba ve Perşembe günü pistte olacaklar.

Motorsport.com'un önceden öğrendiği üzere, Ukyo Sasahara #36 TOM's koltuğunu Giuliano Alesi ile paylaşacak. Takımın amacı, 2023'te kiminle yarışacaklarına karar vermek.

Gelecek sezon Team Mugen ile Super Formula kariyerine başlangıç yapmaya hazırlanan Red Bull akademi sürücüsü Liam Lawson da teste katılacak ve ilk kez Dallara SF19 ile piste çıkacak. Lawson'ın takım arkadaşı ve son şampiyon Tomoki Nojiri ise testte yer almadı.

Lawson'ın yanı sıra beş çaylak daha teste katılım gösterecek: Kakunoshin Ota, Raoul Hyman, Igor Fraga, Seita Nonaka ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı!

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Japonya'ya gittiğini ve iyi haberlerle dönmek istediğini söyleyen Cem, böylece önemli tek koltuk serilerinden birinde kendini gösterme şansı bulacak.

Cem'in hangi takımla piste çıkacağı henüz belli değil, fakat söylentiler kendisinin Team Goh ile anlaştığı ve test sonuçlarına göre eski Red Bull akademi üyesi Toshiki Oyu ile koltuk için koltuk mücadelesi vereceği yönünde.

Super Formula Lights ikincisi Ota, Hiroki Otsu ile birlikte Dandelion Racing bünyesinde teste çıkmaya hazırlanırken, takımın 2022 sezonundaki diğer sürücüsü Tadasuke Makino testte yer almadı.

Formula Regional Americas'ta yarışması için HPD tarafından fonlanan Hyman, 2023'te B-Max Racing koltuğuna geçecek ve Nobuharu Matsushita ile takım arkadaşı olacak.

Brezilyalı-Japon sürücü Fraga, genellikle Yuhi Sekiguchi tarafından kullanılan 19 numaralı araçta Team Impul için tam iki gün yarışacak.

20 numaralı araç ise Sekiguchi ve geçtiğimiz ay FIA WEC şampiyonluğuna ulaşmasının ardından bu hafta İtalya'da düzenlenecek FIA ödül törenine katılmaya hazırlandığı için ikinci gün piste çıkamayacak olan Ryo Hirakawa tarafından paylaşılacak.

Hyman ve Fraga'nın eş zamanlı Super Formula Lights testinde B-Max için piste çıkacakları da doğrulandı.

Super Formula çaylak testi katılımcı listesi

Takım/Motor No. Sürücü Kondo Racing/Toyota 3 Kenta Yamashita Kenta Yamashita 4 Dandelion Racing/Honda 5 Hiroki Otsu 6 Kakunoshin Ota KCMG/Toyota 7 Kamui Kobayashi (Day 1) Seita Nonaka (Day 2) 18 Yuji Kunimoto Drago Corse/Honda 12 Nirei Fukuzumi Atsushi Miyake Rookie Racing/Toyota 14 Kazuya Oshima Mugen/Honda 15 Liam Lawson Impul/Toyota 19 Igor Fraga 20 Ryo Hirakawa (Day 1) Yuhi Sekiguchi (Day 2) TBD/Honda 33 Cem Bolukbasi TOM'S/Toyota 36 Giuliano Alesi (Day 1) Ukyo Sasahara (Day 2) 37 Ritomo Miyata Inging/Toyota 38 Sho Tsuboi 39 Sena Sakaguchi B-Max Racing/Honda 50 Nobuharu Matsushita 51 Raoul Hyman Nakajima Racing/Honda 64 Naoki Yamamoto 65 Ren Sato Bold indicates driver confirmed for 2023