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Super Formula / Son dakika

Super Formula, Autopolis yarışını da erteledi

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Super Formula, Autopolis yarışını da erteledi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Mar 2020 08:17

Super Formula, Mayıs ayında yapılacak olan Autopolis yarışının, koronavirüs pandemisi nedeniyle süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Japonya her ne kadar başlangıçta koronavirüs pandemisinden kaçınmış gibi görünse de, son zamanlarda yaşanan artış, başkent Tokyo'da sert tedbirlerin alınmasına neden oldu.

Bu, Japonya'nın iki önde gelen yarış kategorisinin programlarını olumsuz etkiledi. Super Formula iki günlük başarılı bir test yapmıştı ve Super Formula da Mart ayı sonunda benzer şekilde test gerçekleştirmeyi umuyordu ancak bu iptal edildi.

Ek olarak Super GT'nin hem Fuji hem de Suzuka yarıları Pazartesi günü itibariyle ertelendi.

Şimdi ise Super Formula, 15-17 Mayıs'taki Autopolis yarışını erteleme kararı aldı ancak yeni bir tarih açıklamadı.

Seri organizatörü JRP, 4-5 Nisan'da Suzuka'da planlanan yarışı ve 18-19 Nisan'da Fuji'de planlanan ikinci yarışı zaten ertelemişti.

Autopolis ile ilgili son haberlerin ardından 2020 Super Formula sezonunun 19-21 Haziran'da Sugo'da başlaması planlanıyor.

JRP, ertelenen etkinliklerin bazılarını Temmuz ve Ağustos aylarında yapma seçeneğine sahip, çünkü Olimpiyat Oyunları 2021'de gerçekleşecek ve bu sayede Fuji Speedway'in diğer etkinlikler için kullanılması mümkün olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Super Formula
Editör Rachit Thukral

Super Formula Sıradaki seans

Autopolis

Autopolis

16 May - 17 May

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