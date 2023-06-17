Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı
TGM Grand Prix sürücüsü Toshiki Oyu, son turunda Ritomo Miyata'yı mağlup ederek pole pozisyonuna uzanmayı başardı. Cem Bölükbaşı ise kaza yaparak erkenden havlu attı.
Yedi dakikalık Q2 seansının hemen sonunda 1.05.468 yapan Oyu, antrenman seansını ilk sırada tamamlayan Miyata'nın 0.031 saniye önünde kalmayı ve kariyerinin üçüncü pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.
Sıralama turları oldukça rekabetçi geçti, günün sonunda ilk 12 sürücü sadece 0.8 saniye içinde yer aldı!
Son şampiyon Tomoki Nojiri 1.05.681'lik son derecesiyle pole pozisyonunu alacak gibiydi, ancak ilk olarak Miyata, sonra da Oyu'ya geçilerek üçüncülükle yetindi.
Sho Tsuboi 1.05.795 ile Nojiri'nin 0.1 saniye gerisinde dördüncü olurken, Toyota ile Le Mans 24 Saat'te podyuma çıkan Ryo Hirakawa beşinci sıradaydı.
Şampiyona lideri Liam Lawson pole mücadelesinde yer alamadı ve 1.05.842 ile altıncı sırada kaldı. Lawson'ın hemen arkasında bir diğer eski F2 sürücüsü Tadasuke Makino bulunmakta.
İlk onu tamamlayan isimlerse Kazuya Oshima, Kakunoshin Ota ve Ren Sato.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise ilk turunda kaza yaparak sıralama turlarına erkenden veda etti.
Super Formula Sugo - Q2 sonuç tablosu
|Cla
|Nº
|Driver
|Time
|Delay
|1
|53
|Toshiki Oyu
|1'05.468
|2
|37
|Ritomo Miyata
|1'05.499
|0.031
|3
|1
|Tomoki Nojiri
|1'05.681
|0.213
|4
|38
|Sho Tsuboi
|1'05.795
|0.327
|5
|20
|Ryo Hirakawa
|1'05.807
|0.339
|6
|15
|Liam Lawson
|1'05.842
|0.374
|7
|5
|Tadasuke Makino
|1'05.920
|0.452
|8
|14
|Kazuya Oshima
|1'05.960
|0.492
|9
|6
|Kakunoshin Ohta
|1'06.031
|0.563
|10
|65
|Ren Sato
|1'06.233
|0.765
|11
|18
|Yuji Kunimoto
|1'06.299
|0.831
|12
|12
|Nirei Fukuzumi
|1'06.352
|0.884
Super Formula: Lawson kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
Super Formula Sugo: Miyata kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
Son Haberler
Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"
Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"
Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"
Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"
Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"
Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak" Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"
Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"
Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm" Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"
Super Formula Sugo: Miyata kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
Super Formula Sugo: Miyata kazandı, şampiyona liderliğini aldı! Super Formula Sugo: Miyata kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı
Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı
Super Formula: Lawson kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
Super Formula: Lawson kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi Super Formula: Lawson kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
Autopolis Super Formula: Tsuboi kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda
Autopolis Super Formula: Tsuboi kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda Autopolis Super Formula: Tsuboi kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda
Cem Bölükbaşı: "İşler beklediğimden daha iyi ilerliyor!"
Cem Bölükbaşı: "İşler beklediğimden daha iyi ilerliyor!" Cem Bölükbaşı: "İşler beklediğimden daha iyi ilerliyor!"
Suzuka Super Formula: Miyata kazandı, Cem dokuzuncu!
Suzuka Super Formula: Miyata kazandı, Cem dokuzuncu! Suzuka Super Formula: Miyata kazandı, Cem dokuzuncu!
Suzuka Super Formula: Oyu pole pozisyonunda, Lawson dokuzuncu
Suzuka Super Formula: Oyu pole pozisyonunda, Lawson dokuzuncu Suzuka Super Formula: Oyu pole pozisyonunda, Lawson dokuzuncu
Cem Bölükbaşı, Super Formula’daki üçüncü yarışına çıkıyor
Cem Bölükbaşı, Super Formula’daki üçüncü yarışına çıkıyor Cem Bölükbaşı, Super Formula’daki üçüncü yarışına çıkıyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.