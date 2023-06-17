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Super Formula / Sugo Sıralama turları raporu

Super Formula Sugo: Oyu pole pozisyonunda, Cem kaza yaptı

TGM Grand Prix sürücüsü Toshiki Oyu, son turunda Ritomo Miyata'yı mağlup ederek pole pozisyonuna uzanmayı başardı. Cem Bölükbaşı ise kaza yaparak erkenden havlu attı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Toshiki Oyu, TGM Grand Prix

Yedi dakikalık Q2 seansının hemen sonunda 1.05.468 yapan Oyu, antrenman seansını ilk sırada tamamlayan Miyata'nın 0.031 saniye önünde kalmayı ve kariyerinin üçüncü pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.

Sıralama turları oldukça rekabetçi geçti, günün sonunda ilk 12 sürücü sadece 0.8 saniye içinde yer aldı!

Son şampiyon Tomoki Nojiri 1.05.681'lik son derecesiyle pole pozisyonunu alacak gibiydi, ancak ilk olarak Miyata, sonra da Oyu'ya geçilerek üçüncülükle yetindi.  

Sho Tsuboi 1.05.795 ile Nojiri'nin 0.1 saniye gerisinde dördüncü olurken, Toyota ile Le Mans 24 Saat'te podyuma çıkan Ryo Hirakawa beşinci sıradaydı.

Şampiyona lideri Liam Lawson pole mücadelesinde yer alamadı ve 1.05.842 ile altıncı sırada kaldı. Lawson'ın hemen arkasında bir diğer eski F2 sürücüsü Tadasuke Makino bulunmakta.

İlk onu tamamlayan isimlerse Kazuya Oshima, Kakunoshin Ota ve Ren Sato.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise ilk turunda kaza yaparak sıralama turlarına erkenden veda etti.

 

 

Super Formula Sugo - Q2 sonuç tablosu

 Cla   Nº   Driver   Time   Delay 
53  Toshiki Oyu 1'05.468  
37  Ritomo Miyata 1'05.499 0.031
Tomoki Nojiri 1'05.681 0.213
38  Sho Tsuboi 1'05.795 0.327
20  Ryo Hirakawa 1'05.807 0.339
15  Liam Lawson 1'05.842 0.374
Tadasuke Makino 1'05.920 0.452
14  Kazuya Oshima 1'05.960 0.492
Kakunoshin Ohta 1'06.031 0.563
10  65  Ren Sato 1'06.233 0.765
11  18  Yuji Kunimoto 1'06.299 0.831
12  12  Nirei Fukuzumi 1'06.352 0.884
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