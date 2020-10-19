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Super Formula / Sugo / Yarış raporu

Sugo Super Formula: Cassidy kazandı, Sette Camara kaza yaptı

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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Son Super Formula şampiyonu Nick Cassidy bu sezon ilk galibiyetini Sugo’da alırken, ilk yarışında pole pozisyonunu alan Sergio Sette Camara kaza yaptı.

B-Max Racing sürücüsü Sette Camara yarış başında liderliği Ryo Hirakawa’ya kaptırdı, o da Sette Camara'nın ardındaki Naoki Yamamoto ve Cassidy’i yarış başında arkasında tutunca kendine rahat bir alan sağlamış oldu.

Bu durum 53 turluk yarışın 18. turunda değişti, Yamamoto 1. virajda Brezilyalı sürücüyü geçerken aynı turun ilerleyen safhalarında TOM takımından Cassidy de Horseback virajında geçişini yaptı.

Sette Camara turun sonunda pite girdi ama yavaş geçen pitstop onu podyumun dışına itti ve çıkış turunda zaman kazanmaya çalışırken 4. virajda kaza yaptı.

Bu da güvenlik aracının çıkmasına neden oldu ve yarış liderleri aynı anda pite girdi. 28. turda heyecan yeniden başladığında Hirakawa, Yamamoto ve Cassidy’nin önünde yarışı lider götürüyordu.

Ama Cassidy erken davranarak Dandelion Racing takımından rakibi Yamamoto’yu 1. virajda geçti ve 31. turda Yeni Zellandalı sürücü aynı hareketi SUPER GT'deki takım arkadaşı Hirakawa’ya da yaparak damalı bayrağa kadar liderliği korudu.

Bu, Cassidy’nin serideki 3. ve geçen sene Suzuka’daki sezon açılışı yarışından beri de ilk galibiyeti oldu.

Impul takımından Hirakawa 2.'liği alarak şampiyona liderliğini daha da arttırırken, Yamamoto ise 3.'lüğü alarak bu sezonun ilk podyumunu görmüş oldu.

Ryo Hirakawa, Team Impul

Ryo Hirakawa, Team Impul

Photo by: Masahide Kamio

Geride ise Mugen takımından Tomoki Nojiri, KCMG takımından Yuji Kunimoto’nun önünde 4. oldu. Kunimoto, güvenlik aracı altında pite girerek sıralamada yükselen birçok sürücüden biriydi.

Kenta Yamashita (Kondo Racing) 6, Tadasuke Makino 7(Nakajima Racing), Hiroaki Ishiura 8. (Inging) ve Kazuya Oshima 9. (Inging) oldu ve benzer şekilde güvenlik aracı periyodundan yararlandılar.

Dandelion takımından Nirei Fukuzumi ise Impul takımından Yuhi Sekiguchi’yi geçerek 10. olarak son puanı aldı. Güvenlik aracından erken davranarak pite giren başarılı sürücülerin sonuncusu ise Fukuzumi'ydi.

Okayama yarışının galibi Sho Tsuboi (Inging), KCMG takımından Kamui Kobayashi’nin 1 sıra gerisinde 14.lükle biten hareketsiz bir yarış geçirdi. Tsuboi de yarış sırasındaki olaydan önce pite girmişti.

Kazuki Nakajima (TOM’S), yavaş kalkış gerçekleştiren Kondo takımından Sacha Fenestraz’a 1. virajda çarpıp rakibini yarış dışı bıraktıktan sonra yarışı 15. sırada tamamladı. Nakajima yeni bir ön kanat için pite girmek zorunda kaldı ve sonrasında kazası sebebiyle pitten geçme cezası aldı.

Mugen takımından Ukyo Sasahara ise Red Bull genç sürücü programından Juri Vips’in yerini aldığı son yarışından, 1. virajdaki savaş sebebiyle yavaşlatıldıktan sonra mekanik arızalar sebebiyle erkenden çekilmek zorunda kaldı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 1 New Zealand Nick Cassidy Vantelin Team TOM'S 53 1:08'11.981     20
2 20 Japan Ryo Hirakawa ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 53 1:08'15.955 3.974 3.974 15
3 5 Japan Naoki Yamamoto DoCoMo Team Dandelion Racing 53 1:08'23.876 11.895 7.921 11
4 16 Japan Tomoki Nojiri Team Mugen 53 1:08'32.740 20.759 8.864 8
5 18 Japan Yuji Kunimoto carrozzeria Team KCMG 53 1:08'36.153 24.172 3.413 6
6 3 Japan Kenta Yamashita Kondo Racing 53 1:08'37.501 25.520 1.348 5
7 64 Japan Tadasuke Makino TCS Nakajima Racing 53 1:08'38.154 26.173 0.653 4
8 38 Japan Hiroaki Ishiura JMS P.mu/cerumo-INGING 53 1:08'46.552 34.571 8.398 3
9 14 Japan Kazuya Oshima ROOKIE Racing 53 1:08'51.124 39.143 4.572 2
10 6 Japan Nirei Fukuzumi DoCoMo Team Dandelion Racing 53 1:08'51.779 39.798 0.655 1
11 19 Japan Yuhi Sekiguchi ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 53 1:08'57.213 45.232 5.434  
12 65 Japan Toshiki Oyu TCS Nakajima Racing 53 1:08'57.277 45.296 0.064  
13 39 Japan Sho Tsuboi JMS P.mu/cerumo-INGING 53 1:09'00.340 48.359 3.063  
14 7 Japan Kamui Kobayashi carrozzeria Team KCMG 53 1:09'03.800 51.819 3.460  
15 36 Japan Kazuki Nakajima Vantelin Team TOM'S 52 1:09'04.924 1 Lap 1 Lap  
16 12 Japan Koudai Tsukakoshi ThreeBond Drago CORSE 41 1:09'06.418 12 Laps 11 Laps  
17 15 Japan Ukyo Sasahara Team Mugen 34 48'06.656 19 Laps 7 Laps  
18 50 Brazil Sergio SetteCamara Buzz Racing with B-Max 18 20'44.306 35 Laps 16 Laps  
19 4 France Sacha Fenestraz Kondo Racing 1 2'02.476 52 Laps 17 Laps  
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Vips, Super Formula’nın Sugo ayağında da yarışamayacak

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Bu Haber Hakkında

Seri Super Formula
Etkinlik Sugo
Pilotlar Nick Cassidy
Takımlar TOM'S
Editör Jamie Klein

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