Sugo Super Formula: Cassidy kazandı, Sette Camara kaza yaptı

B-Max Racing sürücüsü Sette Camara yarış başında liderliği Ryo Hirakawa’ya kaptırdı, o da Sette Camara'nın ardındaki Naoki Yamamoto ve Cassidy’i yarış başında arkasında tutunca kendine rahat bir alan sağlamış oldu.

Bu durum 53 turluk yarışın 18. turunda değişti, Yamamoto 1. virajda Brezilyalı sürücüyü geçerken aynı turun ilerleyen safhalarında TOM takımından Cassidy de Horseback virajında geçişini yaptı.

Sette Camara turun sonunda pite girdi ama yavaş geçen pitstop onu podyumun dışına itti ve çıkış turunda zaman kazanmaya çalışırken 4. virajda kaza yaptı.

Bu da güvenlik aracının çıkmasına neden oldu ve yarış liderleri aynı anda pite girdi. 28. turda heyecan yeniden başladığında Hirakawa, Yamamoto ve Cassidy’nin önünde yarışı lider götürüyordu.

Ama Cassidy erken davranarak Dandelion Racing takımından rakibi Yamamoto’yu 1. virajda geçti ve 31. turda Yeni Zellandalı sürücü aynı hareketi SUPER GT'deki takım arkadaşı Hirakawa’ya da yaparak damalı bayrağa kadar liderliği korudu.

Bu, Cassidy’nin serideki 3. ve geçen sene Suzuka’daki sezon açılışı yarışından beri de ilk galibiyeti oldu.

Impul takımından Hirakawa 2.'liği alarak şampiyona liderliğini daha da arttırırken, Yamamoto ise 3.'lüğü alarak bu sezonun ilk podyumunu görmüş oldu.

Ryo Hirakawa, Team Impul Photo by: Masahide Kamio

Geride ise Mugen takımından Tomoki Nojiri, KCMG takımından Yuji Kunimoto’nun önünde 4. oldu. Kunimoto, güvenlik aracı altında pite girerek sıralamada yükselen birçok sürücüden biriydi.

Kenta Yamashita (Kondo Racing) 6, Tadasuke Makino 7(Nakajima Racing), Hiroaki Ishiura 8. (Inging) ve Kazuya Oshima 9. (Inging) oldu ve benzer şekilde güvenlik aracı periyodundan yararlandılar.

Dandelion takımından Nirei Fukuzumi ise Impul takımından Yuhi Sekiguchi’yi geçerek 10. olarak son puanı aldı. Güvenlik aracından erken davranarak pite giren başarılı sürücülerin sonuncusu ise Fukuzumi'ydi.

Okayama yarışının galibi Sho Tsuboi (Inging), KCMG takımından Kamui Kobayashi’nin 1 sıra gerisinde 14.lükle biten hareketsiz bir yarış geçirdi. Tsuboi de yarış sırasındaki olaydan önce pite girmişti.

Kazuki Nakajima (TOM’S), yavaş kalkış gerçekleştiren Kondo takımından Sacha Fenestraz’a 1. virajda çarpıp rakibini yarış dışı bıraktıktan sonra yarışı 15. sırada tamamladı. Nakajima yeni bir ön kanat için pite girmek zorunda kaldı ve sonrasında kazası sebebiyle pitten geçme cezası aldı.

Mugen takımından Ukyo Sasahara ise Red Bull genç sürücü programından Juri Vips’in yerini aldığı son yarışından, 1. virajdaki savaş sebebiyle yavaşlatıldıktan sonra mekanik arızalar sebebiyle erkenden çekilmek zorunda kaldı.

Yarış sonucu:

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