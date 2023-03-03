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Resmi: Cem Bölükbaşı, 2023'te Super Formula'da yarıaşcak!

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı yeni Super Formula sezonunda TGM Grand Prix ile mücadele edecek.

Kemal Şengül
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Resmi: Cem Bölükbaşı, 2023'te Super Formula'da yarıaşcak!
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Geçtiğimiz sezon Team Goh adı altında yarışan Servus Japan'ın yönettiği TGM, Ocak ayı sonunda yeni ismini ve logosunu açıklamış fakat Honda motorlu iki araçta yarışacak sürücülerin kimler olacağı belirtilmemişti.

Gelecek haftaki sezon öncesi testinden önce bir açıklama yayınlayan TGM, yeni sezonda Toshiki Oyu ve Cem Bölükbaşı ile yarışacağını doğruladı.

TGM, geçen yıl Team Goh tarafından kullanılan araç numaralarını koruyor. Oyu yeni sezonda 53 numaralı aracı, temsilcimiz Cem ise 55 numaralı aracı kullanacak. Kazuhiro Ikeda yeni sezonda takım patronu olarak görev yaparken, yarış mühendisliği görevlerini Naoya Ueshiro (Oyu) ve Shintaro Okajima (Cem) üstleniyor.

Takımın renk düzeni açıklanmadı ancak yapılan basın açıklamasında Cem'in aracının, geçtiğimiz ay ülkemizde meydana gelen ve 45,000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği büyük depremin ardından "#PrayForTurkiye" mesajı taşıyacağı belirtildi.

Böylelikle 22 yarışlık Super Formula gridi tamamlanmış oldu.

2023 Super Formula gridi:

Motor

Takım

Sürücü
Toyota

Inging

Japan Sho Tsuboi

Japan Sena Sakaguchi

Rookie Racing

Japan Kazuya Oshima

KCMG

Japan Yuji Kunimoto

Japan Kamui Kobayashi

TOM’S

Japan Ritomo Miyata

France Giuliano Alesi

Impul

Japan Yuhi Sekiguchi

Japan Ryo Hirakawa

Kondo Racing

Japan Kenta Yamashita

Japan Kazuto Kotaka

Honda

 

Dandelion Racing

Japan Tadasuke Makino

Japan Kakunoshin Ota

Team Mugen

Japan Tomoki Nojiri

New Zealand Liam Lawson

Nakajima Racing

Japan Naoki Yamamoto

Japan Ren Sato

ThreeBond Racing

Japan Nirei Fukuzumi

B-Max Racing

Japan Nobuharu Matsushita

United Kingdom Raoul Hyman

TGM Grand Prix

Japan Toshiki Oyu

Turkey Cem Bolukbasi
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Cem Bölükbaşı, Super Formula testine katılacak!
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