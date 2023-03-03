Resmi: Cem Bölükbaşı, 2023'te Super Formula'da yarıaşcak!
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı yeni Super Formula sezonunda TGM Grand Prix ile mücadele edecek.
Geçtiğimiz sezon Team Goh adı altında yarışan Servus Japan'ın yönettiği TGM, Ocak ayı sonunda yeni ismini ve logosunu açıklamış fakat Honda motorlu iki araçta yarışacak sürücülerin kimler olacağı belirtilmemişti.
Gelecek haftaki sezon öncesi testinden önce bir açıklama yayınlayan TGM, yeni sezonda Toshiki Oyu ve Cem Bölükbaşı ile yarışacağını doğruladı.
TGM, geçen yıl Team Goh tarafından kullanılan araç numaralarını koruyor. Oyu yeni sezonda 53 numaralı aracı, temsilcimiz Cem ise 55 numaralı aracı kullanacak. Kazuhiro Ikeda yeni sezonda takım patronu olarak görev yaparken, yarış mühendisliği görevlerini Naoya Ueshiro (Oyu) ve Shintaro Okajima (Cem) üstleniyor.
Takımın renk düzeni açıklanmadı ancak yapılan basın açıklamasında Cem'in aracının, geçtiğimiz ay ülkemizde meydana gelen ve 45,000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği büyük depremin ardından "#PrayForTurkiye" mesajı taşıyacağı belirtildi.
Böylelikle 22 yarışlık Super Formula gridi tamamlanmış oldu.
2023 Super Formula gridi:
|
Motor
|
Takım
|
Sürücü
|Toyota
|
Inging
|
Sho Tsuboi
Sena Sakaguchi
|
Rookie Racing
|
Kazuya Oshima
|
KCMG
|
Yuji Kunimoto
Kamui Kobayashi
|
TOM’S
|
Ritomo Miyata
Giuliano Alesi
|
Impul
|
Yuhi Sekiguchi
Ryo Hirakawa
|
Kondo Racing
|
Kenta Yamashita
Kazuto Kotaka
|
Honda
|
Dandelion Racing
|
Tadasuke Makino
Kakunoshin Ota
|
Team Mugen
|
Tomoki Nojiri
Liam Lawson
|
Nakajima Racing
|
Naoki Yamamoto
Ren Sato
|
ThreeBond Racing
|
Nirei Fukuzumi
|
B-Max Racing
|
Nobuharu Matsushita
Raoul Hyman
|
TGM Grand Prix
|
Toshiki Oyu
Cem Bolukbasi
Son Haberler
Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"
Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi" Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"
F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!
F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı! F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!
Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!
Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2! Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!
Stella, Mclaren'ın gelişim planına güveniyor
Stella, Mclaren'ın gelişim planına güveniyor Stella, Mclaren'ın gelişim planına güveniyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.