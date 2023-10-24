Red Bull'un genç yeteneği Iwasa 2024'te Super Formula'ya geçecek

Geçen yıl F2'yi beşinci sırada tamamlayan ve bu yıl da bitime bir yarış kala şampiyonayı üçüncü götüren Iwasa, şu anda Liam Lawson tarafından kullanılan Team Mugen koltuğuna geçecek gibi görünüyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı ve genç sürücü programının başkanı Helmut Marko, geçtiğimiz hafta sonu Austin'de düzenlenen Formula 1 yarışında, Iwasa'nın Super Formula'da yarışacağını doğruladı.

Marko, "Çok yakında Japonya'da bir duyuru yapılacak. Hepimiz bu duyuruyu bekleyeceğiz" dedi.

Iwasa, 2019 yılında Suzuka Yarış Okulu'nu (şimdiki adıyla Honda Yarış Okulu) kazanarak Honda'nın genç pilotu olmasından bu yana Avrupa'da yarışıyordu.

Ertesi yıl FIA F3'e yükselip şampiyonayı 12. bitirmeden önce Iwasa, 2020'de Fransa F4 şampiyonluğunu kazandı.

2022'de DAMS ile F2'ye geçen ve ilk yılında beş galibiyet alan Iwasa, bu sezon şimdiye kadar üç zafer elde etti ve sezonu ilk üçte bitirmeye hazırlanıyor.

AlphaTauri'nin gelecek sezon F1'de Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo ile yarışacağı haberinin ardından Lawson teorik olarak Super Formula'da bir sezon daha geçirebilecek olsa da, böyle bir olasılık şu anda pek mümkün görünmüyor.

Yeni Zelandalı pilot, bunun yerine 2025'te yarış koltuğuna geçmeden F1 yedek pilot ve simülatör görevlerine odaklanacak.