Prime'a abone ol
Super Formula
Haberler

Red Bull'un genç yeteneği Iwasa 2024'te Super Formula'ya geçecek

Honda ve Red Bull'un genç yeteneği Ayumu Iwasa, FIA Formula 2'de geçirdiği iki sezonun ardından 2024 yılında Super Formula'da yarışmak üzere Japonya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Ronald Vording
Yayın tarihi
Ayumu Iwasa, Dams

Geçen yıl F2'yi beşinci sırada tamamlayan ve bu yıl da bitime bir yarış kala şampiyonayı üçüncü götüren Iwasa, şu anda Liam Lawson tarafından kullanılan Team Mugen koltuğuna geçecek gibi görünüyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı ve genç sürücü programının başkanı Helmut Marko, geçtiğimiz hafta sonu Austin'de düzenlenen Formula 1 yarışında, Iwasa'nın Super Formula'da yarışacağını doğruladı.

Marko, "Çok yakında Japonya'da bir duyuru yapılacak. Hepimiz bu duyuruyu bekleyeceğiz" dedi.

 

Iwasa, 2019 yılında Suzuka Yarış Okulu'nu (şimdiki adıyla Honda Yarış Okulu) kazanarak Honda'nın genç pilotu olmasından bu yana Avrupa'da yarışıyordu.

Ertesi yıl FIA F3'e yükselip şampiyonayı 12. bitirmeden önce Iwasa, 2020'de Fransa F4 şampiyonluğunu kazandı.

2022'de DAMS ile F2'ye geçen ve ilk yılında beş galibiyet alan Iwasa, bu sezon şimdiye kadar üç zafer elde etti ve sezonu ilk üçte bitirmeye hazırlanıyor.

AlphaTauri'nin gelecek sezon F1'de Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo ile yarışacağı haberinin ardından Lawson teorik olarak Super Formula'da bir sezon daha geçirebilecek olsa da, böyle bir olasılık şu anda pek mümkün görünmüyor.

Yeni Zelandalı pilot, bunun yerine 2025'te yarış koltuğuna geçmeden F1 yedek pilot ve simülatör görevlerine odaklanacak.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Lawson: "Odak noktam artık Super Formula"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Seda Kaçan, Avrupa pistlerindeki ilk kadın pilotumuz olarak Imola'da

Seda Kaçan, Avrupa pistlerindeki ilk kadın pilotumuz olarak Imola'da

TÜRK SPORCULAR

Seda Kaçan, Avrupa pistlerindeki ilk kadın pilotumuz olarak Imola'da Seda Kaçan, Avrupa pistlerindeki ilk kadın pilotumuz olarak Imola'da

Dakar efsanesi Al-Attiyah, 2024 Dakar Rallisi için Toyota yerine ProDrive ile anlaştı!

Dakar efsanesi Al-Attiyah, 2024 Dakar Rallisi için Toyota yerine ProDrive ile anlaştı!

Dakar
Dakar

Dakar efsanesi Al-Attiyah, 2024 Dakar Rallisi için Toyota yerine ProDrive ile anlaştı! Dakar efsanesi Al-Attiyah, 2024 Dakar Rallisi için Toyota yerine ProDrive ile anlaştı!

Meksika'da Verstappen için koruma tutulacak

Meksika'da Verstappen için koruma tutulacak

Formula 1
Mexico City GP

Meksika'da Verstappen için koruma tutulacak Meksika'da Verstappen için koruma tutulacak

Ayumu Iwasa
Daha fazlası
Ayumu Iwasa
F2 Avustralya: Olaylarla dolu yarışı Iwasa kazandı!

F2 Avustralya: Olaylarla dolu yarışı Iwasa kazandı!

FIA F2
Melbourne

F2 Avustralya: Olaylarla dolu yarışı Iwasa kazandı! F2 Avustralya: Olaylarla dolu yarışı Iwasa kazandı!

Iwasa, DAMS ile Formula 2'de yarışmaya devam edecek

Iwasa, DAMS ile Formula 2'de yarışmaya devam edecek

FIA F2

Iwasa, DAMS ile Formula 2'de yarışmaya devam edecek Iwasa, DAMS ile Formula 2'de yarışmaya devam edecek

Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu

Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu

FIA F3
Hungaroring

Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu

Mugen
Daha fazlası
Mugen
Motegi Super Formula: Nojiri pole pozisyonunu, Lawson şampiyona liderliğini aldı

Motegi Super Formula: Nojiri pole pozisyonunu, Lawson şampiyona liderliğini aldı

Super Formula
Motegi

Motegi Super Formula: Nojiri pole pozisyonunu, Lawson şampiyona liderliğini aldı Motegi Super Formula: Nojiri pole pozisyonunu, Lawson şampiyona liderliğini aldı

Super Formula Suzuka testi 1. gün: Nojiri lider, Cem aksiyona başladı

Super Formula Suzuka testi 1. gün: Nojiri lider, Cem aksiyona başladı

Super Formula

Super Formula Suzuka testi 1. gün: Nojiri lider, Cem aksiyona başladı Super Formula Suzuka testi 1. gün: Nojiri lider, Cem aksiyona başladı

Lawson: "Super Formula'da tıpkı Gasly gibi başarılı olabileceğimi düşünüyorum"

Lawson: "Super Formula'da tıpkı Gasly gibi başarılı olabileceğimi düşünüyorum"

Super Formula

Lawson: "Super Formula'da tıpkı Gasly gibi başarılı olabileceğimi düşünüyorum" Lawson: "Super Formula'da tıpkı Gasly gibi başarılı olabileceğimi düşünüyorum"

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol