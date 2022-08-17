Yamamoto: "Red Bull genç sürücüsü Sato, Marko'nun beklentilerini karşılamıyor"

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Sato, yeni kurulan Team Goh takımıyla Super Formula Lights'tan Super Formula'ya terfi etmesinin ardından Red Bull genç sürücü kadrosuna katıldı.

20 yaşındaki pilot Fuji Speedway'deki sıralama seansında Ukyo Sasahara'nın yanında ilk çizgide yer aldı ancak yarışta kötü bir start alıp, ilk turda temas yaşayınca dokuzuncu sırada finiş gördü.

Bu, Fuji'deki son yarışına kadar Sato'nun en iyi sonucuydu ve Fuji'de güvenlik aracı periyodunun yardımıyla altıncı oldu.

Eski Honda F1 patronu Yamamoto, Red Bull genç sürücü kadrosu için seçtiği Sato'nun şu ana kadar Marko'yu etkilemek için yeterince iyi bir iş yapmadığını belirtti.

Yamamoto, Motorsport.com'un Japonya edisyonuna, "Her pazartesi sonuçları bildiriyorum ve Marko, 'Bu sonuçlarla tatmin olamayız.' diyor."

"Elbette sonuçlar iyi değil. Ayrıca Dr. Marko katı biri ve podyumu, minimum gereklilik olarak görüyor." dedi.

Sato, sezonun ilk kısmında Goh'daki takım arkadaşı ve çaylak Atsushi Miyake tarafından gölgede kaldı.

Fakat Sato o zamandan beri inisiyatifi yeniden ele geçirdi. Sato, Sugo'da puan dışında kalmasına sebep olacak bir spin atmadan önce ilk 10'daydı ve Fuji'de altıncı oldu.

Yamamoto, bu gelişimi Team Goh tarafından yapılan ayar değişikliğine bağladı.

Yamamoto, "Sonunda [Sugo için] işler yolunda gitmeye başladı."

"Ren ve Miyake farklı sürüş stillerine ve ayar tercihlerine sahip ancak başlangıçta, her hafta sonuna mühendislerimizin en iyisi olduğunu düşündüğü ayarla başladık."

"Fakat teoride en iyi olan ayarın Ren için çalışmadığı açıktı, bu yüzden Sugo'dan itibaren Miyake'nin hafta sonuna kendi ideal ayarıyla başlaması ve Ren'in de kendi ideal ayarıyla başlaması gerektiğine karar verdik."

"Bu şekilde, onların birlikte çalışmasını ve dostane bir rekabet olmasını istedik." dedi.

Yamamoto, Sato'nun Sugo'da spin atma sebebinin, takımın yanlış stratejiyi seçmesinden de kaynaklandığını belirtti.

Sato, 10. turda pit aralığı bulan ve son turlarda eski lastiklerle mücadele etmek zorunda kalan çoğunluktan biriydi ancak Yamamoto, başlangıçta Sato'nun takım arkadaşı Miyake'nin dışarıda kalması gerektiğine karar verildiğini belirtti.

"Doğru strateji kararını verememek benim hatamdı ve bunun için Ren'den özür diledim."

"Orijinal strateji [dışarıda kalma] daha iyiydi ancak pit duvarındaki bir görüşmeden sonra bunu değiştirdik. Bu benim hatamdı."