Pourchaire, Super Formula'da mücadele edebilir!

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Austin'de piste çıkan ve kariyerinde ilk kez bir yarış hafta sonunda boy gösteren Pourchaire, birkaç ay önce açıkladığı üzere gelecek sezon F2'de yer almayacak ve Alfa Romeo yedek pilotluğu rolünü üstlenecek.

2024 sezonunda potansiyel bir F1 koltuğu bekleyen Fransız sürücü, bu süre içinde tecrübe kazanmaya devam etmek amacıyla herhangi bir seride yarışmayı düşünebilir -geçmişte Stoffel Vandoorne ve Pierre Gasly gibi F2 şampiyonlarının mücadele ettiği Super Formula bu noktada iyi bir alternatif sunuyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu alternatifi değerlendiren Pourchaire, Nissan ile Formula E'de yarışmaya başlayacağı için sezonun son iki yarışını kaçırması beklenen Fenestraz'ın yerine Kondo Racing koltuğuna oturmak için görüşmelere başlamış vaziyette.

Bu ihtimal, Pourchaire'in yine bir Kondo Racing aracıyla 7-8 Aralık'taki çaylak testine katılacağı söylentileriyle birlikte daha da kuvvetlendi. Diğer Kondo Racing aracında ise Super Formula Lights şampiyonu Kazuko Kotaka yer alacak.

Kenta Yamashita ise teste katılmayacak, ancak altı sezonluk Kondo macerasının devam etmesi beklenmekte.

Bununla birlikte Pourchaire'in testlerin ardından bir sezonluğuna seriye katılıp katılmayacağı henüz belli değil, nitekim bazı raporlara göre kendisi geçmiş demeçlerine rağmen Formula 2'de bir sezon daha devam edebilir.

Buna ek olarak Pourchaire'in Super Formula'da yarışması, Mayıs ayındaki Emilia-Romagna GP, Haziran ayındaki Kanada GP ve Ekim ayındaki Meksika GP olmak üzere üç yarış hafta sonu boyunca takımla yer alamamasına neden olacak. Alfa Romeo'ya ulaşamamasına neden olacak.

Pourchaire'in Süper Formula'da yarışmayı tercih etmemesi halinde, eski F1 pilotu Roberto Merhi, Fenestraz'ın yokluğunda uluslararası bir sürücü tercih etmek isteyen Kondo için potansiyel bir yedek seçenek olabilir.