Pourchaire, Super Formula testinden çekildi
Motorsport.com'a göre 2022 Formula 2 şampiyona ikincisi Theo Pourchaire, Aralık ayında katılacağı Super Formula testinden çekilmiş vaziyette.
Gelecek sezon ne yapacağı halen belirsizliğini koruyan Pourchaire'in Kondo Racing ile 7-8 Aralık'ta yapılacak Super Formula testine katılması bekleniyordu. Fransız pilotun duruma göre Formula E'de yarışacak Sacha Fenestraz'ın yerini alıp tam sezon yarışabileceği de iddialar arasındaydı.
Ancak Motorsport.com'a göre planlar şu anda suya düşmüş durumda, dolayısıyla Pourchaire için en olası seçenek F2'de bir sezon daha mücadele etmek.
Kondo Racing sözcüsü ise Motorsport.com'a herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.
Motorsport.com'a verdiği son röportajda Pourchaire, 2023 sezonunda Super Formula'ya potansiyel bir geçiş için "özellikle bir takımla" görüştüğünü itiraf etmiş, ancak bir sezon daha F2'de kalmaya açık olduğunu da eklemişti.
Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur ise Pourchaire'in Alfa Romeo yedek pilotu olarak görev yapmasının yanı sıra kendisinin ya F2'de kalacağını, ya da Super Formula'ya geçeceğini söylemişti
Vasseur, "Benim için ana hedef Pourchaire'i fabrikada tutmak, simülasyonda tecrübe kazanmasını sağlamak ve her gün bir teknik toplantı yapmak. Sportif programına da karar vermem gerekiyor çünkü sezon boyunca yarışmayan birinin olmasını istemiyorum."
"Japonya'da F2'den daha az yarış var ama aynı zamanda çok da uzak. F2'nin avantajı bizimle kalabilmesi, takımın bir parçası olabilmesi ve bizimle seyahat edebilmesi." dedi.
Pourchaire'in Suzuka testinden çekilmesi, teste çıkacak diğer isim olan Kazuto Kotaka'nın boş kalan Kondo koltuğunu kapabilme umutlarını artırdı.
Bu yıl Super Formula Lights şampiyonluğununa uzanan Kotaka şüpheyle bakılan bir isim, nitekim 2021 sezonunda en üst kategoride mücadele etmiş ve hayal kırıklığı yaratmıştı.
Kotaka'nın beklentileri karşılayamaması durumunda Fenestraz'ı son iki yarış için geri getirmek, FE sezonunun Temmuz ayında sona ermesi nedeniyle bir seçenek olmaya devam ediyor.
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