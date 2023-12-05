Super Formula sezon sonu testine katılacak isimler açıklandı, Cem listede yok

Pourchaire ve Barnicoat, 6-8 Aralık tarihleri arasında Suzuka'da gerçekleştirilecek ve bir günü sadece çaylaklara ayrılacak olan sezon sonrası testine katılacaklar.

Bu yıl ART ile F2 şampiyonluğunu kazandıktan sonra gelecek yıl Süper Formula'ya geçmesi beklenen Sauber'in genç pilotu Pourchaire, testin ilk iki gününde Toyota takımı Impul için piste çıkacak.

Pourchaire kokpiti, kısa süre önce Jota'nın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ikinci bir müşteri otomobiliyle kadrosunu genişlettiği ve Porsche 963'ün kokpitine ilk seçilen isim olan Danimarkalı Oliver Rasmussen ile paylaşacak.

2021'de takımlar şampiyonluğunu kazanan Impul'un önemli ismi Ryo Hirakawa'nın sırasıyla Toyota ve McLaren ile WEC ve Formula 1 taahhütlerine yerine getirmek için Super Formula'dan ayrılması ve Yuhi Sekiguchi'nin kötü geçen 2023 sezonunun ardından takımdan ayrılması beklenirken, takım gelecek yıl iki boş koltuğa sahip olabilir.

Sekiguchi Suzuka'da SF minnow KCMG için testlere katılacak ve takımdaki koltuğunu ise iki pilot arasında yapılacak doğrudan bir takasla 2016 şampiyonu Yuji Kunimoto devralacak.

Lexus pilotu Barnicoat, geçen ay Bahreyn'deki çaylak testinde LMH aracıyla yaptığı ilk sürüşün ardından 2020'de Euroformula Open'da yer almasından bu yana ilk kez tek koltuklu bir araçla yarışacak.

Barnicoat, 8 Aralık'ta Suzuka testlerinin son gününde Toyota'nın Japonya'daki en iyi takımlarından biri olan TOM'S için piste çıkacak.

Photo by: Eric Le Galliot #83 AF Corse Oreca 07 - Gibson of Ben Barnicoat

TOM'S için ayrıca mevcut pilotu Ukyo Sasahara, Super Formula Lights yarışçısı David Vidales ve son şampiyon Ritomo Miyata'nın yerini alması beklenen iki kez SUPER GT şampiyonu Sho Tsuboi de piste çıkacak olan isimler.

Testte adı yer almayan ilginç bir isim ise, Nakajima Racing ile test sürüşü yapması beklenen eski Formula 1 pilotu ve mevcut Lamborghini LMDh sürücüsü Daniil Kvyat oldu.

Honda motoru kullanan takım, 2023 pilotları Hiroki Otsu (sakat Naoki Yamamoto'nun yerine) ve Ren Sato'nun yanı sıra Igor Fraga ve Riki Okusa ile teste katılacak.

Beklendiği gibi, Nirei Fukuzumi ve Toshiki Oyu, Honda'dan beklenen ayrılışlarının ardından Toyota takımları için test yapacaklar.

2021 sezonunu ikinci tamamlayan Fukuzumi, Sekiguchi ile birlikte KCMG-SF23'ün direksiyonunda olacak ve takımın diğer aracında Kamui Kobayashi yer alırken, Oyu, Suzuka testinin ilk iki gününde Inging için pistte olacak.

Daha önce duyurulduğu üzere, Euroformula Open'da yarış kazanmış Juju Noda, Nobuharu Matsushita ve Rasmus Lindh ile birlikte TGM için test yapacak üç sürücüden biri olacak.

Bu arada, Red Bull / Honda'nın genç pilotu Ayumu Iwasa, 2024 sezonunda Liam Lawson'ın yerine Mugen için yarışacak. Iwasa, bu hafta sonunda gerçekleştireceği ilk test öncesinde geçtiğimiz hafta sonu Motegi'de düzenlenen Honda Thanks Day etkinliğinde aracı deneme fırsatı buldu.

Geçtiğimiz yıl TGM Racing ile Super Formula'da ülkemizi temsil eden Cem Bölükbaşı ise, hafta içi gerçekleştirilecek olan teste katılmayacak.