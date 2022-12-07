Özel röportaj: Cem Bölükbaşı'nın Super Formula testinden beklentileri neler?

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Geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımla Japonya'ya gittiğini iyi haberlerle gelmek istediğini duyuran temsilcimizin ismi, kısa bir süre sonra Super Formula çaylak testi katılımcı listesinde yer aldı.

Dünyanın en önde gelen tek koltuklu şampiyonalarından birinde koltuk bulmayı hedefleyen Cem, bu fırsatı yakalayabildiği için şanslı olduğunu ve kaydedeceği her kilometrenin kendisini olumlu etkileyeceğini düşünüyor.

Cem, "Gelecek yıl için birçok şampiyonada farklı fırsatlara bakıyorduk, Super Formula da bunlardan biriydi. Test için bir koltuk bulabileceğimizi düşünmüyorduk, bu yüzden arayıp test için Japonya'ya gelmenizi söylediklerinde çok şaşırdık."

Sanırım haberi geçtiğimiz hafta Salı günü aldık, Cuma günü ise uçağa atlayıp Japonya'ya gittik. Çok şanslıydım çünkü aracı gerçekten test etmek, ne kadar iyi bir fırsata sahip olduğumuzun farkına varmak ve şampiyonanın atmosferini görmek istiyordum, ayrıca sürmesi çok zor olan bir araca atlamak istemiyordum."

"Yapabileceğiniz her test çok olumlu, özellikle de benim gibi deneyim eksikliği olan biri için her bir kilometre ciddi avantaj sağlamakta. Burada olduğum için mutluyum ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim."

"Takımımı ve onlarla çalışmayı çok sevdim. Çok dost canlısı insanlar, araç dışında da ülkeyi tanımam için bana çok yardımcı oldular." dedi.

Cem Bölükbaşı

Geçen sene Formula 2'de mücadele eden Cem, yaz arasının ardından takımı Charouz ile yaşanan bir anlaşmazlık sonucu seriden ayrılmak durumunda kalmıştı.

Her şeye rağmen F2'ye dönmek istediğini söyleyen temsilcimiz, seçeneklere bakmaya devam ettiğini de belirtti.

Cem, "F2 ve Super Formula arasında bir seçim yapmak zor. Tekrar F2'de yarışmak isterim, yarışmak için bazı iyi takımları düşünüyorum ama buradaki atmosferi ve profesyonel yaklaşımı da gerçekten çok sevdim; dolayısıyla Japonya'nın da çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum."

"Hangi takımların uygun olduğuna bağlı olarak hala seçeneklere bakıyorum, ancak buradaki deneyimimden de gerçekten keyif alıyorum, gelecek yıl burada yarışmaktan çok mutlu olurum." dedi.

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1'e yükselme hayallerinden de vazgeçmediğini söyleyen Cem, Super Formula'nın üst düzey bir şampiyona olduğunu ve geçmişte buradan F1'e yükselen isimlerin de bulunduğundan bahsetti.

Super Formula tecrübesine sahip F1 pilotlarına örnek olarak Stoffel Vandoorne ve Pierre Gasly'i verebiliriz, hatta Gasly 2017 şampiyonluğunu sadece yarım puanla kaçırmıştı!

"Hedeflerim gerçekten sonuç odaklı değil; daha çok mümkün olduğunca çok tur atmak ve deneyim kazanmakla ilgili. Her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye ve daha iyi bir yarış pilotu olmaya çalışacağım.

"Nihai hedefim F1 ve Super Formula'nın sadece araç açısından değil, atmosfer ve beklentiler açısından da iyi bir basamak olduğunu düşünüyorum."

"Geçmişte Super Formula'dan F1'e atlayan sürücüler gördük, yani bu kesinlikle mümkün. Bu o kadar üst düzey bir şampiyona ki, eğer burada en iyi sürücülerden biri olabilirseniz, dünyanın her yerinde en iyi sürücülerden biri olabilirsiniz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." dedi.