Motegi Super Formula: Nojiri pole pozisyonunu, Lawson şampiyona liderliğini aldı

Hafta sonuna hızlı başlayan Nojiri, kendi grubunu üçüncü tamamladıktan sonra Q2'de de temposunu sürdürdü ve 1.31.955 ile pole pozisyonunu kapmayı başardı.

Kariyerinin 16. pole pozisyonuna ulaşan Nojiri'nin turu, en yakın rakibi Kakunoshin Ota'nın turundan 0.223 saniye hızlıydı.

Üçüncü sıra Nojiri'nin takım arkadaşı Lawson'a gitti, üçüncülük sayesinde ekstra bir puan alan Lawson böylece henüz yarış yapılmadan şampiyona liderliğini aldı!

Sakatlıktan dönen Toshiki Oyu kendi grubunu lider bitirdikten sonra iyi bir Q2 geçirdi ve günü dördüncü sırada noktaladı.

Yuhi Sekiguchi beşinci olarak yılın en iyi derecesini elde ederken, onu Kamui Kobayashi ve Ryo Hirakawa takip etti.

Şampiyona liderliğini Lawson'a kaptıran Ritomo Miyata sekizinci sırada kalırken, Tadasuke Makino dokuzunculukla yetindi.

İlk 12 sırayı tamamlayan isimlerse Naoki Yamamoto, Sho Tsuboi ve Sena Sakaguchi.

Kenta Yamashita Q1'de elenerek 16. sırada kalırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı mücadeleye 20. sıradan başlayacak.

Motegi Super Formula - Q2 sonuç tablosu