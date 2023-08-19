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Önceki / Cem Bölükbaşı için Super Formula'da işler nasıl gidiyor?
Super Formula / Motegi Sıralama turları raporu

Motegi Super Formula: Nojiri pole pozisyonunu, Lawson şampiyona liderliğini aldı

Son Super Formula şampiyonu Tomoki Nojiri çok iyi bir turla pole pozisyonuna ulaşan isim oldu. Liam Lawson ekstra bir puanla şampiyona liderliğini alırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı 20. sırada.

Jamie Klein
Ekleyen:
Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN

Hafta sonuna hızlı başlayan Nojiri, kendi grubunu üçüncü tamamladıktan sonra Q2'de de temposunu sürdürdü ve 1.31.955 ile pole pozisyonunu kapmayı başardı.  

Kariyerinin 16. pole pozisyonuna ulaşan Nojiri'nin turu, en yakın rakibi Kakunoshin Ota'nın turundan 0.223 saniye hızlıydı.

Üçüncü sıra Nojiri'nin takım arkadaşı Lawson'a gitti, üçüncülük sayesinde ekstra bir puan alan Lawson böylece henüz yarış yapılmadan şampiyona liderliğini aldı!

Sakatlıktan dönen Toshiki Oyu kendi grubunu lider bitirdikten sonra iyi bir Q2 geçirdi ve günü dördüncü sırada noktaladı.

Yuhi Sekiguchi beşinci olarak yılın en iyi derecesini elde ederken, onu Kamui Kobayashi ve Ryo Hirakawa takip etti.

Şampiyona liderliğini Lawson'a kaptıran Ritomo Miyata sekizinci sırada kalırken, Tadasuke Makino dokuzunculukla yetindi.

İlk 12 sırayı tamamlayan isimlerse Naoki Yamamoto, Sho Tsuboi ve Sena Sakaguchi.

Kenta Yamashita Q1'de elenerek 16. sırada kalırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı mücadeleye 20. sıradan başlayacak.

Motegi Super Formula - Q2 sonuç tablosu

     
Sürücü bilgisi
 
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 Japan T. Nojiri Tomoki Nojiri Team Mugen 1 3 1'31.955 187.957
2 Japan K. Ohta Kakunoshin Ohta Dandelion Racing 6 3 +0.223 0.223 187.502
3 New Zealand L. Lawson Liam Lawson Team Mugen 15 3 +0.282 0.059 187.382
4 Japan T. Oyu Toshiki Oyu TGM Grand Prix 53 3 +0.283 0.001 187.380
5 Japan Y. Sekiguchi Yuhi Sekiguchi ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 19 3 +0.338 0.055 187.268
6 Japan K. Kobayashi Kamui Kobayashi Team KCMG 7 3 +0.415 0.077 187.112
7 Japan R. Hirakawa Ryo Hirakawa ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 20 4 +0.430 0.015 187.082
8 Japan R. Miyata Ritomo Miyata Vantelin Team TOM'S 37 3 +0.436 0.006 187.070
9 Japan T. Makino Tadasuke Makino Dandelion Racing 5 3 +0.513 0.077 186.914
10 Japan N. Yamamoto Naoki Yamamoto TCS Nakajima Racing 64 3 +0.532 0.019 186.875
11 Japan S. Tsuboi Sho Tsuboi JMS P.mu/cerumo-INGING 38 3 +0.806 0.274 186.323
12 Japan S. Sakaguchi Sena Sakaguchi JMS P.mu/cerumo-INGING 39 3 +0.806 0.000 186.323
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Cem Bölükbaşı için Super Formula'da işler nasıl gidiyor?

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