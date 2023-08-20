Motegi Super Formula: Nojiri kazandı, Lawson büyük bir kazaya sebep oldu

Sıralama turlarının ardından şampiyona liderliğini alan Lawson, henüz ikinci virajda dış çizgiden liderlik için atak yapacak bir pozisyon yakaladı.

Ancak bu esnada aracının kontrolünü kaybeden Lawson spin attı ve bu esnada hemen sağındaki Yuhi Sekiguchi ile Tadasuke Makino'ya temas etti.

Lawson'ın aracı kazanın ardından epey hasar alırken Sekiguchi ve Makino yarışa hemen orada veda etti.

Kazanın ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu, pite dönmeyi başaran Lawson'ın aracı da bu esnada tamir edildi.

Fakat yarış yeniden başladıktan sonra Mugen'in prosedür ihlalinde bulunduğu tespit edildi, bu da Lawson'ın pitten geçme cezası alması anlamına geliyordu.

Kazanın ardından epey rahat bir yarış geçiren ve geç pit yaparak avantaj kazanan Nojiri, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve sezonun ikinci galibiyetine uzanmayı başardı.

WEC'den tanıdığımız Ryo Hirakawa en hızlı turu attığı yarışı ikinci sırada tamamlamayı başararak bu sezon üçüncü kez podyumda yer aldı.

Podyumun son basamağı ise sakatlıktan döner dönmez ne kadar hızlı olabileceğini gösteren Toshiki Oyu'nun oldu.

Ritomo Miyata sekizinci başladığı yarışı dördüncü tamamlayarak hanesine değerli puanlar yazdırdı, kendisi bitime iki yarış kala sekiz puan farkla şampiyona lideri.

Beşinci sıra Sena Sakaguchi'ye giderken, Kazuto Kotaka altıncı, erkenden pite giren ancak yavaş pit stop nedeniyle zaman kaybeden Kamui Kobayashi yedinci sıradaydı.

İlk onu tamamlayan isimlerse Kazuya Oshima, gerilerden tırmanan Kenta Yamashita ve Yuji Kunimoto.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın da iyi bir yarış geçirdiğini söyleyebiliriz, yarışa 20. sıradan başlayan ve ilk tur kaosundan kaçınan Cem, başarılı bir stratejinin de yardımıyla mücadeleyi 11. sırada tamamladı.