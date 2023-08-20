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Önceki / Motegi Super Formula: Nojiri kazandı, Lawson büyük bir kazaya sebep oldu
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Makino, korkutucu Super Formula kazasının ardından hastaneye kaldırıldı

Eski Formula 2 pilotu Tadasuke Makino, Pazar günü Motegi'de düzenlenen Super Formula yarışının başlangıcında yaşanan kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

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Liam Lawson, bugün Motegi'de gerçekleştirilen yarışın henüz ilk turunda aracının kontrolünü kaybetmiş ve spin atmıştı.

O sırada arkadan gelen Tadasuke Makino da dahil olmak üzere birkaç isim Lawson'a çarpmaktan kurtulamadılar.

Makino'nun aracı takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi ve vücudu birden fazla darbe almış oldu.

Makino'nun kaza sonrası Dandelion aracının kokpitinden çıkmak için yardıma ihtiyaç duyduğu görülürken, ileri tetkikler için helikopterle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Olaydan sonra sırt ve göğüs ağrısı çektiği öğrenilen 26 yaşındaki Makino'nun, hayati bir durumu bulunmuyor.

Fakat Naoki Yamamoto ile birlikte Team Kunimitsu Honda NSX-GT'yi kullanacağı Suzuka SUPER GT yarışını kaçırması bekleniyor.

Lawson ve Makino'nun yanı sıra B-Max sürücüsü Nobuharu Matsushita ve Impul'dan Yuhi Sekiguchi de kazaya karışan sürücüler arasındaydı.

Matsushita, Sekiguchi ve Lawson kazayı yara almadan atlatırken, Lawson kırmızı bayrak altında aracı tamir edildiği için yarışa dönebildi fakat puan alamadı.

Tadasuke Makino, DOCOMO TEAM DANDELION RACING

Tadasuke Makino, DOCOMO TEAM DANDELION RACING

Photo by: Masahide Kamio

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Motegi Super Formula: Nojiri kazandı, Lawson büyük bir kazaya sebep oldu

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