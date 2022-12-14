Lawson: "Super Formula'da tıpkı Gasly gibi başarılı olabileceğimi düşünüyorum"

Haberi dinle

Formula 2'den Super Formula'ya geçeceği resmi olarak açıklanan Lawson, Team Mugen ile mücadele edecek, takım arkadaşı ise çifte şampiyon Tomoki Nojiri olacak.

2024'te AlphaTauri ile Formula 1'e giriş yapmayı hedefleyen Lawson, bunu başarırsa 2017'de Super Formula'da yarışan ve şampiyonluğu çok az farkla kaçırdığı bir sezon geçiren Gasly'nin ayak izlerini takip etmiş olacak.

Motorsport.com'a konuşan Lawson, Gasly gibi en az iki galibiyete ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna, "Bence bu kesinlikle mümkün.

"Burada olmamın tek bir nedeni var ve hedeflerime ulaşabilmek için en doğru takımdayım. Hedefimiz ise elbette şampiyonluk için mücadele etmek." dedi.

Eylül ayından bu yana Super Formula'ya geçip geçmeyeceğinin tartışıldığını söyleyen Lawson, Japonya'ya taşınmanın bir sezon daha F2'de kalmaktan daha cazip geldiğini söyledi.

Lawson, "F2'de zorlu birkaç sezon geçirdim, bu açıdan yeni bir fırsata sahip olmak için oldukça hevesliydim. Bir sezon daha F2'de kalmak istemiyordum, bu yüzden mükemmel oldu.

"Şampiyonayı birkaç yıldır izliyordum, özellikle de Nick [Cassidy] burada yarışırken, gördüğüm kadarıyla F1'e giden yolda daha uygun bir basamak -ki ana hedefim F1'de yarışmak." dedi.

AlphaTauri'nin Gasly'nin ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak için kendisini seçmemesini anlayışla karşılayan Lawson, "Sezonumun nasıl gittiği ortadaydı, bunun yanı sıra bir F1 aracının koltuğuna da doğru düzgün geçmemiştim."

"Şimdi neden F1'de yarışmam gerektiğini kanıtlamak için bir yılım daha var ve bu benim için heyecan verici." dedi.

Lawson geçen hafta Suzuka'da yapılan sezon sonrası testinde ilk kez bir Super Formula aracının direksiyonuna geçti ve ilk günü 10, ikinci günü ise 18. sırada tamamladı.

Test esnasında performansa odaklanmadığını söyleyen Lawson, "Bu test daha çok aracın nasıl tepki verdiğini öğrenmek ve farklı ayarlara alışmakla ilgiliydi, ayrıca Nojiri ile sürüş tarzlarımı kıyaslama imkanı da yakaladım."

"Gelecek sezon başlamadan önce Suzuka'da bir test ydaha yapacağız, o zaman ne kadar rekabetçi olabileceğimize dair bir fikre sahip olacağım."