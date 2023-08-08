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Lawson: "Japonya'da yarışmak gerçekten çok güzel"

Bu sezonu Super Formula'da geçiren Red Bull akademi pilotu Liam Lawson, Japonya'da yarışmanın kendisine çok şey kattığını düşünmekte.

Altay Gök
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Liam Lawson, TEAM MUGEN

Son dönemde zayıflayan Red Bull akademisinin en önemli yeteneği olarak görülen Lawson, bu sezonu Super Formula'da geçiriyor.

Tıpkı F2 ve DTM'deki gibi Super Formula'ya da hızlıca adapte olan Lawson'ın etkileyici bir sezon geçirdiği söylenebilir, kendisi şu anda şampiyona lideri.

Japonya'da edindiği tecrübenin kendisi için faydalı olduğunu düşünen Lawson, her şeye rağmen birincil hedefinden vazgeçmiyor.

Speedcafe'ye konuşan Lawson,  "Gerçekten çok güzel bir tecrübe. Açıkçası son dört yılda yaptıklarımdan, yani F1 ile ortak bir padokta F2 ve F3'te yarışmaktan çok daha farklı."

"Japonya'da yarışmaya ve Japon takımlarıyla çalışmaya alışmam biraz zaman aldı, ancak sonuç itibariyle her şey çok güzel." dedi.

Liam Lawson, TEAM MUGEN

Liam Lawson, TEAM MUGEN

Fotoğraf: Masahide Kamio

Super Formula araçlarının ne kadar hızlı olduğu da sorulan Lawson, "F1 elbette her zaman bu işin zirvesi, ancak buradaki araçlar F2'ye göre çok daha hızlı."

"Sadece saf hız açısından değil, aracın davranış biçimi açısından da.

"Araçta mekanik olarak ve aero ayarlarıyla ilgili olarak sürekli değişiklik yapmalısınız, nitekim araçlar tıpkı F1'deki gibi sürüş yüksekliklerine ve dış faktörlere karşı epey hassas."

"F2'de bu hassasiyeti elde edemezsiniz."

"Araç ayarları açısından çok şey öğrendim. Super Formula araçlarında batarya ve MGU-K gibi şeyler yok, ancak saf aero anlamında, temel anlamında F1 araçları ile benzerlikler taşıyor." dedi.

Red Bull, Nyck de Vries ile yolların ayrılmasının ardından Lawson'ı tercih etmediği için eleştirilmişti, ancak takımın tercihi kendisini bir anda afallatmamak oldu.

Yeni Zelandalı sürücü, gelecek sezon Daniel Ricciardo'nun devam etmemesi durumunda AlphaTauri koltuğunun bir numaralı adayı.

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Fuji Super Formula: Lawson yine kazandı, Cem puan alamadı

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