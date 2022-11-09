Lawson, 2023 sezonunda Super Formula'da yarışacak

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Şu anda FIA Formula 2'de yarışan genç sürücü, 2019 Juri Vips'ten bu yana Super Formula'da yarışan ilk Red Bull destekli sürücü olacak.

Motorsport.com, F2 şampiyonasında yedinci sırada yer alan ve önümüzdeki hafta sonu Abu Dhabi'de düzenlenecek final yarışında da yer alacak Lawson'ın, 2024 AlphaTauri koltuğuna yükselme fırsatını yakalamak üzere Mugen'de çifte dünya şampiyonu Tomoki Nojiri'ye katılacağını duyurdu.

Red Bull'un genç sürücü programını yöneten Helmut Marko, Alman yayın kuruluşu Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada Lawson'ın gelecek yıl Japonya'da yarışacağını öğrendi.

Mugen 2023 yılında Red Bull'un Super Formula'daki sürücü programını, Goh Takımından devralacak. Şimdiye kadar burada Pierre Gasly, Dan Ticktum ve Pato O'Ward gibi Red Bull destekli isimler yarışmıştı.

Vips de burada bir yarış çıkmış hatta 2020 yılında burada yarışacağı duyurulmuştu. Ancak COVID-19 kısıtlamaları işleri karıştırdı.

Lawson gelecek yıl Super Formula'da yarışacak tek F2 sürücüsü olmayabilir, zira Theo Pourchaire de Kondo Racing'de Sacha Fenestraz'ın yerini alacak gibi görünüyor.

Pourchaire en azından 7-8 Aralık'ta Suzuka'da yapılacak sezon sonu çaylak testine katılacak gibi görünüyor.