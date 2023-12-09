Kobayashi, Super Formula sezon sonu testinin en hızlı isim oldu

Daha önce ayrılacağının sinyallerini veren Kobayashi, gelecek yıl Japon serisinde kalmaya kararlı görünüyor. Perşembe öğleden sonra Toyota motorlu KCMG SF23 ile 1:36.296'lik bir derece yaparak üç günlük testi zirvede tamamladı.

Le Mans 24 Saat tur rekorunun sahibi, son virajda kaza yapıp kırmızı bayrağın erken çekilmesine neden olarak güne kötü bir başlangıç yaptı. Ancak daha sonra piste dönerek TOM'S pilotu Sho Tsuboi'nin açılış gününün zirvesine ulaştığı turdan 0.7 saniye daha hızlı bir zaman elde etti.

Testteki en hızlı zamanların neredeyse tamamı perşembe günkü dördüncü seansta, pilotların düşük yakıtlı kısa turları denemesiyle elde edildi.

Kobayashi'nin takım arkadaşı Nirei Fukuzumi, Suzuka pistini 1:36.337'de tamamlayarak vatandaşının sadece 0.059s gerisinde kalarak KCMG ile zaman tablosunun tepesinde yer alarak 1-2 oldular.

Rakip Toyota'ya geçmek için Honda ile on yıllık ilişkisini sonlandıran Fukuzumi, Impul'dan ayrılan Yuhi Sekiguchi ile birlikte Hong Kong merkezli takımda ikinci koltuk için yarışıyor.

Yedi kez Super Formula yarışı kazanan isim Sekiguchi açılış gününde KCMG adına piste çıktı ve sabah seansında 1:37.027'lik bir zaman elde ederek günün sonunda ikinci sıraya yerleşti ancak genel sıralamada ilk 10'un oldukça gerisinde kaldı.

Genel sıralamada üçüncülük 1. Günün birincisi Tsuboi'ye gitti. Yeni SUPER GT şampiyonu perşembe günü 0.6'lık bir ilerleme kaydederek 1:36.363'lük en iyi zamanı yaptı. 24 yaşındaki Tsuboi'nin Rodin Carlin ile Formula 2'ye geçmesinin ardından Tsuboi'nin gelecek yıl Toyota'nın son Super Formula şampiyonu ve GT500 takım arkadaşı Ritomo Miyata'nın yerini alması bekleniyor.

Red Bull/Honda'nın genç pilotu Ayumu Iwasa, Tsuboi'nin sadece 0.024 saniye gerisinde dördüncü olarak zaman tablosundaki en iyi Honda sürücüsü oldu. Super Formula'ya yeni katılan Iwasa, çaylaklar için ayrılan son gün de dahil olmak üzere Mugen SF23 ile üç gün boyunca pistte yer alabildi.

Iwasa'nın en hızlı zamanı cuma sabahı geldi. Rakiplerinin çoğunun kısa sürüşlere odaklandığı perşembe öğleden sonra 1:36'lık aralığında bir zaman elde edemedi.

Iwasa'nın ardından Kenta Yamashita 1:36.392'lik derecesiyle Kondo Racing adına güçlü bir beşincilik elde etti. Lider Inging aracındaki Toshiki Oyu'yu geride bıraktı. Pourchaire gibi Oyu da Sakura merkezli üreticiyle hem Super Formula hem de SUPER GT'de geçirdiği zamanın ardından Honda'dan ayrılıyor.

Photo by: Masahide Kamio Theo Pourchaire, ITOCHU ENEX TEAM IMPUL

Sauber Formula 1'in genç pilotu Theo Pourchaire, Super Formula'da verimli bir ilk test geçirdi. Kobayashi'nin zaman tablosundaki liderliğini belirleyen turunun sadece 0.3 geride kalarak 1:36.586'lık en iyi derecesiyle zaman çizelgesinde yedinci sırada yer aldı.

Fransız sürücü çarşamba günkü ilk seansın ardından 18. sıradaydı. Ancak zamanını yaklaşık üç saniye geliştirerek diğer Impul aracındaki 2016 şampiyonu Yuji Kunimoto'yu rahatça geride bırakmayı başardı.

Super Formula'da çaylak olmasına rağmen Pourchaire son gün testlerine katılmadı. Impul bunun yerine Jota'nın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki yeni Hypercar pilotu Oliver Rasmussen'e piste çıkma fırsatı sundu.

Zaman tablosunda ilk 10'u Dandelion ikilisi Kakunoshin Ota ve Tadasuke Makino tamamlarken, ikili sadece 0.036 saniye farkla ayrıldı.

2024 Super Formula gridinde 12 takımdan sadece 22 koltuk bulunmasına rağmen, Japonya Grand Prix'nin yapıldığı pistte üç gün süren testte toplam 32 pilot serinin son nesil SF23 aracını kullanma fırsatı buldu.

F1 dışındaki en hızlı otomobil olarak lanse edilen otomobili ilk kez kullanan pilotlar arasında 17 yaşındaki Juju Noda da vardı. Japonya'daki ilk profesyonel test gününde TGM için 1:38.539'luk en iyi zamanı kaydetti.

Fabrika Lexus pilotu Ben Barnicoat, daha önce Ukyo Sasahara tarafından kullanılan TOM'S aracını son gün devraldı ve sabah seansında 1:37.482'lik makul bir zaman elde etti.

Barnicoat cuma günü Suzuka'da boy gösteren 12 çaylaktan biriydi. Listede Super Formula Lights yarışçısı David Vinales, İsveçli yarışçı Rasmus Lind ve yılın Indy NXT çaylağı Nolan Siegel de yer alıyordu.