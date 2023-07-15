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Fuji Super Formula: Makino pole pozisyonunu aldı, Cem geride kaldı

Tadasuke Makino, Red Bull'un genç ismi Liam Lawson'ın hemen önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

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Tadasuke Makino, DOCOMO TEAM DANDELION RACING

Cumartesi günü erken saatlerde yapılan antrenmanlarda zirvede yer alan Dandelion Racing sürücüsü Makino, sıralama turlarının ikinci bölümünün son saniyelerinde 1:22.063'lük bir derece yakaladı ve Team Mugen sürücüsü Liam Lawson'ı 0.179 saniye farkla geride bıraktı.

Bu, Makino'nun 2019 Suzuka'daki ilk yarışından bu yana ilk pole pozisyonu oldu.

Çaylak takım arkadaşı Kakunoshin Ota, Lawson'ın ardında üçüncü olurken, Dandelion bu sonuçla iki araçla da ilk üçe girmiş oldu. 

Ren Sato, Nakajima Racing adına yılın en iyi sıralama seansını geçirerek dördüncü olurken, şampiyona lideri Ritomo Miyata (TOM'S) beşinci oldu.

Miyata'ya üçüncü çizgide Naoki Yamamoto eşlik ederken, ilk onu Tomoki Nojiri, Kenta Yamashita, bu hafta sonu Toshiki Oyu'nun yerini alan Hiroki Otsu ve Sena Sakaguchi tamamladı.

İkinci grupta yer alan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, seansı 19. sırada tamamladı.

Fuji Super Formula Rd. 6 - Q2 sonuçları:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 5 Japan Tadasuke Makino Japan Dandelion Racing 1'22.063  
2 15 New Zealand Liam Lawson Team Mugen 1'22.242 0.179
3 6 Kakunoshin Ota Japan Dandelion Racing 1'22.331 0.268
4 65 Japan Ren Sato TCS Nakajima Racing 1'22.428 0.365
5 37 Japan Ritomo Miyata Vantelin Team TOM'S 1'22.457 0.394
6 64 Japan Naoki Yamamoto TCS Nakajima Racing 1'22.570 0.507
7 1 Japan Tomoki Nojiri Team Mugen 1'22.571 0.508
8 3 Japan Kenta Yamashita Kondo Racing 1'22.725 0.662
9 53 Japan Hiroki Otsu TGM Grand Prix 1'22.862 0.799
10 39 Japan Sena Sakaguchi JMS P.mu/cerumo-INGING 1'22.889 0.826
11 38 Japan Sho Tsuboi JMS P.mu/cerumo-INGING 1'22.892 0.829
12 12 Japan Nirei Fukuzumi ThreeBond Racing 1'31.654 9.591
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