Fuji Super Formula: Makino pole pozisyonunu aldı, Cem geride kaldı

Cumartesi günü erken saatlerde yapılan antrenmanlarda zirvede yer alan Dandelion Racing sürücüsü Makino, sıralama turlarının ikinci bölümünün son saniyelerinde 1:22.063'lük bir derece yakaladı ve Team Mugen sürücüsü Liam Lawson'ı 0.179 saniye farkla geride bıraktı.

Bu, Makino'nun 2019 Suzuka'daki ilk yarışından bu yana ilk pole pozisyonu oldu.

Çaylak takım arkadaşı Kakunoshin Ota, Lawson'ın ardında üçüncü olurken, Dandelion bu sonuçla iki araçla da ilk üçe girmiş oldu.

Ren Sato, Nakajima Racing adına yılın en iyi sıralama seansını geçirerek dördüncü olurken, şampiyona lideri Ritomo Miyata (TOM'S) beşinci oldu.

Miyata'ya üçüncü çizgide Naoki Yamamoto eşlik ederken, ilk onu Tomoki Nojiri, Kenta Yamashita, bu hafta sonu Toshiki Oyu'nun yerini alan Hiroki Otsu ve Sena Sakaguchi tamamladı.

İkinci grupta yer alan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, seansı 19. sırada tamamladı.

Fuji Super Formula Rd. 6 - Q2 sonuçları: