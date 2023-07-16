Fuji Super Formula: Lawson yine kazandı, Cem puan alamadı
Red Bull protege Liam Lawson moved within one point of the championship lead with his third Super Formula victory in six races at Fuji Speedway on Sunday.
Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans sergileyen fakat Tadasuke Makino'nun kusursuz turuyla ikinci olan Lawson, pazar günkü yarışın ilk bölümünü Japon sürücünün ardında geçti.
İlk bölümde geç pit stop yaparak Makino'yu geride bırakan Lawson, yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve ilk altı yarışta üçüncü galibiyetini alarak seriye damga vurmayı sürdürdü.
Makino, galibiyete çok yaklaşmasına rağmen ikincilikle yetinmek zorunda kalırken, Ritomo Miyata üçüncü oldu.
Yarışın yıldızı hiç şüphesiz Ryo Hirakawa'ydı. Japon sürücü gerilerden başladığı yarışta iyi bir yükseliş ortaya koydu ve son virajda Ren Sato'yu da geçerek dördüncü oldu.
Sato beşinci olurken, Kakunoshin Ohta altıncı, Naoki Yamamoto yedinci ve Tomoki Nojiri sekizinci oldu.
İlk onu Kamui Kobayashi ve Sena Sakaguchi tamamladı.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, takıma rkadaşı Hiroki Otsu'nun son anlarda yarış dışı kaldı zorlu yarışı 18. sırada noktaladı.
Yarış sonucu:
|Poz.
|Nº
|Sürücü
|Takım
|Fark
|1
|15
|Liam Lawson
|Mugen
|2
|5
|Tadasuke Makino
|Dandelion
|4.453
|3
|37
|Ritomo Miyata
|TOM'S
|15.235
|4
|20
|Ryo Hirakawa
|Impul
|19.278
|5
|65
|Ren Sato
|Nakajima Racing
|19.674
|6
|6
|Kakunoshin Ohta
|Dandelion
|20.781
|7
|64
|Naoki Yamamoto
|Nakajima Racing
|21.193
|8
|1
|Tomoki Nojiri
|Mugen
|26.496
|9
|7
|Kamui Kobayashi
|KCMG
|31.813
|10
|39
|Sena Sakaguchi
|Inging
|32.430
|11
|38
|Sho Tsuboi
|Inging
|43.262
|12
|14
|Kazuya Oshima
|Rookie Racing
|45.106
|13
|50
|Nobuharu Matsushita
|B-Max
|48.782
|14
|4
|Kazuto Kotaka
|Kondo Racing
|49.543
|15
|18
|Yuji Kunimoto
|KCMG
|54.504
|16
|12
|Nirei Fukuzumi
|ThreeBond
|56.374
|17
|3
|Kenta Yamashita
|Kondo Racing
|58.136
|18
|55
|Cem Bölükbaşi
|TGM Grand Prix
|1'01.595
|19
|36
|Ukyo Sasahara
|TOM'S
|1'03.476
|20
|19
|Yuhi Sekiguchi
|Impul
|Yarış dışı
|21
|53
|Hiroki Otsu
|TGM Grand Prix
|Yarış dışı
|51
|Raoul Hyman
|B-Max
|Yarış dışı
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