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Fuji Super Formula: Lawson yine kazandı, Cem puan alamadı

Red Bull protege Liam Lawson moved within one point of the championship lead with his third Super Formula victory in six races at Fuji Speedway on Sunday.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Liam Lawson, TEAM MUGEN

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans sergileyen fakat Tadasuke Makino'nun kusursuz turuyla ikinci olan Lawson, pazar günkü yarışın ilk bölümünü Japon sürücünün ardında geçti.

İlk bölümde geç pit stop yaparak Makino'yu geride bırakan Lawson, yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve ilk altı yarışta üçüncü galibiyetini alarak seriye damga vurmayı sürdürdü.

Makino, galibiyete çok yaklaşmasına rağmen ikincilikle yetinmek zorunda kalırken, Ritomo Miyata üçüncü oldu.

Yarışın yıldızı hiç şüphesiz Ryo Hirakawa'ydı. Japon sürücü gerilerden başladığı yarışta iyi bir yükseliş ortaya koydu ve son virajda Ren Sato'yu da geçerek dördüncü oldu.

Sato beşinci olurken, Kakunoshin Ohta altıncı, Naoki Yamamoto yedinci ve Tomoki Nojiri sekizinci oldu.

İlk onu Kamui Kobayashi ve Sena Sakaguchi tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, takıma rkadaşı Hiroki Otsu'nun son anlarda yarış dışı kaldı zorlu yarışı 18. sırada noktaladı.

Yarış sonucu:

Poz.  Nº   Sürücü Takım Fark
1 15  Liam Lawson Mugen  
2 Tadasuke Makino Dandelion 4.453
3 37  Ritomo Miyata TOM'S 15.235
4 20  Ryo Hirakawa Impul 19.278
5 65  Ren Sato Nakajima Racing 19.674
6 Kakunoshin Ohta Dandelion 20.781
7 64  Naoki Yamamoto Nakajima Racing 21.193
8 Tomoki Nojiri Mugen 26.496
9 Kamui Kobayashi KCMG 31.813
10 39  Sena Sakaguchi Inging 32.430
11 38  Sho Tsuboi Inging 43.262
12 14  Kazuya Oshima Rookie Racing 45.106
13 50  Nobuharu Matsushita B-Max 48.782
14 Kazuto Kotaka Kondo Racing 49.543
15 18  Yuji Kunimoto KCMG 54.504
16 12  Nirei Fukuzumi ThreeBond 56.374
17 Kenta Yamashita Kondo Racing 58.136
18 55  Cem Bölükbaşi TGM Grand Prix 1'01.595
19 36  Ukyo Sasahara TOM'S 1'03.476
20 19  Yuhi Sekiguchi Impul Yarış dışı
21 53  Hiroki Otsu TGM Grand Prix Yarış dışı
  51  Raoul Hyman B-Max Yarış dışı
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