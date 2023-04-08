Fuji Super Formula: Lawson ilk yarışını kazandı, Cem 8. oldu!
Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson, iki kez dünya şampiyonu Tomoki Nojiri'nin önünde ilk Super Formula zaferine ulaştı.
Fuji'de gerçekleştirilen yarışa Tomoki Nojiri ilk sıradan başlarken, startın ardından liderliğini korumayı başardı.
Liam Lawson ise ilk turlardaki mücadelenin ardından ikinci sıraya çıktı. Yeni Zelandalı pilot, pite Nojiri'den bir tur erken gelirken, Japon pilotun pit stopunda yaşanan aksaklığın da etkisiyle liderliği eline geçirmeyi başardı.
Son bölümde piste giren güvenlik aracı, bitime bir tur kala çıkacak gibiydi fakat yarış kontrol yarışın güvenlik aracı arkasında bitirilmesine karar verdi. Hal böyle olunca Lawson, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Lawson bu sonuçla kariyerinin ilk Super Formula yarışında zafere ulaşırken, Nojiri ikinci ve geç pit stop yapan Ryo Hirakawa üçüncü oldu.
Elbette gözler temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın üzerindeydi. Harika bir ilk tur geçiren ve puan barajının kıyısına gelen Cem, fırsatları çok iyi değerlendirdi ve damalı bayrağı sekizinci sırada görerek ilk puanlarını aldı.
Cem bu sonuçla ilk yarışında puanla tanışmış oldu. Cem'in takım arkadaşı Toshiki Oyu ise yedinci sırada finiş gördü.
Yarış sonucu:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Takım
|Fark
|1
|15
|Liam Lawson
|Mugen
|2
|1
|Tomoki Nojiri
|Mugen
|2.058
|3
|20
|Ryo Hirakawa
|Impul
|3.771
|4
|64
|Naoki Yamamoto
|Nakajima
|5.213
|5
|37
|Ritomo Miyata
|TOM'S
|6.639
|6
|65
|Ren Sato
|Nakajima
|7.306
|7
|53
|Toshiki Oyu
|TGM
|7.461
|8
|55
|Cem Bölükbaşi
|TGM
|8.550
|9
|14
|Kazuya Oshima
|Rookie
|10.297
|10
|4
|Kazuto Kotaka
|Kondo
|11.131
|11
|19
|Yuhi Sekiguchi
|Impul
|15.159
|12
|18
|Yuji Kunimoto
|KCMG
|18.629
|13
|50
|Nobuharu Matsushita
|B-Max
|21.929
|14
|5
|Tadasuke Makino
|Dandelion
|24.342
|15
|6
|Kakunoshin Ohta
|Dandelion
|16
|51
|Raoul Hyman
|B-Max
|17
|39
|Sena Sakaguchi
|Inging
|-
|12
|Nirei Fukuzumi
|Threebond
|-
|36
|Giuliano Alesi
|TOM'S
|-
|38
|Sho Tsuboi
|Inging
|-
|7
|Kamui Kobayashi
|KCMG
|-
|3
|Kenta Yamashita
|Kondo
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