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Super Formula / Fuji Yarış raporu

Fuji Super Formula: Lawson ilk yarışını kazandı, Cem 8. oldu!

Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson, iki kez dünya şampiyonu Tomoki Nojiri'nin önünde ilk Super Formula zaferine ulaştı.

Rachit Thukral
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Fuji'de gerçekleştirilen yarışa Tomoki Nojiri ilk sıradan başlarken, startın ardından liderliğini korumayı başardı.

Liam Lawson ise ilk turlardaki mücadelenin ardından ikinci sıraya çıktı. Yeni Zelandalı pilot, pite Nojiri'den bir tur erken gelirken, Japon pilotun pit stopunda yaşanan aksaklığın da etkisiyle liderliği eline geçirmeyi başardı.

Son bölümde piste giren güvenlik aracı, bitime bir tur kala çıkacak gibiydi fakat yarış kontrol yarışın güvenlik aracı arkasında bitirilmesine karar verdi. Hal böyle olunca Lawson, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Lawson bu sonuçla kariyerinin ilk Super Formula yarışında zafere ulaşırken, Nojiri ikinci ve geç pit stop yapan Ryo Hirakawa üçüncü oldu.

Elbette gözler temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın üzerindeydi. Harika bir ilk tur geçiren ve puan barajının kıyısına gelen Cem, fırsatları çok iyi değerlendirdi ve damalı bayrağı sekizinci sırada görerek ilk puanlarını aldı.

Cem bu sonuçla ilk yarışında puanla tanışmış oldu. Cem'in takım arkadaşı Toshiki Oyu ise yedinci sırada finiş gördü.

Yarış sonucu:

Poz.  No Sürücü Takım Fark
15 Liam Lawson Mugen  
1 Tomoki Nojiri Mugen 2.058
20 Ryo Hirakawa Impul 3.771
64 Naoki Yamamoto Nakajima 5.213
37 Ritomo Miyata TOM'S 6.639
65 Ren Sato Nakajima 7.306
53 Toshiki Oyu TGM 7.461
55 Cem Bölükbaşi TGM 8.550
14 Kazuya Oshima Rookie 10.297
10  4 Kazuto Kotaka Kondo 11.131
11  19 Yuhi Sekiguchi Impul 15.159
12  18 Yuji Kunimoto KCMG 18.629
13  50 Nobuharu Matsushita B-Max 21.929
14  5 Tadasuke Makino Dandelion 24.342
15  6 Kakunoshin Ohta Dandelion  
16  51 Raoul Hyman B-Max  
17  39 Sena Sakaguchi Inging  
12 Nirei Fukuzumi Threebond  
36 Giuliano Alesi TOM'S  
38 Sho Tsuboi Inging  
7 Kamui Kobayashi KCMG  
3 Kenta Yamashita Kondo  
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