Fuji Super Formula: Lawson ilk yarışını kazandı, Cem 8. oldu!

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Fuji'de gerçekleştirilen yarışa Tomoki Nojiri ilk sıradan başlarken, startın ardından liderliğini korumayı başardı.

Liam Lawson ise ilk turlardaki mücadelenin ardından ikinci sıraya çıktı. Yeni Zelandalı pilot, pite Nojiri'den bir tur erken gelirken, Japon pilotun pit stopunda yaşanan aksaklığın da etkisiyle liderliği eline geçirmeyi başardı.

Son bölümde piste giren güvenlik aracı, bitime bir tur kala çıkacak gibiydi fakat yarış kontrol yarışın güvenlik aracı arkasında bitirilmesine karar verdi. Hal böyle olunca Lawson, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Lawson bu sonuçla kariyerinin ilk Super Formula yarışında zafere ulaşırken, Nojiri ikinci ve geç pit stop yapan Ryo Hirakawa üçüncü oldu.

Elbette gözler temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın üzerindeydi. Harika bir ilk tur geçiren ve puan barajının kıyısına gelen Cem, fırsatları çok iyi değerlendirdi ve damalı bayrağı sekizinci sırada görerek ilk puanlarını aldı.

Cem bu sonuçla ilk yarışında puanla tanışmış oldu. Cem'in takım arkadaşı Toshiki Oyu ise yedinci sırada finiş gördü.

Yarış sonucu:

Poz. No Sürücü Takım Fark 1 15 Liam Lawson Mugen 2 1 Tomoki Nojiri Mugen 2.058 3 20 Ryo Hirakawa Impul 3.771 4 64 Naoki Yamamoto Nakajima 5.213 5 37 Ritomo Miyata TOM'S 6.639 6 65 Ren Sato Nakajima 7.306 7 53 Toshiki Oyu TGM 7.461 8 55 Cem Bölükbaşi TGM 8.550 9 14 Kazuya Oshima Rookie 10.297 10 4 Kazuto Kotaka Kondo 11.131 11 19 Yuhi Sekiguchi Impul 15.159 12 18 Yuji Kunimoto KCMG 18.629 13 50 Nobuharu Matsushita B-Max 21.929 14 5 Tadasuke Makino Dandelion 24.342 15 6 Kakunoshin Ohta Dandelion 16 51 Raoul Hyman B-Max 17 39 Sena Sakaguchi Inging - 12 Nirei Fukuzumi Threebond - 36 Giuliano Alesi TOM'S - 38 Sho Tsuboi Inging - 7 Kamui Kobayashi KCMG - 3 Kenta Yamashita Kondo