Fittipaldi, B-Max/Motopark ile Super Formula'ya dönüyor

Haas Formula 1 takımının yedek pilotu bu yıl DTM'de Audi'nin müşteri takımı olan WRT ile tam zamanlı mücadele etmişti ancak bu koltuğu 2020 için kaybetti.

Brezilyalı sürücünün 2018'de Team LeMans ile Super Formula'da yarışacağı duyurulmuştu ancak Mayıs ayındaki SPA FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Eau Rouge'da büyük bir kaza yaparak bacağını kırdı ve sadece açılış yarışında yer aldı.

O sezon Dale Coyne Racing ile altı IndyCar yarışına çıkarken, o yılki Sonoma yarışı tek koltuklu yarışlardaki son mücadelesiydi.

Fittipaldi, "B-Max Racing-Motopark'la dünyanın en hızlı kategorilerinden birisi olan Super Formula'da yarışacağım için çok mutluyum. Bu, çok rekabetçi bir şampiyona. Bu yüzden önümüzdeki birkaç ay boyunca oldukça aktif kalmam gerekiyor. 2020'de iyi zamanlar geçireceğimize eminim." dedi.

B-Max/Motopark, Red Bull destekli Lucas Auer ve Harrison Newey'le mücadele ettiği geçen sezon, her iki sürücüyle de birer podyum yakalamıştı. İkili sırasıyla 9. ve 15. oldu.

Auer, Suzuka'daki testte yer aldı ancak şu anda Japonya'da kalmayı seçip seçmeyeceği belli değil. Bu hafta başında Nissan Super GT testinde yer almıştı ancak spekülasyonlara göre BMW ile DTM'e geri dönebilir.

Newey'nin ise Super Formula'ya geri dönmesi beklenmiyor. Genç sürücü Bahreyn WEC çaylak testinde Avrupa Le Mans Serisi'nin galibi G-Drive Racing ile piste çıkacak.