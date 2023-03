Cem'in Super Formula planları, deprem felaketinden ötürü gecikmeye uğramış

Geçtiğimiz Cuma günü TGM Grand Prix adına Super Formula'da yarışacağı resmi olarak açıklanan Cem'in normalde bu süreci daha erken başlatması bekleniyordu, ancak 6 Şubat tarihinde ülkemizi vuran ve 45.000'den fazla vatandaşımızın vefatına neden olan deprem felaketinden ötürü birtakım gecikmeler yaşandı.

Bu hafta ilk testine çıkan Cem'in aracının sidepod kısmında "PrayForTurkiye" mesajı bulunmaktaydı; temsilcimizin amacı Japonya'nın önde gelen motor sporları platformunu farkındalık yaratabilmek için kullanmak.

Cem, "Gerçekten zor zamanlar geçirdik. Sadece bir deprem değil, ertesi gün ikinci bir deprem daha oldu. Bu süre zarfında ülkeyi terk etmek istemedim ama bulunduğum yerden elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Bu yüzden bu hafta özel bir araç hazırladık."

"Fiziksel olarak orada olamayabilirim ama farkındalığı arttırmaya yardımcı olabiliriz. Japonya ülke olarak çok yardımcı oluyor, bağışta bulunuyor ve yardım gönderiyor. Depremler konusunda çok fazla deneyimleri var ve ülke olarak daha hazırlıklılar, bu nedenle verecekleri bilgiler çok önemli." dedi.

Deprem nedeniyle Super Formula'da yarışma planlarının tehlikeye girip girmediği sorulan Cem, "Elbette bazı şüphelere neden oldu. Mali destek istemek için iyi bir zaman değil çünkü insanların öncelikleri değişiyor."

"Sponsorlar hala bizimle birlikte, ancak resmi duyuruyu biraz ertelemek zorunda kaldık çünkü durum böyleyken mali yardım isteyemezdim. Herhangi bir duyuru yapmak istemedik."

Bolukbasi led a tribute to those affected by the Turkey earthquakes during the Suzuka Fan Thanks Day event