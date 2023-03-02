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Super Formula Haberler

Cem Bölükbaşı, Super Formula testine katılacak!

Tesmilcimiz Cem Bölükbaşı, Suzuka'da gerçekleştirilecek olan sezon öncesi testinde THM ile piste çıkacak.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Cem Bölükbaşı, Super Formula testine katılacak!
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Perşembe günü Japon serisi tarafından yayınlanan katılımcı listesinde temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın yeni TGM Grand Prix ile piste çıkacağı doğrulandı.

Cem, Honda motorlu 55 numaralı aracı sürecek ve böylelikle sezon sonu testinin ardından ikinci kez bu aracı sürmüş olacak.

Temsilcimiz henüz resmi olarak açıklanmasa da yeni sezonda burada yarışacak.

Öte yandan Cem'in takım arkadaşı belirsizliğini koruyor fakat bu koltuğa Nakajima Racing ile üç sezon geçiren Toshiki Oyu'nun geçmesi bekleniyor.

6-7 Mart tarihleri arasında yapılacak teste Kamui Kobayashi, Ryo Hirakawa, Liam Lawson ve Naoki Yamamoto gibi önemli isimler katılıyor.

Katılımcı listesi:

Takım/Motor No. Sürücü
Mugen/Honda 1 Japan Tomoki Nojiri
15 New Zealand Liam Lawson
Kondo Racing/Toyota 3 Japan Ukyo Sasahara
4 Japan Kazuto Kotaka
Dandelion Racing/Honda 5 Japan Tadasuke Makino
6

Japan Kakunoshin Ota
KCMG/Toyota 7

Japan Kamui Kobayashi
18

Japan Yuji Kunimoto
ThreeBond Racing/Honda 12

Japan Nirei Fukuzumi
Rookie Racing/Toyota 14

Japan Kazuya Oshima
Impul/Toyota 19

Japan Yuhi Sekiguchi
20

Japan Ryo Hirakawa
TOM'S/Toyota 36

France Giuliano Alesi
37

Japan Ritomo Miyata
Inging/Toyota 38

Japan Sho Tsuboi
39

Japan Sena Sakaguchi
B-Max Racing/Honda 50

Japan Nobuharu Matsushita
51

United Kingdom Raoul Hyman
TGM Grand Prix/Honda 53

Açıklanacak
55

Turkey Cem Bolukbasi
Nakajima Racing/Honda 64

Japan Naoki Yamamoto
65

Japan Ren Sato

 

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Resmi: Cem Bölükbaşı, 2023'te Super Formula'da yarıaşcak!
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