Cem Bölükbaşı, Super Formula testine katılacak!
Tesmilcimiz Cem Bölükbaşı, Suzuka'da gerçekleştirilecek olan sezon öncesi testinde THM ile piste çıkacak.
Perşembe günü Japon serisi tarafından yayınlanan katılımcı listesinde temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın yeni TGM Grand Prix ile piste çıkacağı doğrulandı.
Cem, Honda motorlu 55 numaralı aracı sürecek ve böylelikle sezon sonu testinin ardından ikinci kez bu aracı sürmüş olacak.
Temsilcimiz henüz resmi olarak açıklanmasa da yeni sezonda burada yarışacak.
Öte yandan Cem'in takım arkadaşı belirsizliğini koruyor fakat bu koltuğa Nakajima Racing ile üç sezon geçiren Toshiki Oyu'nun geçmesi bekleniyor.
6-7 Mart tarihleri arasında yapılacak teste Kamui Kobayashi, Ryo Hirakawa, Liam Lawson ve Naoki Yamamoto gibi önemli isimler katılıyor.
Katılımcı listesi:
|Takım/Motor
|No.
|Sürücü
|Mugen/Honda
|1
|Tomoki Nojiri
|15
|Liam Lawson
|Kondo Racing/Toyota
|3
|Ukyo Sasahara
|4
|Kazuto Kotaka
|Dandelion Racing/Honda
|5
|Tadasuke Makino
|6
|
Kakunoshin Ota
|KCMG/Toyota
|7
|
Kamui Kobayashi
|18
|
Yuji Kunimoto
|ThreeBond Racing/Honda
|12
|
Nirei Fukuzumi
|Rookie Racing/Toyota
|14
|
Kazuya Oshima
|Impul/Toyota
|19
|
Yuhi Sekiguchi
|20
|
Ryo Hirakawa
|TOM'S/Toyota
|36
|
Giuliano Alesi
|37
|
Ritomo Miyata
|Inging/Toyota
|38
|
Sho Tsuboi
|39
|
Sena Sakaguchi
|B-Max Racing/Honda
|50
|
Nobuharu Matsushita
|51
|
Raoul Hyman
|TGM Grand Prix/Honda
|53
|
Açıklanacak
|55
|
Cem Bolukbasi
|Nakajima Racing/Honda
|64
|
Naoki Yamamoto
|65
|
Ren Sato
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