Cem Bölükbaşı, bir yıl daha Super Formula'da kalabilir
Motorsport.com Türkiye'nin edindiği bilgilere göre Cem Bölükbaşı, yeni sezonda da seride kalabilir.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Formula 2'de geçirdiği 2022 sezonunun ardından bu yıl Super Formula'ya adım atmıştı.
Honda destekli TGM Grand Prix adına tüm yarışlara katılan temsilcimiz, çaylak sezonunda beş puan topladı ve sezonu 18. sırada tamamladı.
Temsilcimizin TGM Grand Prix ile yaptığı anlaşma tek yıllıktı ve Suzuka'daki yarışın ardından kontratı sona erdi.
Halihazırda Super Formula'ya olan ilgi artarken, Cem'in TGM Grand Prix'deki koltuğu da gridin gözdelerinden birisi oldu.
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre koltuğu isteyen birden fazla isim var fakat Cem de 2024'te burada kalmayı hedefliyor.
Şu noktada taraflar arasında anlaşma bulunmazken, yıl sonundan önce durumun netleşmesi pek mümkün değil.
Cem bu yıl Japonya'daki pistlerde ilk kez yarışmış, buna rağmen tüm yarışları tamamlamayı başarmıştı.
Fotoğraf: Masahide Kamio
Cem Bolukbasi, TGM Grand Prix
Son Haberler
Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış
Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış
Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor
Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor
Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü
Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü
Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir
Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar