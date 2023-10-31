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Super Formula Suzuka
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Cem Bölükbaşı, bir yıl daha Super Formula'da kalabilir

Motorsport.com Türkiye'nin edindiği bilgilere göre Cem Bölükbaşı, yeni sezonda da seride kalabilir.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Cem Bolukbasi, TGM Grand Prix

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Formula 2'de geçirdiği 2022 sezonunun ardından bu yıl Super Formula'ya adım atmıştı.

Honda destekli TGM Grand Prix adına tüm yarışlara katılan temsilcimiz, çaylak sezonunda beş puan topladı ve sezonu 18. sırada tamamladı.

Temsilcimizin TGM Grand Prix ile yaptığı anlaşma tek yıllıktı ve Suzuka'daki yarışın ardından kontratı sona erdi.

Halihazırda Super Formula'ya olan ilgi artarken, Cem'in TGM Grand Prix'deki koltuğu da gridin gözdelerinden birisi oldu.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre koltuğu isteyen birden fazla isim var fakat Cem de 2024'te burada kalmayı hedefliyor.

Şu noktada taraflar arasında anlaşma bulunmazken, yıl sonundan önce durumun netleşmesi pek mümkün değil.

Cem bu yıl Japonya'daki pistlerde ilk kez yarışmış, buna rağmen tüm yarışları tamamlamayı başarmıştı.

Cem Bolukbasi, TGM Grand Prix

Fotoğraf: Masahide Kamio

Cem Bolukbasi, TGM Grand Prix

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