Calderon, Super Formula'ya geçiyor

Calderon, 2014-16 yılları arasında şampiyonada kısa bir süre yer alan ve bu yıl geri dönen Honda destekli Drago Corse takımına katıldı.

Kolombiyalı pilot şimdiye kadar hep Avrupa'da yarıştı ve geçen sezon Formula 2 Şampiyonası'nda Arden'le mücadele edip 22. sırada yer aldı.

Takım sahibi Ryo Michigami, "Bu yıl Super Formula'ya katılmamızı ardından kapsamlı bir sürücü araması yaptık ve Kolombiyalı kadın pilot Tatiana Calderon'da karar kıldık. Bu kararla takım için bir başka dileğimizi daha gerçekleştirdik; her zaman yeni şeyler peşinden koşmak ve tarih yazmak istedik. Şimdi bunu yaptık." dedi.

Calderon böylelikle Super Formula'da Honda için yarışan birkaç çaylaktan birisi olacak. Bunlardan en önemlisi Red Bull'un genç yeteneği Juri Vips olacak. Estonyalı pilot, 30 yaşındaki Tomoki Nojiri'nin Mugen'deki takım arkadaşı olacak. P

ietro Fittipaldi de Super Formula'da Motopark B-Max ile yarışacağını zaten Aralık ayında doğrulamıştı. Brezilyalı pilot B-Max'te DTM'e geçiş yapan Lucas Auer'in yerini alan Japonya F3 sürücüsü Charles Milesi' nin takım arkadaşı olacak.

Nakajima Racing, Tadasuke Makino'ya ek olarak Toshiki Oyu ile anlaşmış durumda.

Dandelion yeni sezonda Naoki Yamamoto ve Nirei Fukuzumi ikilisiyle yarışacak.

Formula 2'de geçirdiği yılda süper lisans için yeterli puan toplayamayan Nobuharu Matsushita'nın seriye dönmesi bekleniyordu ancak şimdilik sadece Real Racing'de tek bir koltuk kaldı.

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