Auer ve Red Bull yollarını ayırdı

Mercedes'in 2018 sonunda DTM'den ayrılmasının ardından Auer, Red Bull'un genç sürücü programına katılmıştı ve ardından Motopark B-Max ile Super Formula'da yarışmaya başladı.

Avustralyalı pilot henüz üçüncü yarışında podyuma çıkmayı başardı ve şampiyonayı takım arkadaşı Harrison Newey'nin altı sıra önünde dokuzuncu sırada bitirdi.

25 yaşındaki pilot son dönemde Nissan'la Super GT için Fuji'de test yaptı ancak BMW ile DTM'e dönmeye yakın görünüyor.

Marko, henüz süper lisansa sahip olmayan Auer ve Red Bull'un karşılıklı görüşerek yollarını ayırdığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Marko, "Lucas Auer artık bizim kadromuzda değil. Bunun pek çok basit sebebi var. Lucas, Japonya'ya gitti ve bu yeni bir takımdı. Problemleri vardı. Gelişmeyi başardı ve bir, iki podyum aldı."

"40 süper lisans puanından çok uzakta ve yaşıyla da birleştirdiğimizde, Formula 1 için çok uzun bir süreç olurdu. Henüz DTM veya başka bir spor otomobil serisinde yarışıp yarışmayacağını bilmiyorum. Bunu yapabilir ve iyi paralar kazanabilir. Yani karşılıklı anlaştık."

"Ayrıca Japonya'da bazı Super GT yarışlarında yer almaya çalışıyor. Farklı bir yoldan gidiyor. Bir kez daha görüldüğü gibi motor sporları sadece Formula 1 değil." dedi.

B-Max Motopark takımı, 2020 Super Formula sezonu için ilk pilotu olarak efsane Formula 1 pilotu Emerson Fittipaldi'nin torunu Pietro ile anlaştığını açıklamıştı.