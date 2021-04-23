Stock Car Brazilya, Motorsport.tv üzerinden canlı yayınlanacak

Miami, 23 Nisan 2021: Motorsport Network’ün OTT platformu olan Motorsport.tv’de bir ilk! Meşhur Stock Car Brezilya Serisi, F1’in efsane pilotlarıyla bu sezon global platformda Motorsport.tv tarafından canlı yayınlanacak ve ayrıca seriden özel içerikler de bulunduracak.

Bu haftayla başlayarak şampiyonanın 12 yarışı da canlı olarak yayınlanacak ve Motorsport.tv, Brazilya ve Arjantin dışında tüm dünyada özel yayın haklarına sahip olacak. Aynı zamanda Stock Car Brezilya serisi Motorsport.tv’nin hızlı büyüyen ortak kanallar programına da katılacak ve böylece hayranlar, serinin kamera arkası içeriklerine de erişebilecek.

Brazilya’nın bu yerel yarış serisi, Güney Amerika’daki en önemli serilerden biri ve her zaman Formula 1 sürücüleri için büyük bir ilgi kaynağı olmuştur. 1979’da ilk kurulduğundan beri, seri 40 yıldır pistte müthiş mücadelelere ev sahipliği yapıyor.

Güney Amerika’da bu kadar popüler olmasına rağmen serinin dünya çapında da büyük bir izleyici kitlesi var çünkü Formula 1, IndyCar, WEC, Le Mans 24 saat gibi birçok farklı yarış serisinden sürücüler bulunduruyor. Bu sene pistte olacak önemli isimlerden bazıları: Eski Formula 1 Grand Prix galipleri Felipe Massa ve Rubens Barrichello, eski Formula 1 pilotları Nelson Piquet Jr. ve Riccardo Zonta ve iki kez Le Mans 24 saat galibi Daniel Serra.

Bu Motorsport.tv’nin ilk kez Stock Car Brezilya Serisini yayınlayışı olacak ve bu gelişme OTT platformunun daha çok canlı içeriğe doğru ilerlediğini gösteriyor. Platform, bu sene 125’ten fazla yarış serisinin 1000’e yakın canlı yayınını yaptı ve serilerden birçok özel içerik de paylaştı.

Aynı zamanda platform, daha yeni Motorsport.tv Live’ı piyasaya çıkaracağını duyurdu. Motorsport.tv Live motor sporları dünyasının ilk 24 saat devamlı yayın yapan haber kanalı olacak ve bu şekilde sıcak gelişmeleri hayranlara anında ulaştıracak. Kanal, yayınlarını Londra ve Miami’deki stüdyolardan yapacak.

Motorsport Network, Motorsport.com ve Motor1.com gibi global platformları aracılığıyla aylık 56 milyon kullanıcıya ulaşıyor ve bu sayede Stock Car Brezilya Serisine yepyeni bir kitle getirecek. Bu sadece serinin etkisini izleyici kitlesi olarak arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda şampiyonanın ticari yönünü de geliştirecek ve daha büyük markaları ve üreticileri seriye çekecek.

Motorsport.tv OTT başkanı Eric Gilbert şu yorumlarda bulundu: "Motorsport.tv olarak Stock Car Brezilya Serisi ile olan ortaklığımız konusunda gerçekten çok heyecanlıyız. Bu Motorsport.tv’de resmi bir kanal bulunduran, bütün yarışlar için dünya çapında özel yayın hakları içeren, çeşitli içerikler bulunduran ve kardeş şirketimiz Motorsport.com’dan editöryal destek alınan çok seviyeli bir ortaklık. Stock Car Brazilya şu an Brazilya’daki en önemli yarış serisi ve birçok F1 ve IndyCar sürücüsü bulundurarak dünya çapında büyük bir takipçi kitlesi elde etmiş bir seri. 2021 ise her zamankinden daha da güçlü ve daha geniş bir global kitlenin ilgisini çekebilecek konumda. Biz de prodüksüyonumuz ve sunumlarımızla bu global kitlenin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”

Eski F1 pilotu Felipe Massa ise bu konu hakkında şunları söyledi: “Stock Car Pro serisinde yarışmak benim için büyük bir zevk olacak. Motivasyonum çok yüksek ve her zaman bulunan rekabet isteğimden dolayı bu seriye katılmaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle de şimdi Motorsport.com'un bir parçası olan Motorsport.tv'nin canlı yayınları ile daha da iyi olacak. Bir parçası olacağım Brezilya'daki şampiyonanın aynı zamanda tüm dünyada canlı olarak yayınlacak olması harika. Tutkulu motor sporları hayranları, beni ve pistteki diğer sürücüleri görebilecekler. Motorsport.tv ve Stock Car Brezilya'yı hem hayranlara hem de sürücülere sağladıkları katkıdan dolayı tebrik ederim.”