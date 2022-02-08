Massa, Interlagos Stock Car "çiftler yarışı" için Glock ile ekip olacak

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2008 şampiyonunun belirlendiği F1 yarışında, yarış kazananı Massa, Ferrari ile çizgiyi dünya şampiyonu olarak geçti ancak Lewis Hamilton, ıslak zeminde kuru lastiklerde yol tutuş yakalamakta zorlanan Glock'u geçerek, şampiyonluğu kazanmak için gereken puanı almıştı.

O zamandan beri Glock, şampiyonadaki rolü nedeniyle suçlandı. İkili, 13 yıl sonra Sky Sports F1'deki bir programda, orada olanlardan bahsetti ve Massa, Glock'un kendisine karşı kasıtlı olarak bir şey yaptığını bir an için bile düşünmediğini söyledi.

Bu, Glock'un aracını pistte tutmak için ne kadar mücadele ettiğini gösteren bir araç görüntüsü izlenirken konuşuldu. Timo, podyum için yapılan hazırlıklar nedeniyle pit yolunun kapatıldığını ve kendisine dışarıda durması söylendiğini açıkladı.

Massa, daha önce araç görüntülerini hiç görmemişti ve Glock, şampiyonanın sonucunu karar vereceğinden tamamen habersizdi. Glock, "yine de bunu bilerek yaptığını düşünen insanların olduğunu" ve ailesinin evine tehdit mektuplarının gittiğini söyledi.

Massa, "Timo'ya karşı hiçbir şeyim olmadı. Hiçbir zaman bana karşı kasıtlı olarak bir şey yapmış olabileceğini düşünmedim. Motor sporlarını anlayan herhangi biri, o koşullarda yapacak bir şeyi olmadığını bilir." dedi.

Röportaj sırasında Massa, Glock'a kolunu atarak onu Interlagos'taki Brazilian Stock Car Pro Series'in açılış yarışı olan çiftler yarışında partner olmaya davet etti. İkili, Lubrax Podium takımı ile 19 numaralı Chevrolet Cruze aracını paylaşacak.

Massa, "Bu fikri geçen yılın sonunda, Brezilya GP'de bir araya geldikten sonra edindim."

“Fikrimi sponsorlarımla paylaştım ve kabul ettiler. Ayrıca, tüm motor sporları bağlamında Timo ile bir takım oluşturmanın ne anlama geldiğinin yanı sıra, olumlu bir sonuç istediğimiz de ortada."

"Onunla doğrudan iletişim halindeyim ve bütün bilgileri aktarıyorum." dedi.

Stock Car çiftler yarışı gelecek Pazar günü 19:55'de gerçekleştirilecek ve Motorsport TV'den tüm dünyaya yayınlanacak.

Massa'nın davetini çabucak kabul eden Glock, "Sao Paulo'ya giderek Stock Car'da Felipe'nin takım arkadaşı olmaktan çok mutluyum. Benim için çok özel ve heyecan verici bir hafta sonu olacak."

"Stock Car şampiyonasını takip ediyorum. Sürmesi zor bir araç olduğunu görebilirsiniz ancak Felipe aracı anlayabilmem için bana bazı kamera görüntüleri gönderdi. Çok eğlenceli olacak çünkü şampiyonada 'büyük isimler' var ve birçok hızlı sürücü var. Umarım ben de hızlı sürebilirim." dedi.