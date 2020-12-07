Massa, 2021'de Stock Car Brezilya'da yarışacak

Formula 1'den ayrıldıktan sonra Formula E'de Venturi ile yarışmaya başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Brezilyalı pilot, ani bir kararla seriden ayrılmıştı.

Brezilyalı pilotun WEC veya Brezilya Stock Car'a geçeceği düşünülüyordu ve Motorsport.com, Brezilya'daki şampiyonanın daha ağır bastığını öğrenmişti.

Nihai kararını veren Massa, gelecek yıl Brezilya Stock Car Şampiyonası'nda mücadele edeceğini doğruladı

Eski Ferrari F1 pilotu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Avrupa'da 20 yıl geçirdim ve bunun 17'si Formula 1'deydi. Tüm bunların ardından şimdi ülkeme geri dönme zamanı geldi."

"Şüphesiz, hedeflerime ulaşabilmek için rekabetçi bir ekip seçtim. Zaferler ve şampiyonluk için mücadele etmek istiyorum."

"Ülkemde yarışma hissi etkileyici. Brezilya'nın motor sporlarına olan sevgisi etkileyici ve başka bir ülkede bulmak zor." dedi.

Son yıllarda seriye Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr ve Ricardo Zonta gibi isimler katıldı.

Massa 2017 yılının ardından Formula 1'den emekli olmuştu.