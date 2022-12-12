Barrichello, 50 yaşında Stock Car Pro Series şampiyonu oldu

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Uzun yıllar Formula 1'de mücadele eden ve 2011 yılının ardından seriden ayrılan 50 yaşındaki Barrichello, Brezilya'nın en popüler ve prestijli serisi olarak kabul edilen Stock Car Pro Series'deki ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonanın son ayağı geçen hafta sonu Sao Paulo'da gerçekleştirildi ve şampiyonluk için temel olarak üç isim çekişiyordu: Barrichello, Gabriel Casagrande ve Daniel Serra.

Ancak Interlagos finalinde işler Barrichello'nun istediği gibi gitti ve Brezilyalı pilot, Interlagos'ta bir üçüncülük bir de 11.'lik alarak şampiyon oldu.

Bu Barrichello'nun 2014'ten bu yana ilk Stock Car Pro Series şampiyonluğu oldu.

Full Time Sports'un Toyota Corolla'sıyla yarışan Barrichello, Stock Car Pro Series'in en yaşlı şampiyonu unvanını da aldı.

Bu seride eski Formula 1 pilotlarından Ricardo Zonta, Nelson Piquet Jr ve Felipe Massa da yer alıyor ancak hiçbiri şampiyonluk savaşında yer alamadı.