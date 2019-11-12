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STC2000 / Son dakika

Alonso, Buenos Aires'te Toyota STC2000'i sürdü

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Alonso, Buenos Aires'te Toyota STC2000'i sürdü
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Kas 2019 14:16

Fernando Alonso, pazartesi günü Buenos Aires yarış pistinde Toyota Corolla STC2000 aracını sürdü.

Toyota ile çalışmaya devam eden Fernando Alonso, bir etkinlik kapsamında pazartesi günü Arjantin'deydi.

Öğleden sonra bir Toyota Corolla Super TC2000'i test etmek için Buenos Aires yarış pistinde gitti.

Toyota Corolla Super TC2000 380 beygirlik bir güce sahip.

Alonso'nun Corolla ile yaptığı test, "Toyota Gazoo Racing Günü" etkinliği kapsamında yapıldı ve eski F1 pilotuna ilgi büyüktü.

Alonso ilerleyen saatlerde Corolla ile performans denemeleri yaptı ve aracı zorlamaya başladı.

İspanyol sürücü 2020'nin Ocak ayında Toyota ile Dakar Rallisi'nde mücadele edecek.

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Liste

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000
1/4

Fotoğraf: Federico Faturos

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000
2/4

Fotoğraf: Federico Faturos

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000
3/4

Fotoğraf: Federico Faturos

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000

Fernando Alonso al volante del Toyota Corolla de Súper TC2000
4/4

Fotoğraf: Federico Faturos

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