Alonso, Buenos Aires'te Toyota STC2000'i sürdü

Toyota ile çalışmaya devam eden Fernando Alonso, bir etkinlik kapsamında pazartesi günü Arjantin'deydi.

Öğleden sonra bir Toyota Corolla Super TC2000'i test etmek için Buenos Aires yarış pistinde gitti.

Toyota Corolla Super TC2000 380 beygirlik bir güce sahip.

Alonso'nun Corolla ile yaptığı test, "Toyota Gazoo Racing Günü" etkinliği kapsamında yapıldı ve eski F1 pilotuna ilgi büyüktü.

Alonso ilerleyen saatlerde Corolla ile performans denemeleri yaptı ve aracı zorlamaya başladı.

İspanyol sürücü 2020'nin Ocak ayında Toyota ile Dakar Rallisi'nde mücadele edecek.