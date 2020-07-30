Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund V: Suzuka
18 Tem
-
18 Tem
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
08 Ağu
-
08 Ağu
Yarış:
2 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
SSP300 FP1:
22 Saat
:
34 Dakika
:
24 Saniye
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Road racing / Son dakika

Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek

paylaşım
yorumlar
Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek
Çeviren: Efe Kahya, Editör
30 Tem 2020 08:02

Diamond Races olarak adlandırılan tamamen yeni yol yarışı festivalinin, Ekim 2021'de Wight Adası'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

12.4 mil uzunluğundaki Diamond Races rotası, Wight Adası'nın güneyinde bulunmakta. Adanın doğal güzelliğine ve çoktan dünyanın en iyi ve en eğlenceli yollarından biri olarak gösterilen rotasıyla beraber, bu yol yarışının rotası Chale, Kingston, Shorwell ve Brighstone gibi kasabalardan geçmekte.

Organizasyonun net tarihi 2021 Britanya Superbike takviminin açıklanmasından sonra kesinleşecek. Motosiklet yarışlarının düzenli buluşma noktası ve sezon sonu kutlaması olmayı planlayan festivalin, Britanya Superbike sezonunun Brands Hatch'te yapılan final yarışından bir hafta sonra düzenleneceği belirtildi.

Yapılacak yarışlara ek olarak, ünlü yol sürücüleri eşliğinde, pek çok motosikletçinin katılacağı büyük bir Diamond Races rotası gezisi planlanmakta. Böylece pek çok insan, yol yarışı deneyimini güvenli, kapalı ve kontrollü yollar üzerinde yaşayabilecek. 

Diamond Races'ın CEO'su ve ortak kurucusu olan Paul Sandford şunları söyledi: "Wight Adası'nın bir yerlisi olarak, tüm dünyadaki motor sporları taraftarlarını bu güzel adaya kabul etmekten dolayı çok heyecanlıyım."

"Diamond Races, uzun seneler boyunca tüm takım tarafından verilen büyük emek, kararlılık ve planlama sonucunda ortaya çıktı ve en iyi isimleri bu organizasyon içerisinde toplamaktan dolayı çok şanslıyız."

"Hiçbir taş, bu inanılmaz organizasyonu düzenlediğimiz sırada çevrilmemiş olmayacak, ki bu da adanın turist sezonunda düzenli olan bir durma noktası olmasında ve Wight Adası'nı global motosiklet yol yarışı haritasına eklemede önemli bir etkene sahip olacak."

2020 Isle of Man TT coronavirüs nedeniyle iptal edildi

Önceki haber

2020 Isle of Man TT coronavirüs nedeniyle iptal edildi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Road racing

Çok Okunanlar Bugün

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"

Wolff: "Geçen yıl bazı yarışlarda 68 beygir gerideydik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Wolff: "Geçen yıl bazı yarışlarda 68 beygir gerideydik"

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

Silverstone'da yağmur beklenmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
23dk

Silverstone'da yağmur beklenmiyor

2020 Superbike ve DTM sezonu, TRT Spor ekranlarında olacak
World Superbike World Superbike / Son dakika
1s

2020 Superbike ve DTM sezonu, TRT Spor ekranlarında olacak

Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

Son Haberler

Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek
Road Road racing / Son dakika
23dk

Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek

2020 Isle of Man TT coronavirüs nedeniyle iptal edildi
Road Road racing / Son dakika

2020 Isle of Man TT coronavirüs nedeniyle iptal edildi

Daley Mathison, Isle of Man TT Superbike kazasında hayatını kaybetti
Road Road racing / Son dakika

Daley Mathison, Isle of Man TT Superbike kazasında hayatını kaybetti

James Cowton, Southern 100 kazasında hayatını kaybetti
Road Road racing / Son dakika

James Cowton, Southern 100 kazasında hayatını kaybetti

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"

2s
2
Formula 1

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"

3
Formula 1

Wolff: "Geçen yıl bazı yarışlarda 68 beygir gerideydik"

1s
4
Formula 1

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

5
Formula 1

Silverstone'da yağmur beklenmiyor

23dk

Son Haberler

Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek
Road

Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek

2020 Isle of Man TT coronavirüs nedeniyle iptal edildi
Road

2020 Isle of Man TT coronavirüs nedeniyle iptal edildi

Daley Mathison, Isle of Man TT Superbike kazasında hayatını kaybetti
Road

Daley Mathison, Isle of Man TT Superbike kazasında hayatını kaybetti

James Cowton, Southern 100 kazasında hayatını kaybetti
Road

James Cowton, Southern 100 kazasında hayatını kaybetti

Yaralanan TT sürücüsü Mercer'in ailesi sürücünün durumu hakkında bilgi verdi
Road

Yaralanan TT sürücüsü Mercer'in ailesi sürücünün durumu hakkında bilgi verdi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.