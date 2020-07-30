Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek

12.4 mil uzunluğundaki Diamond Races rotası, Wight Adası'nın güneyinde bulunmakta. Adanın doğal güzelliğine ve çoktan dünyanın en iyi ve en eğlenceli yollarından biri olarak gösterilen rotasıyla beraber, bu yol yarışının rotası Chale, Kingston, Shorwell ve Brighstone gibi kasabalardan geçmekte.

Organizasyonun net tarihi 2021 Britanya Superbike takviminin açıklanmasından sonra kesinleşecek. Motosiklet yarışlarının düzenli buluşma noktası ve sezon sonu kutlaması olmayı planlayan festivalin, Britanya Superbike sezonunun Brands Hatch'te yapılan final yarışından bir hafta sonra düzenleneceği belirtildi.

Yapılacak yarışlara ek olarak, ünlü yol sürücüleri eşliğinde, pek çok motosikletçinin katılacağı büyük bir Diamond Races rotası gezisi planlanmakta. Böylece pek çok insan, yol yarışı deneyimini güvenli, kapalı ve kontrollü yollar üzerinde yaşayabilecek.

Diamond Races'ın CEO'su ve ortak kurucusu olan Paul Sandford şunları söyledi: "Wight Adası'nın bir yerlisi olarak, tüm dünyadaki motor sporları taraftarlarını bu güzel adaya kabul etmekten dolayı çok heyecanlıyım."

"Diamond Races, uzun seneler boyunca tüm takım tarafından verilen büyük emek, kararlılık ve planlama sonucunda ortaya çıktı ve en iyi isimleri bu organizasyon içerisinde toplamaktan dolayı çok şanslıyız."

"Hiçbir taş, bu inanılmaz organizasyonu düzenlediğimiz sırada çevrilmemiş olmayacak, ki bu da adanın turist sezonunda düzenli olan bir durma noktası olmasında ve Wight Adası'nı global motosiklet yol yarışı haritasına eklemede önemli bir etkene sahip olacak."