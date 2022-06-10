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Isle of Man TT'de yarışan baba ve oğul trajik şekilde hayatını kaybetti

Isle of Man TT'de baba oğul birlikte yarışan sidecar sürücüleri Roger ve Bradley Stockton, Cuma meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Isle of Man TT'de yarışan baba ve oğul trajik şekilde hayatını kaybetti
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2022 Isle of Man TT'nin ikinci sidecar yarışı, cuma günü saat 14:30'da başladı ve ikinci turun başında meydana gelen büyük kaza sonrası kırmızı bayrakla durduruldu.

Olay, geçen hafta hayatını kaybeden sidecar sürücüsü Cesar Chanel'ın kaza yaptığı yerin bir mil ilesindeki Ago's Leap bölümünde meydana geldi.

TT organizatörleri, kaza sonrası 56 yaşındaki Roger Stockton ve 21 yaşındaki oğlu Bradley'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Roger, kariyerinin 20. TT yarışına katılırken, oğlu ilk kez katılıyordu. İkili pazartesi günkü ilk sidecar yarışında da puan almıştı.

Yapılan açıklamada "Isle of Man TT, 56 yaşındaki Roger Stockton ve 21 yaşındaki Bradley Stockton'ın Isle of Man TT'nin ikinci sidecar yarışında meydana gelen kazada hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyor." denildi.

Bu, 2022 Isle of Man TT'de hayatını kaybeden sürücü sayısının beşi bulduğu anlamına geliyor. Daha önce Chanel'ın yanı sıra Mark Purslow ve Daviy Morgan hayatını kaybetmişti.

Böylelikle 1989'dan bu yana ilk kez bir Isle of Man etkinliğinde beş ölüm yaşandı.

Chanel'ın takım arkadaşı Olivier Lavorel de Liverpool'daki hastaneye götürülmüştü ve durumu hâlâ kritik.

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Isle of Man TT'de bir sürücü daha hayatını kaybetti
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