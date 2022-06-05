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Road racing / Isle of Man TT Haberler

Isle of Man TT'de bir sürücü daha hayatını kaybetti

Isle of Man TT organizatörleri, sidecar sürücüsü Olivier Lavorel'in Cumartesi günü yaşanan kaza sonrası hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Isle of Man TT'de bir sürücü daha hayatını kaybetti
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Lavorel, bu yıl ilk kez Co-pilot olarak Isle of Man TT'ye katılsa da, Fransa Sidecar Şampiyonası'nda César Chanel ile birlikte çalıştığı için epey tanınıyordu.

Chanel ve Lavorel, etkileyici bir performans göstermelerinin ardından yarışa 21. sıradan başladılar. Fakat Sidecar yarışının ilk turunda, Bray Hill'de işler ters gitti. Olaya iki sidecar aracının karıştığı bildirildi ancak bu durum organizatör tarafından doğrulanmadı.

Yaşanan ciddi kazada Olivier Lavorel hayatını kaybetti, Chanel'ın durumu ise kritik.

Açıklamada şöyle denildi: "Isle of Man TT yarışlarının organizatörü olarak 35 yaşındaki Olivier Lavorel'in bu yılki ilk Sidecar yarışında meydana gelen kaza sonrası vefat ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz."

"Olay, yarışın başlamasından bir mil sonra gerçekleşti. Olivier, ilk TT yarışına César Chanel'in takım arkadaşı olacak katılmıştı."

"Ağır yaralanan Chanel, helikopterle Liverpool'daki Aintree Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik”

Sidecar yarışı olayın hemen ardından durduruldu ve yarış tekrar başlamadı. Yerel yetkililer, olayın nedenini araştırmak için epey çalışma yaptı ve kaza mahalli akşam saatlerinde yeniden açıldı. 

Bu, 2022 Isle of Man TT'deki ikinci ölümcül kazaydı. Çarşamba akşamı da 29 yaşındaki Mark Purslow Superbike  seansında yaptığı kazada hayatını kaybetmişti.

 
 
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2022 Isle of Man TT'de bir sürücü hayatını kaybetti
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2022 Isle of Man TT'de bir sürücü hayatını kaybetti
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