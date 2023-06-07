Isle of Man TT 2023: Raul Torras Martinez, Supertwin yarışında hayatını kaybetti

Torras, dün akşam 37.75 millik pistte gerçekleştirilen yarışın son turunda, Alpine bölümünde bir kaza geçirmişti.

2017'den bu yana TT yarışında mücadele eden 46 yaşındaki sürücünün şu ana kadarki en iyi Supertwin sonucu geçen sene aldığı 15.likti.

Salı günü öğleden sonra gerçekleştirilen Superstock yarışında Martinez, 125.47 mph ile en hızlı turunu atmış ve şu ana kadarki en hızlı turu atan İspanyol olmuştu.

Torras, bu seneki TT yarışında şu ana kadar hayatını kaybeden tek isim oldu.

2020'deki COVID pandemisinden sonra ilk yarış geçen sene yapılmış ve trajik bir şekilde 6 sürücü hayatını kaybetmişti.

Mücadele bugün gerçekleştirilecek Supersport ve Sidecar yarışlarıyla devam edecek. Onları ikinci Superstock ve Supertwin yarışları takip edecek.

Fotoğraf @ttracesofficial/Pacemaker Press