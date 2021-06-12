Isle of Man TT, 2022'de ilk kez canlı yayınlanacak

Isle of Man TT'nin her iki hafta sonunda da, tüm sıralama ve yarış seansları dijital kanal üzerinden çevrimiçi şekilde yayınlanacak. Eskiden, ikonik etkinliğin sadece en önemli kısımları yayınlanıyordu.

Önümüzdeki ilkbaharda izleyiciyle buluşacak bu dijital kanalda, yıl boyunca orijinal içerikler de yayınlanacak. Bu içeriklere sekiz bölümlük belgesel diziler ve taraftarların favorilerinden biri olan Closer to the Edge gibi belgesel filmler de dahil olacak.

2021 yılındaki etkinlik, COVID-19 pandemisinin yarattığı belirsizlik nedeniyle iptal edilmişti.

Track action, Isle of Man TT Photo by: Honda

Gelecek yıl yapılacak etkinlik 29 Mayıs tarihinde başlayıp, 10 Haziran tarihinde sonlanacak. Yeni ve genişletilmiş sıralama seansı, Pazar öğleden sonra yer alacak. Sıralama turları hâlâ altı gün boyunca yapılacak olsa da, son seans Cuma öğleden sonra yapılacak ve yarışmacılara yarıştan önce hazırlanmaları için daha fazla zaman tanınacak.

Bu değişikliklere, yarış günü programı da dahil olacak. Yarışçılar, yarış günü sabahları sadece tek ısınma turu atabilecek. Hafta ortası sıralaması ve antrenman seanslarının değiştirilmesi, daha kolay bir günlük program sunacak.

2022 yılında yanı zamanda Lightweight TT yeni bir isim ve kural kitabı alacak. Böylelikle Yamaha ve Aprilia da modern dönemde ilk kez bu kategoride yarışabilecek.

Bennetts Supertwin TT için yapılan yeni düzenlemeler sayesinde, Aprilia RS660, Yamaha MT-07 ve YZF-R7 gibi 700cc'ye kadar çift silindirli motosikletlere izin verilecek.

Yeni motorlar, dört silindirli 600cc ve üç silindirli 675cc donanımlarla birlikte çalışacak.

Organizatörler, 2023 yılında daha çok değişiklik yapmak istiyorlar. Buna, dört yerine altı yarış günü olan genişletilmiş bir yarış programının başlatılmasını ve Superstock ile Supertwin sınıfları için ikinci bir yarışın uygulamaya başlanması ile beraber toplam yarış sayısını sekizden ona çıkarılmasını sağlamak da dahil.

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