"Dünyanın en tehlikeli yarışı" Isle Of Man TT başlıyor!

İlk olarak 1907'de gerçekleştirilen Isle Of Man TT, dünyanın en tehlikeli yarışı olarak da biliniyor. Bunun en büyük sebebi olarak sürücülerin neredeyse hiç bariyer barındırmayan dar ada yollarında tam gaz yarışması olarak gösterilebilir.

Bu yıl 102. kez düzenlenecek olan yarış, şu ana kadar tam 265 sürücünün vefatına sahne oldu, geçen yılki yarışta da altı sürücü hayatını kaybetti.

Isle Of Man TT bir zamanlar (1949-1976 sezonları arası) MotoGP takviminin de bir parçasıydı, ancak ilk olarak 1972 yılında motosiklet efsanesi Giacomo Agostini'nin yarışı boykot etmesi, zamanla bu boykota neredeyse tüm sürücülerin katılması sonucu bağımsız bir yarış haline getirildi.

Tüm bu tehlikelere ve ölümlere rağmen Britanya'ya bağlı Man Adası'nın belkemiklerinden biri olan mücadele sürecek ve sürücüler bir kez daha sınırları gerçek anlamda epey zorlayacaklar!

29 Mayıs'ta ilk sıralama günüyle başlayan mücadele kapsamında k 2 Haziran'a kadar toplam beş sıralama seansı düzenlenecek.

İlk yarış 3 Haziran günü start alacak ve altı kategoride (Superstock, Sidecar, Superbike, Supertwin, Supersport ve Senior TT) toplam 10 yarış düzenlenecek. Sürücüler 5 Haziran ve 8 Haziran günleri dinlenmeye çekilecekler.

Yarışın ülkemizde yayını olmadığı gibi maalesef ücretsiz yayını da bulunmamakta.