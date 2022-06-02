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Road racing / Isle of Man TT Haberler

2022 Isle of Man TT'de bir sürücü hayatını kaybetti

2022 Isle of Man TT, Çarşamba akşamı gerçekleştirilen seansta Mark Purslow'un hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
2022 Isle of Man TT'de bir sürücü hayatını kaybetti
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Isle of Man TT, COVID-19 pandemisi nedeniyle son iki yılda gerçekleştirilemezken, bu yıl geri dönüyor.

Etkinlik, pazartesi, salı ve çarşamba günkü seanslarla devam ederken, çarşamba günü akşamı Superbike, Superstock ve Supersport seansları vardı.

60 kilometreden oluşan Mountain Course'un Ballagarey bölümünde ciddi bir kaza yaşandı ve seans yerel saatle 20:00'den kısa bir süre sonra kırmızı bayrakla durduruldu.

22:30'da bir açıklama yayınlayan TT organizatörleri, Galili sürücü Purslow'un kaza sonucu hayatını kaybettiğini duyurdular.

TT organizatörlerinden yapılan açıklamada, "Isle of Man TT organizasyonu, 29 yaşındaki Mark Purslow'un Isle of Man TT 2022'nin dördüncü sıralama turlarındaki bir kazada hayatını kaybettiğini doğrulamaktan büyük üzüntü duyuyor." denildi.

29 yaşında hayatını kaybeden Purslow, bu yıl Isle of Man TT'ye ikinci kez katılacaktı fakat Mountain Course hakkında çok fazla deneyime sahipti. 

Buradaki ilk yarışına 2015 yılında Manx Grand Prix ile katıldı ve aynı zamanda Classic TT'de de düzenli olarak yer alıyordu. TT'ye ise ilk kez 2017 yılında katılmıştı.

Kazadan ve hayatına mâl olan ölümcül darbeler almadan önce Purslow, en hızlı turunu atmıştı ve ortalama hızı 120 milin üzerindeydi.

TT organizasyonu, Purslow'un ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine taziyelerini de iletti. 

Isle of Man TT, perşembe akşamı sıralama turları ile devam edecek. İlk yarışlar Cumartesi günü yapılacak.

Salı akşamı bir başka sürücü Dave Moffitt kaza yapmış ve Liverpool'daki hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ciddi fakat stabil olduğu belirtildi.

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Isle of Man TT, 2022'de ilk kez canlı yayınlanacak
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