Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Valensiya GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
22 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Monza Rallisi
03 Ara
Shakedown:
2 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
03 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
17 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Road racing / Son dakika

2021 Isle of Man TT, COVID-19 belirsizlikleri nedeniyle iptal edildi

paylaşım
yorumlar
2021 Isle of Man TT, COVID-19 belirsizlikleri nedeniyle iptal edildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2021 Isle of Man TT, COVİD-19 pandemisinin gelişimiyle ilgili devam eden belirsizlik nedeniyle iptal edildi.

2020 TT, pandemi nedeniyle iptal edildi ve bu, 2001'den sonra ilk kez etkinliğin gerçekleşmediği anlamına geliyordu.

TT'nin iptaliyle ilgili karar, pandemiyle ilgili belirsizlik nedeniyle çok sayıda yarışın ve Monako GP'nin iptalinin ardından geldi.

2021 TT için nihai tarih, 2020 etkinliğinin iptal edilmesinden kısa bir süre sonra açıklanmıştı.

Ancak COVID-19'un gelişimi ile ilgili belirsizlikler devam ederken, organizatörler 2021 etkinliğini de iptal etme kararını aldılar.

Bakan Laurence Skelly, şunları söyledi: "Burada bize karşı sabırlı olun, her zamankinden daha büyük ve daha iyi bir TT'ye sahip olacağız."

“Ancak, [2021 için] rezervasyonunu yaptıranlar, konaklama sağlayıcınıza ve tur sağlayıcılarına karşı sabırlı olmanızı istiyorum."

"Onlara, rezervasyonlarını devretmelerine yardımcı olacak ekstra bir destek paketi sağlıyoruz veya iade etmek zorunda kalırlarsa, kredi imkanları da sağlıyoruz."

"Dediğim gibi TT geri dönecek." 

Şu anda COVID-19'la ilgili çeşitli aşılar deneniyor ancak pandeminin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Böylelikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez TT, arka arkaya ikinci kez iptal edilmiş olacak.

Ağustos ayında düzenlenen Classic TT ve Manx Grand Prix ile ilgili ise herhangi bir karar alınmadı.

Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek

Önceki haber

Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Road racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!

Vettel agresif hareketlerinden ötürü Leclerc'i eleştirdi
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Vettel agresif hareketlerinden ötürü Leclerc'i eleştirdi

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar

Kubica: "İnsanlar yavaşım zannediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kubica: "İnsanlar yavaşım zannediyor"

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi
Formula 1 Formula 1 / Yorum

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi

Son Haberler

2021 Isle of Man TT, COVID-19 belirsizlikleri nedeniyle iptal edildi
Road Road racing / Son dakika

2021 Isle of Man TT, COVID-19 belirsizlikleri nedeniyle iptal edildi

Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek
Road Road racing / Son dakika

Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek

2020 Isle of Man TT coronavirüs nedeniyle iptal edildi
Road Road racing / Son dakika

2020 Isle of Man TT coronavirüs nedeniyle iptal edildi

Daley Mathison, Isle of Man TT Superbike kazasında hayatını kaybetti
Road Road racing / Son dakika

Daley Mathison, Isle of Man TT Superbike kazasında hayatını kaybetti

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

21s
2
Formula 1

F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı

16s
3
Formula 1

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"

18s
4
Formula 1

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!

17s
5
Formula 1

Vettel agresif hareketlerinden ötürü Leclerc'i eleştirdi

18s

Son Haberler

2021 Isle of Man TT, COVID-19 belirsizlikleri nedeniyle iptal edildi
Road

2021 Isle of Man TT, COVID-19 belirsizlikleri nedeniyle iptal edildi

Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek
Road

Wight Adası, yeni bir yarış festivali düzenleyecek

2020 Isle of Man TT coronavirüs nedeniyle iptal edildi
Road

2020 Isle of Man TT coronavirüs nedeniyle iptal edildi

Daley Mathison, Isle of Man TT Superbike kazasında hayatını kaybetti
Road

Daley Mathison, Isle of Man TT Superbike kazasında hayatını kaybetti

James Cowton, Southern 100 kazasında hayatını kaybetti
Road

James Cowton, Southern 100 kazasında hayatını kaybetti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.