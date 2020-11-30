2021 Isle of Man TT, COVID-19 belirsizlikleri nedeniyle iptal edildi

2020 TT, pandemi nedeniyle iptal edildi ve bu, 2001'den sonra ilk kez etkinliğin gerçekleşmediği anlamına geliyordu.

TT'nin iptaliyle ilgili karar, pandemiyle ilgili belirsizlik nedeniyle çok sayıda yarışın ve Monako GP'nin iptalinin ardından geldi.

2021 TT için nihai tarih, 2020 etkinliğinin iptal edilmesinden kısa bir süre sonra açıklanmıştı.

Ancak COVID-19'un gelişimi ile ilgili belirsizlikler devam ederken, organizatörler 2021 etkinliğini de iptal etme kararını aldılar.

Bakan Laurence Skelly, şunları söyledi: "Burada bize karşı sabırlı olun, her zamankinden daha büyük ve daha iyi bir TT'ye sahip olacağız."

“Ancak, [2021 için] rezervasyonunu yaptıranlar, konaklama sağlayıcınıza ve tur sağlayıcılarına karşı sabırlı olmanızı istiyorum."

"Onlara, rezervasyonlarını devretmelerine yardımcı olacak ekstra bir destek paketi sağlıyoruz veya iade etmek zorunda kalırlarsa, kredi imkanları da sağlıyoruz."

"Dediğim gibi TT geri dönecek."

Şu anda COVID-19'la ilgili çeşitli aşılar deneniyor ancak pandeminin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Böylelikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez TT, arka arkaya ikinci kez iptal edilmiş olacak.

Ağustos ayında düzenlenen Classic TT ve Manx Grand Prix ile ilgili ise herhangi bir karar alınmadı.